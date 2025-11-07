日本テレビを退職後、フリーランスの“タレント”として活動を続ける上田まりえさん。近年はMCだけでなく、朗読劇への挑戦や、歌詞の創作や歌手音楽活動など、新しい表現に活躍の場を広げています。

「生涯現役」を掲げながらも、キャリアを逆算せず“余白”を持つことを大切にする彼女に、自分らしく働き続けるためのヒントを伺いました。

前編： 人生はきっと「不安定なほうが面白い」。タレント・上田まりえが語る、“安定したキャリアの手放し方“

先輩・福澤朗さんの忘れられない言葉

――今、「一番の軸」になっているお仕事はなんですか？

一番の軸は、もともとアナウンサーでしたし、やはりMCの仕事だと思います。

ただ、タレントとしてのMCは、アナウンサーのMCとは少し異なります。日テレ時代は「表に出る黒子」として徹するように教わりましたが、今は必要であれば、場に応じて自分のパーソナルな部分を出すこともあります。

――2019年には、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科を修了しています。学び直しをしたのは、なにか理由があったのでしょうか。

私にしかできないMC像を模索して、NHKのスポーツ番組でキャスターをしていた30歳の頃から、大学院に通いました。「一流の方の話を聞くからには、自分も一流のファンになりたい」と思ったんですね。

大人になってから学び直すことで、現場で感じていた問題意識を研究に落とし込むことができました。社会に出てから学ぶと、「これは自分の現場で起きていることだ」と結びつく。体験と研究がつながるのは、大変でしたけど、挑戦してよかったです。

――ご自身のMCとしての“武器”はなんだと思いますか。

その対象への愛、ですね。相手の方を少しでも好きになりたいと思って、向き合うようにしています。好きになったほうが、絶対に上手く伝えられますから。

人は悪いところが目につきがちですが、どんな人にも素敵なところがある。それを誇張せず、自然に引き出せる自分でいたいと考えています。

――MCを長くやってきて、変化を感じることはありますか？

年齢を重ねたからこそ、できることが増えてきたのは、すごく楽しいです。たとえば上原さんに「おじさん」とツッコませていただいたり（笑）。

20代の頃に同じことを言っていたら生意気に見えたと思いますが、私もしっかり「おばさん」になっていますから、自然に言えるんです。キャリアを重ねることで、自由度が増している。だから、もっと年齢を重ねたいと思っています。

――「生涯現役」も掲げられていますよね。

仕事が単純に楽しいんです。生きていることを実感するのは、仕事をしているときで、仕事を通してしか得られないものがたくさんある。好きな分、苦しかったりもするんですが……。

20代でできなかったMCが30代でできるようになったように、80代でできるMCも、あると思うんですよ。人生を積んだからできること、がきっとある。それを楽しみたいんです。

日本テレビ時代にご一緒した福澤朗さんにも、この前お会いした際に「年を重ねると許されることが増える。だから絶対に辞めるな」と言われました。それは福澤さんだから言える言葉だなと思って、すごく心に残りましたね。

トラブルや偶然の出会いも楽しむ

――今は、やりたいことをやれている実感はありますか？

そうですね。やりたくないことや向いていないことをやっても、役に立てないと思うので、心が向く仕事をやるようにしています。

キャリア17年目になり、自分の得意・不得意もわかってきました。それとあまりにもかけ離れているものは、結果ご迷惑をおかけしてしまう可能性も少なくはないので、お引き受けしない。でも、「少し​​がんばったらできそう」なものは挑戦してみる、という基準で選んでいます。

――働く上で大切にしている価値観はありますか？

「楽しい」ことをしたいけど、「楽」をしたくないということですね。「楽しい」と「楽」は違うと思う。ちょっとでも楽をしてしまうと、楽しめなくなってしまうと思っています。

キャリア選択の軸も、同じですね。必ず「楽しくなるほう」にしています。楽はせず、必要な努力や苦労を受け入れて、それを超えた先で楽しめるようにと思っています。

――「楽しくなる」選択をするために、努力や苦労をする？

「若いときの苦労は買ってでもしろ」と言いますが、本当だと思います。私も日本テレビですごく厳しく育ててもらったから、今の仕事ができています。

最近はコスパやタイパが重視される時代ですが、無駄だと思うことが後で役に立つこともあります。遠回りや失敗も、後になって意味がわかる。だからこそ、今悩んでいる人には「その悩みを楽しむことも、ひとつかもしれない。次につながるかもしれないよ？」と伝えたいです。

――5年後10年後から逆算して、キャリアをつくっていく人も多いですが、上田さんは今を積み重ねていくタイプですか？

キャリアの逆算もあるけど、あまりに決めすぎると自分を縛ってしまうと思います。5年後の自分なんて、結局わからない。明日食べたいものもわからないですから（笑）。

だから、私は“余白”を残すようにしています。広い理想は持ちながら、チェンジしてもOKという幅は持つようにする。“余白”を楽しめたほうが、思わぬ方向に行けたりして「ラッキー！」ということもありえます。

MCも同じで、トーク内容を決めすぎると、その枠に合わせた質問しかできなくなるんです。そうすると、聞きたいことはなぞれても、新しいものは生まれない。そこでも“余白”が大事なんです。

全部を決めず、トラブルや偶然の出会いも楽しみながらキャリアをつくっていけたらいいと思っています。

「人生を選ぶことは本来、楽しいことだと思う」

――これからの上田さんの目標を教えてください。

自分のパーソナリティをきちんと出せるようになりたいと思います。そして、作品を、きちんと世に出せるようになりたい。

MCとは違って、歌のようなクリエイティブ作品は、完成させられます。歌詞を書くと、今の自分の100％を真空パックのように詰め込めるから面白い。そして、そんな作品づくりをすることで、MCのような完成のない仕事の面白さも、また感じるようになりました。

タレントという仕事は、やっていることがどんな仕事にもつながるのが面白い。だから好きなことはとことん突き詰めたいと思いますし、興味のあることはなんでもやっていこうと思っています。

――最後に、キャリアを考える読者へのメッセージをお願いします。

選ぶことは本来、楽しいことだと思うんです。進路や就職、結婚や出産など、大きな決断の機会って実は少ない。転職やキャリアチェンジを考えている人は、その大きな決断を、まさにしようとしているわけですよね。

だからこそ、絶対に楽しんだほうがいいと思います。前向きに、楽しみながら、ご自身の道を選んでほしいです。……なんて言いつつ、まだまだ私も悩んでいます。

そんな私の「今」は、常にラジオで話しています。「上田まりえの話したいことがあるんだ」をぜひ聞いてください！

プロフィール 上田まりえ タレント／日本語検定委員会審議委員 上田まりえ タレント／日本語検定委員会審議委員 1986年9月29日、鳥取県境港市生まれ。2009年、専修大学文学部日本語日本文学科卒業後、日本テレビにアナウンサーとして入社。2016年1月末に退社し、タレントに転身。現在は、MC、ラジオパーソナリティ、ナレーター、スポーツキャスター、ライター、講師など幅広く活動中。2019年、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程1年制コース修了。2025年2月、1stデジタルシングル「はじまる」をリリースし、歌手活動を開始。2025年8月、2ndデジタルシングル「だんだん」をリリース。 ＜現在の主な出演＞

JERAセ・リーグ公式配信番組『JERAセ・リーグ レジェンドLIVE』MC、BS10『ダグアウト!!!』MC、MBS毎日放送『住人十色』リポーター、fmGIG『上田まりえの話したいことがあるんだ！』 X（旧Twitter） @MarieUeda929 Instagram @marieueda929 YouTube 上田まりえ Marie Ueda 公式サイト MARIE UEDA OFFICIAL WEB X（旧Twitter） @MarieUeda929 Instagram @marieueda929 YouTube 上田まりえ Marie Ueda 公式サイト MARIE UEDA OFFICIAL WEB

取材・編集：求人ボックスジャーナル編集部 内藤瑠那

執筆：前多勇太

撮影：fort 岩田慶