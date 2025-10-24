¡ÖºÇ¹â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤À¡×¡Ö²¹¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¡×Å¨ÃÏ¤ÇÄËº¨ÇÔÀï¤Î¿À¸Í¡¢»î¹ç¸å¤Î¹µ¼¼À¶ÁÝ¡õ»Ä¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´¶Ã²¡ª¡ÖÆüËÜ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡×¡ÚACLE¡Û
¡¡10·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¤Ç¡¢ºòµ¨J£±²¦¼Ô¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¹¾¸¶FC¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ç£³ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë£³¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈïÃÆ¤·¡¢£³¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÄËº¨¤ÎÇÔÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿À¸Í¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ò¤´¤ß¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ØÀ¶ÁÝ¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë±Ñ¸ì¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö²¹¤«¤¤ÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È16¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ä¤ê¤Î¥²¡¼¥à¤È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹¬±¿¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPOTV NOW¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡ª´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡£´¶Æ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Þ¤Ç»Ä¤·¤¿¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖÆüËÜ¼°¥Þ¥Ê¡¼¤¬ºÆ¤ÓÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë²¹¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ç¤â¡¢¿À¸Í¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤òËº¤ì¤º¡¢²¹¤«¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£¹¾¸¶Â¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿À¸Í¤ÏËÜ¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤È´ÆÆÄ¼¼¤ò¤¤ì¤¤¤ËÁÝ½ü¤·¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òµî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÁÝ½ü¤ÏÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¸²½Åª¤ÊÅÁÅý¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤¬²áµî¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÁÝ½ü¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤âÆ±ÍÍ¤À¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤³¤¦¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¤âÃÏÍýÅª¤Ë¤â´Ú¹ñ¤Î±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤¬¡¢¿À¸Í¤Î¹ÔÆ°¤Ï¹ñÆâ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ë½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¿À¸Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÀ¶ÁÝ¤µ¤ì¤¿¿À¸Í¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤È»Ä¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÀ¶ÁÝ¤µ¤ì¤¿¿À¸Í¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤È»Ä¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸