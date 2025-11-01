女性初の首相となった高市氏の地元・奈良県が、「高市人気」に沸いている。

高市氏の愛車が展示されている奈良市の施設には見学希望者が詰めかけ、関連商品のまんじゅうも売れ行きは上々だ。

高市氏は１０月４日に自民党総裁に選出され、２１日に首相に就任。読売新聞社の緊急全国世論調査では、高市内閣の支持率は７１％と、内閣発足直後の調査としては歴代５位の高さだった。

レストア（修復）した名車を展示する奈良トヨタの自動車博物館「まほろばミュージアム」（奈良市）には、２５、２６日の土日に普段の１０倍という１日３００〜４００人近くが訪れた。

人気を集めているのが、車好きの高市氏が初めて買ったスポーツカー「スープラ」（１９９１年製）。赤で統一された内装が特徴だ。奈良トヨタグループの社長が高市氏の支援者で、スープラは同館が高市氏から引き取り、２０２２年から展示している。

２３日に訪れた和歌山県高野町の自営業男性（４３）は「高市さんが首相になったことで、『見に行かなくては』と思った」と話した。

ホテル経営などを手掛ける奈良市の「ワールド・ヘリテイジ」は１７日、パッケージに高市氏の似顔絵を描いた紅白まんじゅう（１箱税込み９００円）を発売。当初用意した１６８０箱は１０月中に売り切れたという。

奈良公園近くの土産物店では１週間で約３００箱が売れたといい、同店の女性（２３）は「高市さんの勢いにあやかって、奈良の観光も盛り上げていきたい」と話した。

奈良県大和郡山市の高市氏の地元事務所には自民党への入党申し込みが相次ぎ、総裁に選出された４日から２３日までに２万件を超えたという。木下剛志所長は「期待を背負っていけるよう、活動を続けていく」と意気込んだ。