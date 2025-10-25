ÍÄÃÕ±à¶ÐÌ³25ºÐ½÷À¡Ö¥Æ¥ó¥È¤Ç¥¨¥Ã¥Á¤·¤Æ3Ëü±ß¡×¡Äº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤90Ç¯Âå¤Î¡É¥Ñ¥Ñ³è»ö¾ð¡É
ºòÇ¯¡¢¡ÖÄº¤½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÅÏî´¿¿°áÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£Îø°¦´¶¾ð¤òÁõ¤Ã¤ÆÃËÀ¤«¤é·×Ìó1²¯5000Ëü±ß¤òº¾¼è¤·¤¿Èà½÷¤Ï2023Ç¯¤Ëº¾µ½¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¹µÁÊ¿³¤Ç8Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¡¡
ÅÏî´Èï¹ð¤Î»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ëºòº£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ³è¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÁ¬¼ø¼õ¤òÈ¼¤¦ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ö±ç½õ¸òºÝ¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç´û¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¿À®½é´ü¤Î¡È¸µÁÄ¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡É¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤ÇÃË¤¿¤Á¤È¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
CA¡¢´Ç¸î»Õ¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É³Æ¶È¼ï¤Î¡Ö±ç½õ¸òºÝ¡×Áê¾ì¤òÅ°Äì²òË¶¡ª¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤âÌ®¡¹¤ÈÂ³¤¤¤¿¡Ö±ç¸ò¡×¤ÎÅö»þ¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤¿½µ´©¸½Âå1998Ç¯9·î19Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Âè3²ó
¡Ø¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆ¬¶â200Ëü¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ö21ºÐ¾å¤Î´µ¼Ô¤È·î11Ëü¤Ç¡×¡ÄCA¤È´Ç¸î»Õ¤Î¡È±ç¸ò»ö¾ð¡É¤òÂç²òË¶¡Ú90Ç¯Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Û¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¤Î±ç¸ò»ö¾ð
Åìµþ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÍÃÊº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Èþ¿Í¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¿·½É¤ä½ÂÃ«¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ï3Ëü±ß¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï2Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Â»ÎÉþÇä¤ê¾ì¤Ë¤¤¤ë25ºÐ¤Î½÷¤Î¥³¤Ï¡¢½ÐÆþ¤ê¤ÎÌä²°¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¤«¤é±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£½µ1¡Á2²ó°ì½ï¤Ë¿©»ö¤·¤ÆÊÌ¤ìºÝ¤Ë1Ëü±ß¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤È¤¤Ï5Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¿·½É¤ÎÂç¼ê¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î½÷À¼Ò°÷¡Ë
Èþ¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇßÅÄ¤äÆñÇÈ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¡£ÆÃ¤ËÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¥³¤¬Â¿¤¯¡¢¤ªÃÍÃÊ¤â3Ëü±ß°Ê¾å¤È¾¯¡¹¹â¤á¤À¡£ÃËÀ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¡ÊÅÔÆâÍÄÃÕ±à¶ÐÌ³¡¦25ºÐ¡Ë¤Ï¡¢±ç½õ¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Ë»Ò¶¡¤Î¿Æ¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÃËÀ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¹Ô³ÚÃÏ¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢±ç¸ò¤Îµ¡²ñ¤òÂÔ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×Àè¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤¿À½Ìô²ñ¼Ò¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¥Æ¥ó¥È¤Ç¥¨¥Ã¥Á¤·¤Æ3Ëü±ß¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤â¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2Ëü±ß¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÃËÀ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯µëÎÁ¤â°Â¤¤¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤âÂçºå¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¡£»öÌ³·Ï¤ÎOL¤Ï¶È¼ï¤ÎÉý¤¬¹¤¹¤®¤Æ°ì³µ¤Ë¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢
¡ÖÍ§Ã£¤â²¿¿Í¤«±ç¸ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È2Ëü¡Á3Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¿©»ö¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ï¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥¤¥ä¤Ê¤Î¡×¡Ê¿®¶âOL¡¦23ºÐ¡Ë
¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¹ë²Ú¤µ¤ò±ç¸òÁê¼ê¤Ëµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£
¥Î¥ë¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë±ç½õ¸òºÝ
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Âçºå¤ÎOL¤Ï¡¢
¡Ö¹â¤¤¥â¥ó¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤¯¤ì¤ë¤ª¥«¥Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¡£»ä¤Ï¡¢±ç½õ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö»ØÆ³°÷¤ÎÈà¡Ê31ºÐ¡Ë¤È²ñ¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤È¤«°Â¤¤¤â¤ó¿©¤Ù¤Æ¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ë¡£Æ±¤¸3Ëü±ß¤â¤é¤¦ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤Î²û¤¬¤¤¤¿¤Þ¤ó¤·¡×¡ÊÅÅµ¤¥á¡¼¥«¡¼OL¡¦24ºÐ¡Ë
º£²ó¤Î¼èºà¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»Å»ö¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ±ç¸ò¤·¤Æ¤¤¤ë±Ä¶È¥¦¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇä¾å¤Î¥Î¥ë¥Þ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç·ÀÌó¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÎÅÔÆâ¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¡Ê48ºÐ¡Ë¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢2²óÌÜ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢2Ëü±ß¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ä¶È¤Ï´é¤òÇä¤ë»Å»ö¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥«¥é¥À¤òÇä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê21ºÐ¡¦¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡Ë
35ºÐ¤ÎÊÝ¸±¥»¡¼¥ë¥¹¥¦¡¼¥Þ¥ó¤â¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¤ò¾ò·ï¤Ë5¿Í¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áê¼ê¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬100¿Í°Ê¾å¤Î²ñ¼Ò¤ÎÉôÄ¹¥¯¥é¥¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢·ÀÌó¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤êÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï°ìÁ¬¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡£²¼¤Ï1Ëü±ß¤«¤é¾å¤Ï¾å¸Â¤Ê¤·¤Þ¤Ç¡£¤Ò¤È¸ý¤Ë±ç½õ¸òºÝ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¶È¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ïÊ¬¤Èº¹¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
