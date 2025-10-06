『MAIGRET／主任警部メグレ』11月29日（土）より日本初放送！

鋭い洞察力を武器に数々の難事件に挑んでいく捜査官メグレの華麗なる捜査を描く『MAIGRET／主任警部メグレ』が、WOWOWにて11月29日（土）より日本初放送される。（第1話無料放送）

『ミスター・ビーン』ローワン・アトキンソン、新作で演じるのはジュール・メグレ警視！ 1989年から1995年まで放送された英人気コメディドラマ『ミスター・ビーン』の主役で知られるローワン・アトキンソン。"もうミスター・ビーンは演じない！"と宣言していた彼が、新作TVシリーズで、ジュール・メグレ警視を演じることが明らかとなった。

人気シリーズが再び映像化！

ベルギー出身の作家ジョルジュ・シムノンが生み出したミステリー小説の名作「メグレ警視」シリーズは長年にわたるベストセラーとなり、名優ジャン・ギャバンらが主演した各映画化や愛川欽也が主演した日本のドラマ「東京メグレ警視シリーズ」など、これまで何度も映像化されてきた。メグレ警視役として最も有名なのはブリュノ・クレメールで、1991年から10年以上、54話でこの刑事に扮している。

今回放送となる『MAIGRET／主任警部メグレ』は英国が製作し、現代のフランス・パリを舞台にしたドラマ版。パリ警視庁司法警察局の有能な捜査官メグレが、パリで次々に起きる難事件の捜査に挑む本格ミステリーに仕上がっている。

21世紀を舞台に描かれる『MAIGRET／主任警部メグレ』

従来の映像化が原作と同じ時代設定にすることが多かったのに対し、本作は21世紀を舞台としてリフレッシュ。

メグレ役に『ベルグレービア 新たなる秘密』のベンジャミン・ウェインライト、妻ルイーズ役に『アガサ・クリスティー ねじれた家』のステファニー・マーティーニが起用された。共演は、『アガサと殺人の真相』のブレイク・ハリソン、『レスポンダー 夜に堕ちた警官』のケリー・ヘイズ、『ウルフ教授の科学捜査ファイル』のシャニカ・オクワク、『パシフィック・リム』のロブ・カジンスキー、『埋もれる殺意』のナタリー・アーミンなど。

製作総指揮・脚本を担当するのは『HOMELAND』『パーソン・オブ・インタレスト』のパトリック・ハービンソン。引き続きハンガリーのブダペストで収録するシーズン2の製作も決定済み。

＜ストーリー＞

［第1・2話］「怠惰な泥棒（前編・後編）」、原作は「メグレと優雅な泥棒」。主任警部に昇進したばかりのメグレは妻ルイーズと暮らしているが２人は不妊治療中。そんなメグレは部下たちと連続強盗事件を追っていたが、過去に自分が逮捕したことがある窃盗犯が殺された事件が気になり、管轄外にもかかわらず捜査を手伝う。

［第3・4話］「失態と後悔（前編・後編）」、原作は「メグレの失態」。メグレと彼が指揮するチームはインフルエンサーの女性が失踪した事件の捜査に臨むが、メグレは自分と同じ村出身で富豪となった実業家フュマルに届いた脅迫文の件も調べざるを得ない事態に。

［第5・6話］「追憶の帰郷（前編・後編）」、原作は「サン・フィアクル殺人事件」と「メグレと録音マニア」。メグレは路地裏で大学生が殺された事件を捜査する中、生まれ故郷の村サン・フィアクルの伯爵夫人の依頼で帰郷することに。

『MAIGRET／主任警部メグレ』放送・配信情報

『MAIGRET／主任警部メグレ』は11月29日（土）13：00よりWOWOWにて放送。WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信。（海外ドラマNAVI）

