私と息子は、放置ですか？義実家で寝続ける夫と、それを許す義母の神経【ママリ】

めちゃくちゃむかつきます。旦那の実家に行きました。旦那は私と４歳、２歳の子供を差し置いてリビングで布団被ってずっと寝てました。

私は子どもを風呂に入れたり、歯磨きするよ！とか、お菓子もう食べないよ！とか、うんちしたらおむつ変えたり、ずっと相手してて、旦那はずっと寝てました。

子どもが旦那を起こそうとすると、旦那の親が寝かしといたりと言いました。

それで、旦那は私が朝起きるのが遅いとか自分の親に冗談交じりで言ってました。

だけど、わたしはいつも深夜まで在宅ワークをしてて、というのも旦那が生活費を十分な額くれないからです。

それで朝、少し起きるのが遅いときもありますが、基本私が子ども二人を用意させて朝ご飯食べさせて上の子を幼稚園に送り届けてます。

旦那は飲み会が多いし仕事が終わるのも遅くて、戦力外です。



それで、義実家で21時半まで旦那は寝ててなかなか帰れず、

やっと帰ってきたら自分は風呂入ってさっさと自分の部屋。

私は今から在宅ワークをします。



もうほんとにこいつ無理と思いました。

だから行きたくないねん、逆に私の実家にあなたが来たとき私がずーーっと寝ててあなたが、風呂や歯磨きやおむつ替えたりしてたら、また行こ！ってなる？ならんやろ。と言うと、

いや別に？疲れてるんやなって思うだけやけど。

前から話通じなくて困ってます。

この人おかしくないですか？



私がおかしいんでしょうか。



夫にとっては義実家は住み慣れた家、しかし妻にしてみれば慣れない場所で義両親にも気を使う状態です。そんな中で投稿者さんは、義実家のリビングでひたすら寝ていた夫に腹を立ててしまいます。



義実家に滞在中、ひたすら子どもの世話をしていた投稿者さんは、夫が何もしてくれないことに不満が溜まるだけ。帰宅後も自分優先の夫の姿をみて「もう無理」だと思ってしまったそう。

自分優先の夫にさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「もう義実家に行かなければいい」というコメントがありました。

また嫌な思いをしないように義実家に今後は行かなければいいという意見がありました。義実家と母親が夫を子どもにしているのかもしれません。義母の息子をねぎらってあげたいと思っての行動も悪気はないのでしょうが、妻にしてみたらモヤモヤするのですよね。嫌だと思うすべてが義実家でのでき事なら、よほどのことが無い限りは義実家へ行かないほうがストレスが増えなくていいのではないでしょうか。



この他に「夫にも同じことをしてみては」というコメントがありました。

旦那さんがおかしいですよ普通に😄(すみません😂)

ママリさんの実家に連れて行って同じことしてやりましょ！！



夫にも妻の実家で同じことをしてみたらいいという意見がありました。

義実家での夫の振る舞いにイライラするなら、なるべく義実家へは行かないというのもひとつの手でしょう。夫に何度言っても直らないことなら、こちらの方が改善策を見つけて実行したほうが早く解決するかもしれません。



イライラすることが増えてもいいことはないので、自分発信にして気分良く過ごせる日を長く続けていけたらいいですよね。夫を反面教師にして自分勝手にならないよう家族の調和も大事にしたいところです。

