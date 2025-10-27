Liella!・岬なこ、青山なぎさ、鈴原希実、結那が表紙を飾る『B.L.T.』アニメイト限定版

Liella!・岬なこ、青山なぎさ、鈴原希実、結那が表紙を飾る『B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版』（東京ニュース通信社／10月28日発売）。本誌の表紙が発表された。

【写真】アニメイト限定版特典の生写真を見る

今号の中面グラビアに、「ラブライブ！スーパースター!!」のLiella!より、岬 なこ、青山なぎさ、鈴原希実、結那の4名が登場。11月5日（水）に7thライブテーマソング「OPEN THE G☆TE!!!」をリリースし、さらに2026年2月には「ラブライブ！スーパースター!! Liella! 7th LoveLive! ～Fly! MUSIC WORLD♪～」の開催を控えている。

今回表紙に採用されたカットは、ピンクを基調とした衣装をまとった1枚。「やさしく強く、美しく。」というキャッチコピーの通り、可憐さの中に凛とした強さが宿るカットが印象的なビジュアルとなっている。

インタビューでは、今年開催された6thライブの舞台裏や、楽曲「OPEN THE G☆TE!!!」に込めた思いなど、これまでの歩みとこれからの展望について語った。また「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」には、全5種のうち1枚がランダムで封入される生写真特典が付属される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）