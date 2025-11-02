この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の考察動画第4話がYouTubeで公開され、日曜劇場ドラマ考察系YouTuberのトケルが「目黒蓮のライバルとしてラウールが登場するのでは!?」と大胆な予想と願望を語った。



動画の冒頭、トケルは「沢村一輝演じる椎名義博の息子役は誰が演じるのか」という注目ポイントに触れ、「TBSとスノーマンの関係から、目黒蓮さんと同グループのメンバーが共演する可能性に期待してしまう」と語る。視聴者アンケートでも“もしスノーマンメンバーが起用されるなら”という問いを提示し、「一番期待したいのはラウール」と心境を明かした。



トケルは、ラウールが2025年夏のドラマ『愛の学校』で沢村一輝と“親子かもしれない”役柄で共演した過去にも言及。「あの時は曖昧なまま終わったから、今度こそ本当の親子としてがっつり共演してほしい。『ザ・ロイヤルファミリー』で親子役の実現はすごくエモい」と熱く語った。



同動画の中では、原作通りなら目黒蓮が演じる“中城浩一”のライバルとして“椎名義博の息子・椎名信行”が登場する点に着目。「父とは正反対の軽薄なボンボンで、やり手キャラ。年齢も25歳前後なのでメグロレンさんと同年代。ラウールさんなら今の演技力と話題性でピッタリだと思う」とその理由を力説した。



さらにトケルは、目黒蓮が所属するSnowManの冠バラエティ番組がTBSで放送されていることなど、「局としてもスノーマンメンバーの複数起用は十分あり得る。TBSだからできるキャスティングへの期待が高まる」と指摘。



「もちろん、予想や願望で全く違う俳優さんになる可能性もあるし、原作から改編されて椎名信行自体が登場しない場合も。でも『日曜劇場』であれば誰が来ても信頼できるはず」とバランス良くフォローも。動画ラストでは「今回の話はあくまでもドラマファンとしての希望です。実際に誰が起用されるか、これからの追加キャスト発表に注目しながら、最後までしっかりロイヤルファミリーを見届けたい」と締めくくり、今後の展開への期待をにじませた。