「アクアリウムは踊らない」とコラボ！サンシャイン水族館で体験型ホラーイベント開催
サンシャイン水族館では、人気ホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」とコラボレーションした体験型ホラー水族館「アクアリウムは目覚めない」が2025年11月3日(祝)までの期間限定で開催中。普段は癒やしの空間である水族館が、夜間限定で恐怖の空間へと姿を変える。来場者は物語の主人公となり、作品の世界観の中で謎解きラリーを楽しむことができる。
【画像】会場限定で作者・橙々さんの描き下ろしイラストを使用したオリジナルクリアファイルを販売
■「アクアリウムは目覚めない」開催中！恐怖の水族館からの脱出を目指そう
コラボレーション相手の「アクアリウムは踊らない」は、総ダウンロード数70万を突破した人気フリーホラーゲームで、2025年10月30日(木)にはNintendo Switch(TM)パッケージ版の発売を控え、話題沸騰中だ。館内では「ホラー」と「謎解き」をテーマに、来場者自身が恐怖の水族館からの脱出を目指す。描き下ろしイラストを使った限定グッズやカフェメニューも見逃せない。この体験型イベントはどのようにして生まれたのか、その裏側や見どころについて担当者に話を聞いた。
■担当者に聞く！夜間限定イベント「アクアリウムは目覚めない」の魅力と楽しみ方
――体験型ホラー水族館「アクアリウムは目覚めない」開催の意図や狙い、ターゲット層について教えてください。
サンシャイン水族館は秋の夜間営業を盛り上げるべく、特別営業として過去さまざまなイベントを開催してきました。今年は「アクアリウムは踊らない」が持つ、「ホラー」×「謎解き」の要素を水族館で活用し展開することで、普段とは違った体験型ホラー水族館をお楽しみいただけます。またこのイベントは「アクアリウムは踊らない」を知らない方でも楽しめるイベントとなっており、幅広い方々に楽しんでいただけます。
――人気ホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」とサンシャイン水族館という、ユニークな組み合わせのコラボレーションは、どのような経緯で実現したのでしょうか。
「アクアリウムは踊らない」のNintendo Switchパッケージ版のパブリッシャーのフロンティアワークス様より、「アクアリウムは踊らない」とのコラボイベントのお話をいただいたのがきっかけです。検討を重ね、水族館で「ホラー」×「謎解き」イベントはおもしろいのではと思い、実施にいたりました。
――作品の世界観を再現するために特にこだわった館内装飾やBGM、演出などのポイントを教えてください。
作品の世界観を再現するために複数回ゲームを体験したり、実況動画を何回も見たりしました。特にこだわったのは、ゲーム内で印象的だった演出の再現です。プレイ中に撮影した写真を参考にしながら、自分自身が恐怖を感じた場面を丁寧に再現しました。来場者の皆様に、サンシャイン水族館がゲームの舞台である「ビアンカ水族館」そのものだと感じていただけるような、没入感あふれる空間づくりを目指しました。
――イベントのメインとなる「謎解きラリー」について、どのような物語が体験できるのか、見どころやこだわりのポイントをお聞かせください。
謎解きのあらすじ・エンディングは作者である橙々先生に考えていただきました。原作に近いような体験ができるのが、今回の最大のおすすめポイントです。参加者には前期・後期でデザインの異なる「オリジナルエンディングカード」もプレゼントされます。
――描き下ろしイラストを使った限定グッズやカフェメニューなど盛りだくさんですが、イチオシのアイテムやメニューがあれば教えてください。
作者・橙々先生の書き下ろしイラストを使用したオリジナルクリアファイルです。サンシャイン水族館の「クラゲパノラマ」水槽を背景に「スーズ」と「レトロ」がサンシャイン水族館の飼育スタッフの制服を着た、本イベント限定の描き下ろしイラストとなっております。サンシャイン水族館の飼育スタッフの制服を着た「スーズ」と「レトロ」は必見です！
また「タリーズコーヒー サンシャイン水族館店」で販売するイベント限定の「アクアリウムココア アクアリウムは踊らない Ver.」ではシークレットもありますので、ぜひ当ててみてください。
――最後に、イベントを楽しみにしているファンや読者へのメッセージをお願いします！
今回のイベントは「アクアリウムは踊らない」のファンの方はもちろん、「アクアリウムは踊らない」を知らない方でも楽しめるイベントとなっております。実際に自分自身が主人公となって、「恐怖の水族館」から脱出できるのか、そのまま永遠に抜け出せず、”目覚めない朝”になってしまうのか。「アクアリウムは踊らない」とサンシャイン水族館のコラボイベント、ぜひお楽しみください。
また、今回のコラボイベント開催にあたって「アクアリウムは踊らない」作者・橙々さんからコメントも寄せられている。
【「アクアリウムは踊らない」作者・橙々さん コメント】
規模がどんどんでかくなり、ついにサンシャイン水族館様とコラボをさせていただけることになった事実が一番の恐怖です。作者の橙々です。9年前、サンシャインの特別展に何度も行っては「いつか水族館謎解きコラボしてぇ〜」と夢を見ていた自分に伝えてあげたいですね。そして実は、サンシャイン水族館様の入り口にある滝をモチーフにしたステージがあるんです！新規シナリオ部分(スペシャル版のみ収録)にありますので、ぜひ見つけてください。
【「サンシャイン水族館×アクアリウムは踊らない 体験型ホラー水族館 『アクアリウムは目覚めない』」 イベント概要】
■イベント名：サンシャイン水族館×アクアリウムは踊らない 体験型ホラー水族館 「アクアリウムは目覚めない」
■開催日時：10月10日(金)〜11月3日(祝) 各日18時15分〜21時(最終入場は終了45分前)
■開催場所：サンシャイン水族館 本館
■料金：大人(高校生以上)2600円〜3000円、子ども(小・中学生)1300円、4歳以上800円
※本イベントは通常営業時のチケットでは入場できません。
文＝川田湖雪
※グッズやメニューの詳細、購入制限等はイベント特設サイトをご確認ください。
※記事内の価格は特に記載がない場合はサービス料・税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
