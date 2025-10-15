¸µ¥È¥è¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÁÏ¶È¤ÎLean Mobility¤¬4.5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡¡2026Ç¯¤ËÎÌ»º²½¤ò·×²è
Lean Mobility³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·¿¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖLean3¡×¤ÎÎÌ»º¤ÈÈÎÇä¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Pre-A¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÆÌó4.5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Tech Sphere Investments¤ò¥ê¡¼¥É¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¡¼¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÂæÏÑ¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´Ã£»ñ¶â¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÎÌ»º·×²è¤Î²ÃÂ®¡¢ÈÎÇä¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢³«È¯¡¦¿ÍºàºÎÍÑ¤Î²ÃÂ®¤Ë½¼Åö¤µ¤ì¤ë¡£
Lean Mobility¤Ï2022Ç¯¡¢¸µ¥È¥è¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÃ«ÃæÁÔ¹°»á¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüÂæÏ¢¹ç¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÊ¿¶Ñ¾è¼Ö¿Í¿ô1.3¿Í¡¿4¡Á8¿Í¾è¤ê¼ÖÎ¾¡×¤È¤¤¤¦¡Ö²áÂçÁõÈ÷¡×¤Î¸½¾õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¡ÊLean¡Ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÃ¦ÃºÁÇ²½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï2025Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡Ë¤ËËÜ¼Òµ¡Ç½¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£ÆüËÜËÜ¼Ò¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤òÅý³ç¤¹¤ë»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ä¤Ä¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤äÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£¤È¹ñºÝÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£ÂæÏÑ»Ò²ñ¼Ò¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»ºÂÎÀ©¤òÃ´¤¤¡¢ËÅÄ»Ô¤ÎR&D¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¾¦ÉÊ¡¦µ»½Ñ³«È¯¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»°µòÅÀÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖLean3¡×¤Ï¡¢Á°2ÎØÁàÂÉ¡¦¸å1ÎØ¶îÆ°¤Î3ÎØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á´Ä¹2,470mm¡ßÁ´Éý970mm¤ÎºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤ÎEV¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ê¡¼¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÂÎ¤òºÇÅ¬¤Ê³ÑÅÙ¤ËÀ©¸æ¤·¤Æ¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ä¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï100km¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢½¾Íè¤Î¾®·¿EV¤Î²ÝÂê¤òÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¤ò2025Ç¯²Æ¤è¤êÂæÏÑ¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¡¢½éÆü¤Ç500Âæ¤òÄ¶¤¨¤ëË¡¿ÍÍ½Ìó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¼û¤Î¹¤¬¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¤È¤·¤Æ¤â¡¢2,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤«¤éÃ»µ÷Î¥°ÜÆ°¥Ë¡¼¥º¤Î¶¯¤µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¶Ð¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡¢¹âÎð¼ÔÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÅ¸³«²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Ï2026Ç¯Ç¯±û¤è¤êÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÇ¼¼Ö¤ò³«»Ï¤·¡¢²¤½£»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍâÇ¯¤«¤éÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿Áö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤òÅý¹ç´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖLeanX¡×¤Ë½¸Ìó¤·¡¢ÎÁ¶âºÇÅ¬²½¡¦¼ÖÂÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¸þ¾å¡¦OTA¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¿ä¿Ê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ÖÎ¾ÈÎÇä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÍøÍÑ²ÁÃÍ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡ÖCar Lifetime Value¡×¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¤ÎMaaS²½¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ¡¢¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üLean MobilityÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ã«ÃæÔã¹°»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ã«ÃæÔã¹°»á
ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Tech Sphere Investments¤ò¥ê¡¼¥É¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¡¼¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÂæÏÑ¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´Ã£»ñ¶â¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÎÌ»º·×²è¤Î²ÃÂ®¡¢ÈÎÇä¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢³«È¯¡¦¿ÍºàºÎÍÑ¤Î²ÃÂ®¤Ë½¼Åö¤µ¤ì¤ë¡£
Lean Mobility¤Ï2022Ç¯¡¢¸µ¥È¥è¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÃ«ÃæÁÔ¹°»á¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüÂæÏ¢¹ç¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÊ¿¶Ñ¾è¼Ö¿Í¿ô1.3¿Í¡¿4¡Á8¿Í¾è¤ê¼ÖÎ¾¡×¤È¤¤¤¦¡Ö²áÂçÁõÈ÷¡×¤Î¸½¾õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¡ÊLean¡Ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÃ¦ÃºÁÇ²½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï2025Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡Ë¤ËËÜ¼Òµ¡Ç½¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£ÆüËÜËÜ¼Ò¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤òÅý³ç¤¹¤ë»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ä¤Ä¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤äÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£¤È¹ñºÝÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£ÂæÏÑ»Ò²ñ¼Ò¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»ºÂÎÀ©¤òÃ´¤¤¡¢ËÅÄ»Ô¤ÎR&D¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¾¦ÉÊ¡¦µ»½Ñ³«È¯¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»°µòÅÀÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖLean3¡×¤Ï¡¢Á°2ÎØÁàÂÉ¡¦¸å1ÎØ¶îÆ°¤Î3ÎØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á´Ä¹2,470mm¡ßÁ´Éý970mm¤ÎºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤ÎEV¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ê¡¼¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÂÎ¤òºÇÅ¬¤Ê³ÑÅÙ¤ËÀ©¸æ¤·¤Æ¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ä¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï100km¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢½¾Íè¤Î¾®·¿EV¤Î²ÝÂê¤òÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¤ò2025Ç¯²Æ¤è¤êÂæÏÑ¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¡¢½éÆü¤Ç500Âæ¤òÄ¶¤¨¤ëË¡¿ÍÍ½Ìó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¼û¤Î¹¤¬¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¤È¤·¤Æ¤â¡¢2,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤«¤éÃ»µ÷Î¥°ÜÆ°¥Ë¡¼¥º¤Î¶¯¤µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¶Ð¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡¢¹âÎð¼ÔÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÅ¸³«²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Ï2026Ç¯Ç¯±û¤è¤êÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÇ¼¼Ö¤ò³«»Ï¤·¡¢²¤½£»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍâÇ¯¤«¤éÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿Áö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤òÅý¹ç´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖLeanX¡×¤Ë½¸Ìó¤·¡¢ÎÁ¶âºÇÅ¬²½¡¦¼ÖÂÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¸þ¾å¡¦OTA¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¿ä¿Ê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ÖÎ¾ÈÎÇä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÍøÍÑ²ÁÃÍ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡ÖCar Lifetime Value¡×¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¤ÎMaaS²½¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ¡¢¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üLean MobilityÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ã«ÃæÔã¹°»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ã«ÃæÔã¹°»á
»ä¤¿¤Á¤ÏLean3¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤°ÜÆ°¤ÎÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¼ÖÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤Î»ÑÀªÀ©¸æµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®·¿¼Ö¤Ç¤â²÷Å¬¡¦°ÂÄê¤«¤ÄÁÖ²÷¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅÔ»ÔÁ´ÂÎ¤Î¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£