「そんな手当ついてたんだ⁉」子どもの突発的な体調不良！こんな会社があったら…現代社会の風刺的漫画【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
子どもが発熱！保育園に迎えに行かなければいけない母親は、上司に早退したい旨を伝えると…？伊東(@ito_44_3)さんの描く「子どもの体調管理も仕事のうち」は、クリーンを超えたホワイトっぷりで大きな反響を呼んでいる。
■子どもの体調管理手当は月5万円！
本作「子どもの体調管理も仕事のうち」は、子どもが発熱し、保育園に迎えに行かなければいけなくなった母親と会社の対応を描く。子どもの突発的な体調不良で申し訳ないと思いながら、上司に退勤したいとを伝えると「ったく、子どもの体調管理も仕事のうちだろ？」「子どもの体調管理手当の分はがんばれよ」と上司は𠮟咤激励。給与に体調管理手当がついていたことを知らなかった母親はびっくり！「体調管理も仕事のうち」と言うからには、業務として給与に計上しなければいけないとのこと。手当の額はなんと月5万円！体調管理を怠って発熱、早退した場合は、手当から差し引かれる仕組みらしい。
子どもの体調だけはどんなに気を付けていても防げないもの…。仕事場に迷惑をかけるけど子どもにとって親は1人なのだから、休みやすい社会になるといいと考えさせられる本作。ぜひ読んでみて欲しい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
