柏木由紀「私の原点」AKB時代からお世話になる信頼ファンデーションを紹介

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【メイク】誰でも似合う秋メイクはこれ！！』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！

■ファンデーション

動画内に登場したのはこちら！

RMK/リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス 税込6,600円（公式サイトより）

軽い付け心地とカバー力のどちらも叶えてくれるリキッドファンデーション！

柏木さんはこちらについて、初めてメイクをしたAKB48の楽屋にあった思い出の品だと明かし、その当時を振り返りながら「私の原点と言っても過言ではない」と紹介していました。

また使用感についても「カバー力しっかりあるのと、密着感、ちゃんとだいぶ綺麗にやっぱ肌作りできるので」と仕上がりの綺麗さを評価。

続けて「ツヤも残しつつ軽めにカバーしてくれるから好き」「だいぶお世話になってるファンデーションです」と信頼している様子を覗かせていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながら“秋メイク”の様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！