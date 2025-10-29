50Âå¡¦ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¿©Âî¡×¡£µþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ12Ç¯¡¢¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤³¤½ÂçÀÚ
¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¼¹É®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¡£10·î¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Ìó3¤«·î´ÖµÙÍÜ¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤Ø¤Æ¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤À¸³è½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹ËÜ¾å¤µ¤ó¡£Æü¡¹¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©ÍÜÀ¸¡×¤äÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¹á¤ê¤Î¤¤¤¤¿©ºà¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò
40¡Á50Âå¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢¡Ö°ÊÁ°¤è¤êÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÎÄ´¤äÂÎ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤Ç50Âå¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤â¡¢ºòÇ¯ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¤ª»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤ä¿´¿È¤ÎÀ°¤¨Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó²È¤Î¼ÂºÝ¤Î¿©Âî
¡Ö¿©ÍÜÀ¸¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÌôÁ·¤Î¹Í¤¨¤òÆü¾ï¤Ç¤â¼ÂÁ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ðµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤Ä¤¦¤Ä¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤«¤ó¤¤ÄÎà¤ä¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¤ä¥·¥½¤Ê¤É¤Î¹áÌ£ÌîºÚ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¡£º£Æü¤Ïµû¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤¤â¡¢¤¿¤À¾Æ¤µû¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Í¥®¤ä¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¤Î¤»¤Æ¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤·¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤«¤ó¤¤Ä¤ò¹Ê¤ë¤È¡¢ÌÜÀè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤â¡¢¿©»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥±¥¢¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÊËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Æ±¤¸¿©ºà¤¬Â³¤¤¤Æ¤âOK¡£µ¨Àá¤´¤È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à
µ¨Àá¤´¤È¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëÃÎ·Ã¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
µþÅÔ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç12Ç¯¤Ë¤Ê¤ëËÜ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î³¹¤ÇÊë¤é¤¹Ì¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø¿¶¤êÇä¤ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ç¤ÏÇÀ²È¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ò²È¤Þ¤ÇÇä¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÆ¦Éå¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÆ¦Éå²°¤µ¤ó¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾¦Å¹³¹¤ò¤¦¤í¤¦¤íÊâ¤¤Ê¤¬¤éÇã¤¤¤â¤Î¥«¥´¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×
¸¥Î©¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â¡£¼Ì¿¿¤Ï¡ÖÂçÎ³¤Ç»Ý¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡¢Ã°ÇÈ¤Î¹õÆ¦¤Î»ÞÆ¦¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿Æü¤Î¿©Âî¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¿ÝÆÚ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍèË¬¤·¤¿¤¦¤Á¤ÎÊì¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤Î¥¤¥«¥á¥·¡¢ÊìÅÚ»º¤Î¥ï¥µ¥ÓÄÒ¤±¡¢¾®¾¾ºÚ¤È¤ªÍÈ¤²¤Î¿æ¤¤¤¿¤Î¡¢¥¤¥ó¥²¥ó¸ÕËãÏÂ¤¨¡¢¤¢¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¥¤¥¯¥é¾ßÌýÄÒ¤±¡£Ëè½©¡¢°ìÅÙ¤ÏÀ¸¥¤¥¯¥é¤òÇã¤Ã¤ÆÄÒ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÝÆÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü¤ª¼ò¤Î¥¢¥Æ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡½éÂ¹¤Ï»³·Á¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¼ò¡£»ä¤¬ÉãÊýÊìÊý¤ÎÎ¾Êý¤ÎÁÄÉãÊì¤Î½éÂ¹¤Î¤¿¤á¡¢²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¡×
Çã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Â¿¾¯¤Î¿©ºà¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢ÎäÅà¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¿©ºà¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¿©ºà¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¿©Âî¤Ë¤Î¤Ü¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤
¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖµÙ¤à¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤â¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦ËÜ¾å¤µ¤ó¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¾æÉ×¤Ê¤Î¤¬¼è¤êÊÁ¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÂÎ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Å»ö¤âÎ¹¹Ô¤â¤·¤¿¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤·¡Ä¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²È»ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º£Æü¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤í¤¦¡£ÌÀÆü¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÆü¤Ë¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸µµ¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢²ÈÂ²¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢»Å»ö¤Ë¤â½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ë»¤·¤µ¤ÇÃæÃÇ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤âºÆ³«¡£¿´ÃÏ¤è¤¤´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥È¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ä¤¤¥Ý¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ä¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¡¡¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£¶µ¼¼¤¬¶á½ê¤Ç¡¢¥¦¥§¥¢¤Î¤Þ¤Þ¼«Å¾¼Ö¤Ç¤µ¤Ã¤È¹Ô¤±¤ë¤Î¤â¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËèÆü¤¢¤ì¤â¤·¤Ê¤¤ã¡¢¤³¤ì¤â¤·¤Ê¤¤ã¡Ä¤È¹²¤¿¤À¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â1»þ´Ö¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×