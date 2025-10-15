お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（４２）が１５日、今月から曜日レギュラーに加わった生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）で、ＳＮＳ時代ならではのタレントの悩みを告白した。

この日のゲストはエアバンド「ゴールデンボンバー」。彼ら最大のヒット曲「女々しくて」（２０１０年）のサビ「女々しくて 女々しくて 女々しくて つらいよ〜」を、今年つらかった出来事の替え歌にして歌うという企画でのことだ。

「これは、?私なんかしたかなぁ？?っていう気持ちになったことです」と前置きし、近藤はこう歌った。「インスタの フォロワーが 毎夜減り つらいよ〜」

本人の説明によると…。「なんか急に、（フォロワーが）７６万人ぐらいいたんスけど、毎晩毎晩２００人ずつぐらい減っていて?えっ？ なんかしたかなぁ？?って怖くなって。なんか不具合みたいのかなと思って検索したの。?インスタのフォロワー減ってる人いるのかな?とか。そういうの１個も（検索で）出てこないから、ただ単に減ってるっていう…」

タレントもエゴサーチするというのはたまに聞くが、ＳＮＳのフォロワー数までマメにチェックとは、さすが人気商売。近藤は「これはちょっと…お願いします」と視聴者にさりげなく呼び掛けた。わりと切実な悩みのようだ。

ただ「毎晩」ではなく「毎夜」と、音を合わせた歌詞についてはほめられた。ゴールデンボンバーも「こういうふうにして言葉を替えてその具合に合わせるという…作詞家がやることですね」と感心していた。