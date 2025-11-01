３１日のＴＢＳ「ひるおび」では、韓国で開催されたＡＰＥＣ首脳会議から、米トランプ大統領が先に３０日に帰国したと伝えた。

トランプ大統領は３０日は中国・習近平国家主席とトップ会談を行い、その後に帰国していた。番組では早大教授の中林美恵子氏が、トランプ大統領が帰国したのはメラニア夫人とハロウィンパーティーに参加するためと解説して笑いが起こった。中林氏は「表向き（の理由）かもしれないですけどね。ハロウィンのためにというのは、解せない側面もありますけど」と語った。

トランプ大統領が帰国したホワイトハウスの公式Ｘ（ツイッター）では、ハロウィン仕様に飾られたホワイトハウスで、トランプ大統領が満喫。多くの子供たちを招いて、メラニア夫人とお菓子を配っている。

習近平氏と握手した写真とハロウィン写真を並べて「どちらも、一日の仕事です。両方できる大統領を選ぼう」と記している。

日本のネットでも話題となり「帰国早々ハロウィンのお菓子配りに奔走」「帰国したらハロウィン トランプ大統領は忙しい」「ハロウィンのお菓子配りをしてたらしい トランプはやっぱすげえな」「トランプはホワイトハウスのハロウィンイベントのために帰国したらしい」「タフだな」「トランプさんがメラニア夫人とハロウィンパーティーするから帰国しちゃったの普通に好きなんだが」「ものすごい体力！」「タフすぎる」「７９歳凄すぎる」と反応する投稿が集まっている。