【Kindle】「爆弾」「十角館の殺人」など人気作品がずらり。講談社の小説が50％ポイント還元中

2025年10月13日（月）まで、講談社の小説がKindleで50％ポイント還元されるキャンペーンが開催されています。映画公開を控えている「爆弾」のほかにも、「十角館の殺人」や「方舟」などの人気作品がポイント還元の対象に。気になっていた方はお見逃しなく。

拡散する悪意を前に、正義は守れるか。呉勝浩著「爆弾」

〈あらすじ〉自称・スズキタゴサク。取調室に捕らわれた冴えない男が、突如「十時に爆発があります」と予言した。直後、秋葉原の廃ビルが爆発。爆破は三度、続くと言う。ただの“霊感”だと嘯くタゴサクに、警視庁特殊犯係の類家は情報を引き出すべく知能戦を挑む。炎上する東京。拡散する悪意を前に、正義は守れるか。日本最大級のミステリランキング「このミステリーがすごい! 2023年版」（宝島社）、「ミステリが読みたい! 2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）国内篇で驚異の2冠受賞作です。

異常犯罪者の心の軌跡をたどる衝撃のサイコ・ホラー「新装版 殺戮にいたる病」

〈あらすじ〉永遠の愛をつかみたいと男は願った――。東京の繁華街で次々と猟奇的殺人を重ねるサイコ・キラーが出現。犯人の名前は、蒲生稔。くり返される凌辱の果ての惨殺。異常犯罪者の心の軌跡をたどりながら、想像力の欠如した現代人の病巣を抉る、衝撃のサイコ・ホラーです。

多くの読者に衝撃を与え続けた名作「十角館の殺人」

〈あらすじ〉十角形の奇妙な館が建つ孤島・角島を大学ミステリ研の7人が訪れた。館を建てた建築家・中村青司は、半年前に炎上した青屋敷で焼死したという。やがて学生たちを襲う連続殺人。緻密な構成と論理的な推理、美しい構築美で“新本格ミステリ”の幕開けを告げた、不朽の名作です。

極限状況での謎解きを楽しんだ読者に驚きの〈真相〉が襲いかかる「方舟」

〈あらすじ〉友人と従兄と山奥の地下建築を訪れた柊一は、偶然出会った家族と地下建築「方舟」で夜を過ごすことになった。翌日の明け方、地震が発生して扉が岩でふさがれ、水が流入しはじめる。いずれ「方舟」は水没する……そんな矢先に殺人が起こった。だれか一人を犠牲にすれば脱出できる。タイムリミットまでおよそ1週間。生贄には、その犯人がなるべきだ。――犯人以外の全員が、そう思った。全国のミステリー通と書店員が選んだ「週刊文春ミステリーベスト10 2022国内部門」と、優れたミステリー小説に送られる「MRC大賞 2022」で1位を獲得。その他、受賞歴多数の人気作です。

道尾秀介の真骨頂。息もつかせぬ驚愕の逆転劇

人生に敗れ、詐欺を生業として生きる中年2人組。ある日、彼らの生活にひとりの少女が舞い込みます。やがて同居人は増え、5人と1匹に。「他人同士」の奇妙な生活が始まりますが、残酷な過去は彼らを離してはくれません。各々の人生を懸け、彼らが企てた大計画とは？息もつかせぬ驚愕の逆転劇、そして感動の結末。道尾秀介の真骨頂がここに。最初の直木賞ノミネート作品、第62回日本推理作家協会賞受賞作品。

自分の犯行を真似た殺人の真犯人を探すシリアル・キラー「ハサミ男」

〈あらすじ〉美少女を殺害し、研ぎあげたハサミを首に突き立てる猟奇殺人犯「ハサミ男」。３番目の犠牲者を決め、綿密に調べ上げるが、自分の手口を真似て殺された彼女の死体を発見する羽目に陥る。自分以外の人間に、何故彼女を殺す必要があるのか。第13回メフィスト賞を受賞し、2005年に公開された同名映画の原作となった作品。

食べることは生きること。二人の「家事代行」が出会う人びとを描く「カフネ」

〈あらすじ〉最愛の弟が急死した。29歳の誕生日を祝ったばかりだった。姉の野宮薫子は遺志に従い弟の元恋人・小野寺せつなと会うことになる。無愛想なせつなに憤る薫子だったが、疲労がたたりその場で倒れてしまう。実は離婚をきっかけに荒んだ生活を送っていた薫子。家まで送り届けてくれたせつなに振る舞われたのは、それまでの彼女の態度からは想像もしなかったような優しい手料理だった。久しぶりの温かな食事に身体がほぐれていく。そんな薫子にせつなは家事代行サービス会社『カフネ』の仕事を手伝わないかと提案する。2025年本屋大賞、第8回未来屋小説大賞を受賞。心に寄り添ってくれる物語。

あの名作の続編となる愛の物語「星を編む」

『汝、星のごとく』で語りきれなかった愛の物語。瀬戸内の島で出会った櫂と暁海を支える教師・北原が秘めた過去。才能という名の星を輝かせるために、魂を燃やす編集者たちの物語。『汝、星のごとく』の先に描かれる、繋がる未来と新たな愛の形。2023年本屋大賞を受賞した「汝、星のごとく」の続編。

