せいら、ショート丈から美腹筋のぞく バラ散りばめられたスカート着こなし【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】モデルのせいらが11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】せいら、ショート丈で腹筋のぞく
⼈気スタイリスト・高橋美咲⽒（※「高」は正式には「はしごだか」）が⼿掛けるオープニングファッションショーに登場したせいらは、ショート丈のトップスから美しい腹筋をのぞかせた、全身パープルコーディネートを披露。多くのバラがあしらわれたロングスカートを着こなした。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】せいら、ショート丈で腹筋のぞく
◆せいら、美腹筋披露
⼈気スタイリスト・高橋美咲⽒（※「高」は正式には「はしごだか」）が⼿掛けるオープニングファッションショーに登場したせいらは、ショート丈のトップスから美しい腹筋をのぞかせた、全身パープルコーディネートを披露。多くのバラがあしらわれたロングスカートを着こなした。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】