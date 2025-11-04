2025年は「タマゲタケ」に“個体差”が出るか　「ミスド ポケモン ドーナツ」の季節がやってきた！

『ミスタードーナツ』が8年目となるポケモンとのキャンペーンを展開。「ミスド ポケモン ドーナツ」やグッズを2025年11月5日から期間限定で販売する。

※すべて価格は税込み

「ポン・デ・ディグダ」が大バズりしたワケとは？

1996年に発売されて以来、世界中で大人気のゲーム『ポケットモンスター』シリーズ。2025年10月16日に新作となる『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』の販売がスタート。発売初週に全世界で売上580万本を突破したというから、売れ行きは大変好調のようだ。

ポケモンと『ミスタードーナツ』のコラボも毎年大人気で、ポケモンの顔や姿が表現されたドーナツが販売される。2024年は「ディグダ」をドーナツで再現した「ポン・デ・ディグダ」が登場し、SNSで大バズり。ポン・デ・リングの穴から、シュー生地でできたディグダが顔を出すデザインなのだが、ディグダの表情や姿が様々で、“個体差”を楽しむ人が続出したのだ。ノーマルに可愛いものはもちろん、「栄養状態が悪いディグダ」や「ひんしのディグダ」、「ふてくされたディグダ」など、個性豊かなディグダたちが投稿されているので、Xで検索してみてほしい。元気になれること間違いなし。

2025年のドーナツは、ピカチュウ、タマゲタケ、ミミッキュ、ビリリダマ

2025年の「ミスド ポケモン ドーナツ」は、カスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとしたピカチュウの見た目を表現した「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」や、上から見るとモンスターボールそっくりなタマゲタケのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現した「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」など4種類が登場。さらに、一緒に盛り上げる商品としてクリスマスの定番「ポン・デ・リース」も2種類が販売される。「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は、その形状から「もしやディグダの再来なるか!?」と早くもSNSで話題に。詳しく見ていこう。

もふもふ ピカチュウ ドーナツ テイクアウト：334円、イートイン：341円

ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピングし、もふもふとした見た目を表現。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコでかわいらしく仕上げた。

タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ テイクアウト：334円、イートイン：341円

しっとり食感のケーキドーナツ生地に、ホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングし、ストロベリーシュガーをトッピング。ふんわり食感のホイップクリーム入りのシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、目と口はチョコレートで表現。

ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ テイクアウト：259円、イートイン：264円

ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、ゴールデントッピングを重ね、線がけをしてピカチュウの背中を表現。ピカチュウのしっぽのピック付き。

タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ テイクアウト：226円、イートイン：231円

しっとり食感のケーキドーナツ生地にチョコレートをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。ミミッキュがデザインされたスリーブに入っている。

タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト テイクアウト：226円、イートイン：231円

しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコをコーティングし、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。ビリリダマがデザインされたスリーブに入っている。

ポン・デ・リース チョコ テイクアウト：194円、イートイン：198円

ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、カラーシュガーをトッピング。

ポン・デ・リース ストロベリー テイクアウト：194円、イートイン：198円

ポン・デ・リング生地にストロベリーチョコをコーティングし、カラーシュガーをトッピング。

ポケモンがデザインされたブランケットは2種類！ 好きなドーナツとセットに

グッズセットになるのは、やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケット。様々なポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされた「ブランケット（ピカチュウ）」と、モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされた「ブランケット（タマゲタケ）」から好きな1枚を選べる。お子様グッズセットには、かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」が付いてくる。どちらのセットもオリジナル紙袋に入れてもらえる。

ブランケット（ピカチュウ）

やさしくてふわふわの肌ざわり。ピカチュウとミミッキュがデザインされたブランケット。

サイズ：横約100cm×縦約64cm

ブランケット（タマゲタケ）

やさしくてふわふわの肌ざわり。モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされたブランケット。

サイズ：横約100cm×縦約64cm

つよいこグラス（大）

ピカチュウ・タマゲタケ・モンスターボールがデザインされたグラス。中程にくびれがあり、小さな手でも持ちやすい形状。※対象の子供は4歳以上

サイズ：最大径約6.5cm×高さ約9.3cm

グッズセット テイクアウト：2100円、イートイン：2114円

内容：「ミスド ポケモン ドーナツ」2個、「ポン・デ・リース」1個、ブランケット1枚、オリジナル紙袋

お子様グッズセット テイクアウト：1100円、イートイン：1109円

内容：「ミスド ポケモン ドーナツ」1個、「ポン・デ・リース」1個、つよいこグラス（大）1個、オリジナル紙袋

グッズセットは無くなり次第終了となるのでお早めに。

毎年人気の『ミスド』×『ポケモン』！ もふもふ「ピカチュウ」や「タマゲタケ」のドーナツ、ブランケットなど（10枚）