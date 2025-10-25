きっと短命に終わる。“共依存”になりやすいカップルの特徴
最初はラブラブで理想的に見えても、気づけば息苦しくなる--。そういう恋は“共依存”のサインかもしれません。「いつも一緒にいたい」「寂しいと不安になる」といった気持ちは、実は関係をすり減らす原因になるのです。そこで今回は、“共依存”になりやすいカップルの特徴を紹介します。
お互いに「相手の感情＝自分の感情」になっている
相手が落ち込めば自分も落ち込み、怒っていれば自分まで感情が不安定になる。そんな風に“感情が同化”しているカップルは、距離が近すぎる証拠。一見、共感力が高いように見えても、相手の気分に振り回されやすくなり、心が疲弊していきます。
お互いに“相手の予定”を細かく把握したがる
「今日は誰と会うの？」「何時に帰るの？」といったやり取りが日常化していませんか？最初は“心配”や“気遣い”のつもりでも、それが積み重なると“監視”に変わります。相手の行動を常に把握しようとするのは、信頼よりも不安が動機のことが多く、徐々に信頼関係が崩れていく引き金です。
お互いに「ひとりの時間」が不安で仕方ない
共依存カップルに多いのが、「ひとりの時間＝寂しい時間」だと思い込むこと。でも、恋愛において“適度に距離感を置くこと”は決して悪いものではありません。自分の時間を大切にできる人、有意義に過ごせる人ほど、恋を長続きさせる心の余裕が生まれます。
共依存の恋は、燃えるように始まっても長続きしにくいのが現実。だからこそ、「一緒にいない時間も、お互いが自分らしくいられる」、そんな関係をめざしていきましょうね。
