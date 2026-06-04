価格が手ごろで、調理の手間もいらない。そんな身近な食品・納豆を、栄養学の観点から高く評価する医師がいる。発酵という工程が栄養価にどのような変化をもたらすのか。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）発酵食品としての納豆を、栄養学はどう見るか発酵食品は世界中に存在する。チ