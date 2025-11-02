²µÉðÍÎ¶©»á¡¡ÉÔÎÑÁûÆ°¸å¡Ä¾¾ËÜ¿Í»Ö¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤ËÎÞ¡Öº£¤Ç¤â»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡×
¡¡ºî²È¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¤¬£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢£±Æü¤ËÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤Ë²µÉð»á¤Ï½µ´©»ï¤ÇÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì³èÆ°¤ò¼«½Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¾ËÜ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢Éüµ¢¤·¤¿¡£²µÉð»á¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÉüµ¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿Ìë¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¡ØËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤´ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÌµ»ö¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é£±¹Ô¤ÇÊÖ¿®¤¬Íè¤Æ¡Ø¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤±¤É¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²¹¤«¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡²µÉð»á¤ÏÁûÆ°¤ÎÃæ¤Ç¾¾ËÜ¤«¤é¡Ö²µÉð¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤ËÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤â»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤³¤½Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤³¤½¿´¤ÎÄì¤«¤é¾Ð¤¤¤¿¤¤¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤·¤ó¤É¤¤»þ¤³¤½¾Ð¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£