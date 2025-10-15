Ãæ±ûÀþ²÷Â®¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ï¡ÖÆÃµÞÂå¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¡© À¹¶·¤Î¡Ö¤¢¤º¤µ¡×Í½Ìó¤È¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï
¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡ÉÙ»Î»³¤¬À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢JRÃæ±ûËÜÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¡Ö¤«¤¤¤¸¡×¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¤Ï³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤é¤Ç¹â¤¤¾è¼ÖÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃµÞÊÂ¤ß¡ª¡Û²÷Â®¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Î¡Ö²÷Å¬¡×¼ÖÆâ¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡É®¼Ô¡Ê°ÂÆ£¾»µ¨¡§¾è¤ê¤â¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Ï¿ÆÂ²¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤¦¤¿¤á¡¢¹ÃÉÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÃæ±ûËÜÀþÆÃµÞ¤òÅöÆü¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä«¤Î²¼¤ê¾¾ËÜ¹Ô¤¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤äÀéÍÕÄ¾ÄÌ¤Î¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¡¢¤½¤·¤Æ²Ï¸ý¸Ð¹Ô¤¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¤Ï¡¢Ï¢ÆüËþÀÊ¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ä«¤Î8»þÈ¾¤Ë¹ÃÉÜ¤Ë¹Ô¤¯ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦ÆÃµÞ¡Ö¤¢¤º¤µ1¹æ¡×¤ÏËþÀÊ¡£¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ï¹ÃÉÜÃå¤¬9»þ15Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡ÖÂç·î¤Þ¤ÇÃæ±ûÀþ²÷Â®¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¡¢¾è¤ê·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ±ûÀþ²÷Â®¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ÎºÇÄ¹¶è´Ö¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡ÁÂç·î´Ö¤Ç¤â87.8km¤Ç¡¢Suica¥°¥ê¡¼¥óÎÁ¶â¤Ê¤é100¥¥í¤Þ¤Ç°ìÎ§1000±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ááµ¯¤¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢²÷Å¬À¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Ê¿ÆüÁáÄ«¤Ë½ÐÈ¯¡£Åìµþ±Ø¤ÎÃæ±ûÀþ¥Û¡¼¥à¤Ç¼ê»ý¤Á¤ÎSuica¤ÇÂç·î¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ê¡¼¥ó·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£5»þ18Ê¬¤Î²÷Â®¹âÈø¹Ô¤¡ÊÎó¼ÖÈÖ¹æ519H¡Ë¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢2Î¾¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¤Ï»ä°Ê³°¤Ë2¿Í¤Î¾èµÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎÀÄÇßÆÃ²÷¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ÏÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÎºÂÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ê¤éÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢¹¥¤¤ÊºÂÀÊ¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ºÂÀÊ¤ÏÊ¿²°¡¦³¬¾å¡¦³¬²¼¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«Í³ÀÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¿²°¤ÏÍ£°ì¡¢ºÂÀÊ¾å¤Ë²ÙÊªÃª¤¬¤¢¤ê¡¢¶è²è¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¸Ä¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£4¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ç8¿Í¶è²è¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ë¸Ä¼¼¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¼ÖÃ¼Éô¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áÍÉ¤ì¤Ï¤ä¤äÂç¤¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Î¾³«¤Èâ¤Î´Ø·¸¤ÇÁë¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï¥´¥ßÈ¢¤¬¤¢¤êÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¤Ï¥È¥¤¥ì¤äÀöÌÌ½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤áÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâÈÎÇä¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃµÞ¤è¤ê¤âÀÜµÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡³¬²¼¤ÏÍÉ¤ì¤¬¾®¤µ¤¤È¿ÌÌ¡¢¼ÖÂÎÉý¤¬¤ä¤ä¶¹¤¯°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·îÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢³¬¾åÀÊ¤Ç¼ÖÂÎÃæ±ûÉô¡¢Áë¤¬2Îó³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÌÃÖ¤¬¡¢°ìÈÖÎÉ¤¤ÀÊ¤À¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3»þ´Ö¼å¤Ç¤âÈè¤ì¤Ê¤·¡ª
¡¡ÅÅ¼Ö¤ÏÀ¾¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Î2³¬¤«¤é¤À¤È¡¢¸«´·¤ì¤¿¸æÃã¥Î¿å¤ä»Í¥ÄÃ«¤ÎÉ÷·Ê¤â¿·Á¯¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡5»þ32Ê¬¡¢¿·½É¤ËÅþÃå¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÁáÄ«¤Î¤¿¤á¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï1¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£2³¬¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢·Ê¿§¤ÇËÉ²»ÊÉ¤Ê¤É¤Î»ë³¦¤ò¼×¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¹â²Í¤«¤é´ØÅìÊ¿Ìî¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¾è¼Ö¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°Âë¤Ç¹âÎðÃËÀ1¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Suica¤ò¥¿¥Ã¥Á¤»¤º¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥°¥ê¡¼¥óÎÁ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡¢ÉðÂ¢¾®¶â°æ¤«¤é¾è¤Ã¤¿½÷À¤¬¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃËÀ¤Ï6»þ5Ê¬Ãå¤ÎÎ©Àî¤Ç²¼¼Ö¡£½÷À¤âÉðÂ¢¾®¶â°æ¤«¤éÎ©Àî¤Þ¤Ç¤ÎÃ»µ÷Î¥ÍøÍÑ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«7Ê¬¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼ÖÍøÍÑ¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ä¤ÏÅìµþ±Ø¤«¤é1»þ´Ö¶á¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÂÀÊ¤Ï²÷Å¬¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¡¢ÇØÌÌ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤ÉÉ¬Í×½½Ê¬¤ÊÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÂÀÊ¤Ï¤ä¤ä¸Ç¤á¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·½À¤é¤«¤±¤ì¤Ð²÷Å¬À¤¬Áý¤¹¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃµÞ¤ÎÉáÄÌ¼Ö¤Ë¤¢¤ëËí¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾¯¤·»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¡¡È¬²¦»Ò¤Ç1¿Í¤¬²¼¼Ö¤·¡¢¹âÈø¤Þ¤Ç¾è¤êÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¹ß¤ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎºÂÀÊ¾å¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ËSuica¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¯¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹âÈø¤Ç¹ß¤ê¤ÆÂç·î¹Ô¤ÉáÄÌÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤â¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤òÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÈø¤Ë¤Ï6»þ25Ê¬¤ËÅþÃå¡£¤½¤Î¸å¡¢¹âÈø6»þ30Ê¬È¯¤ÎÃæ±ûËÜÀþ²¼¤êÂç·î¹Ô¤¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¡ÊÎó¼ÖÈÖ¹æ683M¡Ë¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹âÈø¤«¤éÀè¤Ï»³¿¼¤¤¶è´Ö¤Î¤¿¤á¡¢2³¬ÀÊ¤«¤éÄ¯¤á¤ë·Ê¿§¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£7»þ6Ê¬¤ËÂç·î¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó2»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èè¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¼¤êÉáÄÌÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê·Ñ¤²¤Ð¡¢¹ÃÉÜ¤Ë¤Ï8»þ9Ê¬¤ËÃå¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Âç·î¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¾å¤êÅìµþ¹Ô¤ÅÅ¼Ö¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤À¤«¤é¤«10¿Í°Ê¾å¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡×ÆÃµÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ï½½Ê¬¤Ê²÷Å¬À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç·î¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë²¼¤ê¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç·î¤«¤é»ØÄêÀÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âç·î¤Þ¤ÇÉáÄÌÎó¼Ö¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÆÃµÞ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£