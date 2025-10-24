『DOWNTOWN＋』、新番組の“共演者”正式発表 「松本教授の笑いの証明」助教授役に小峠英二
11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の公式SNSが、23日夜、24日朝に更新され、新番組と共演者が解禁となった。
【写真】この手は誰だ…『DOWNTOWN＋』大喜利企画の新写真
23日夜に解禁になった新番組は「Money is Time」。同アカウントでは「ずっとやり続けられるパフォーマンスをすれば、無限に稼げる夢の企画が誕生！ブローカーが自ら厳選した“お金が欲しい”5人の挑戦者を引き連れ、特別なパフォーマンスを披露します。審査員たちを魅了し、多くのお金を稼ぐことはできるのか!?」と説明されている。
また、24日朝には新番組「松本教授の笑いの証明」が解禁された。同番組は『松本人志が笑い』を様々な角度から実験・検証し、『笑いの実験』に挑戦する研究所。教授・松本人志と助教授・小峠英二が『未知なる笑いの真実』を見つけるため、様々な芸人に実験を課していく。『まだ誰も知らない新たな笑いの可能性』とは何なのか?!」と説明されている。
これまで、発表された新番組のコンテンツにダウンタウン以外の名前はなく、小峠は初めて発表された共演者となる。
■これまでに発表されたコンテンツ
【11月1日・3日 配信作品（※一部）】
▼松本人志
【オリジナル作品】（11月1日配信）
『7:3トーク』
松本人志がゲストと“とある作業”をしながら交わす「7:3トーク」で、等身大の言葉がこぼれます。テレビでは聞けない小っ恥ずかしい本音も続々と。
『ダウプラボイス』
ユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツ。松本人志とゲスト芸人が交わす静かなやり取りは、リズムよく耳に溶け込み、クスッと笑った瞬間に肩の力が抜けていく感覚。大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導きます。
『実のない話トーナメント』
ルールは至ってシンプル。5分間1対1で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利となります。果たして、審査員松本人志を唸らせる「実のない話」王者は誰！？
『大喜利GRAND PRIX』
松本人志が仕掛ける「大喜利GRAND PRIX」がついに幕を開けます！ルールは、芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答します。審査員松本人志が“認めた者”だけに与えられる究極の称号を掴むのは誰だ！？
【過去作品】（11月1日配信）
映画「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「R100」
【過去作品】（11月3日配信）
FBS福岡放送 「福岡人志」 （2話）
▼浜田雅功
【過去作品】（11月1日配信）
「浜ちゃん後輩と行く グアムで休日」（6話）
【過去作品】（11月3日配信）
「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」（6話）
▼ダウンタウン
【過去作品】（11月3日配信）
VHS「ビジュアルバム vol.りんご『約束』」
【写真】この手は誰だ…『DOWNTOWN＋』大喜利企画の新写真
23日夜に解禁になった新番組は「Money is Time」。同アカウントでは「ずっとやり続けられるパフォーマンスをすれば、無限に稼げる夢の企画が誕生！ブローカーが自ら厳選した“お金が欲しい”5人の挑戦者を引き連れ、特別なパフォーマンスを披露します。審査員たちを魅了し、多くのお金を稼ぐことはできるのか!?」と説明されている。
これまで、発表された新番組のコンテンツにダウンタウン以外の名前はなく、小峠は初めて発表された共演者となる。
■これまでに発表されたコンテンツ
【11月1日・3日 配信作品（※一部）】
▼松本人志
【オリジナル作品】（11月1日配信）
『7:3トーク』
松本人志がゲストと“とある作業”をしながら交わす「7:3トーク」で、等身大の言葉がこぼれます。テレビでは聞けない小っ恥ずかしい本音も続々と。
『ダウプラボイス』
ユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツ。松本人志とゲスト芸人が交わす静かなやり取りは、リズムよく耳に溶け込み、クスッと笑った瞬間に肩の力が抜けていく感覚。大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導きます。
『実のない話トーナメント』
ルールは至ってシンプル。5分間1対1で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利となります。果たして、審査員松本人志を唸らせる「実のない話」王者は誰！？
『大喜利GRAND PRIX』
松本人志が仕掛ける「大喜利GRAND PRIX」がついに幕を開けます！ルールは、芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答します。審査員松本人志が“認めた者”だけに与えられる究極の称号を掴むのは誰だ！？
【過去作品】（11月1日配信）
映画「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「R100」
【過去作品】（11月3日配信）
FBS福岡放送 「福岡人志」 （2話）
▼浜田雅功
【過去作品】（11月1日配信）
「浜ちゃん後輩と行く グアムで休日」（6話）
【過去作品】（11月3日配信）
「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」（6話）
▼ダウンタウン
【過去作品】（11月3日配信）
VHS「ビジュアルバム vol.りんご『約束』」