Áý¤¨¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÈ¯²Ð»ö¸Î¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¡© ¥¢¥ó¥«¡¼¡¢CIO¡¢¥¨¥ì¥³¥à¤Ê¤É¤ËÊ¹¤¤¤¿
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð¡¦È¯Ç®»ö¸Î¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍ×Ãí°Õ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç»È¤¨¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ÇÊØÍø¤Ë°·¤¨¤ëÈ¿ÌÌ¡¢À½ÉÊÁª¤Ó¤ä»È¤¤Êý¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Áý¤¨Â³¤±¤ë»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¹ñ¤Î¡Ö»ØÄêºÆ»ñ¸»²½À½ÉÊ¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤äÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤ê¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Î²ó¼ý¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê»ö¸ÎËÉ»ß¤ÎÎ®¤ì¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¼è¤ê°·¤¦¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈÎÇä¤¹¤ë³Æ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²óGetNavi web¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈÎÇä¤¹¤ë5¼Ò¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¼èºà¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÁÌä»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ ¶áÇ¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð¡¦È¯Ç®»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÂÐºö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÉáÃÊ¤Î»ÈÍÑ»þ¤äÊÝ´É»þ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢³Æ¼Ò¤Î²óÅú¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Anker
¡ ¶áÇ¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð¡¦È¯Ç®»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶È³¦¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë¡¢ÉÔÍ×¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½èÊ¬¤¹¤Ù¤¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²ó¼ý¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤«Åù¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÂÐºö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PSEÅù¤Î¸øÅª¤Ê´ð½à°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¼«¼Ò¤Î´ð½à¤òÀß¤±¤ÆÀ½Â¤¡¦¸¡ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼«ÂÎ¤Ë¤âÂ¿½ÅÊÝ¸îµ¡Ç½¤ä²¹ÅÙ´ÉÍý¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡ÖAnker Store¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î²¼¼è¤ê²ó¼ý¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ÈÏ¢·È¤·¤¿²¼¼è¤ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÉáÃÊ¤Î»ÈÍÑ»þ¤äÊÝ´É»þ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Anker Magazine¤Ë¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î°ÂÁ´¤Ê»È¤¤Êý¤È¼è°·¤¤¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕÅÀ
¡¦²Æ¾ì¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¼ÖÆâÊüÃÖ¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È°ÂÁ´¤Ê»È¤¤Êý
CIO
¡ ¶áÇ¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð¡¦È¯Ç®»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºòº£¤Î»ö¸Î¤äÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤Ë¶¯¤¤ÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢²¼µ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ðÊó³«¼¨¤äÈ¯¿®¤Ë¤è¤ë·¼ÌØ¤ä¼þÃÎ
¡¦¤è¤ê°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤À½ÉÊ³«È¯¤Î¿ä¿Ê
¡¦²ó¼ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¢ ¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÂÐºö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÈÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ´Þ¤á¡¢¸ø¼°HP¤äSNS¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅù¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÎã¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¤Ëµ»ö¤äÆ°²è¤Î¥ê¥ó¥¯¤òµºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚCIO¸ø¼°HP¡Û
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»
¡ÚCIO¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò°ÂÁ´¤Ë»È¤¦°Ù¤ÎÃí°Õ»ö¹à4ÅÀ
¡ÚÈ¾¸ÇÂÎ¡©½à¸ÇÂÎ¡©¡Û¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë»È¤¦¥»¥ë¤Ã¤Æ¤É¤Î¥»¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤Î¡©¥á¡¼¥«¡¼¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹
¤Ê¤ªÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖSMARTCOBY Ex01¡×¤Î°ìÉôÀ½Â¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼ç²ó¼ý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê¸µ¤Ë¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³«È¯¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤Ç¤¢¤ëÈ¾¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÀ½ÉÊ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥»¥ë¤Î²¹ÅÙ¤ò55¡î°ÊÆâ¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¼ý¤á¤ëÀß·×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤Ë°ÂÁ´À¤ò¹Í¤¨¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¾¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥»¥ë¤Ï¡¢55¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÎô²½¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î²¹ÅÙÆâ¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À½ÉÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£MES¡ÊManufacturing Execution System¡Ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉôÉÊ¤ä¹©Äø¾å¤ÎÌäÂê¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤·¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àß·×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¹â¤¯»ý¤Á¡¢°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Áí¹çÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åµ¤Î¼«¼ç²ó¼ý¤È¤ÏÊÌÅÓ¡¢Â¾¼ÒÀ½¤ò´Þ¤à¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î²ó¼ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÂ¾¼ÒÀ½¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò²ó¼ý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¡¢CIOÀ½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢¨¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤ÏCIO²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§CIO¼«¼ÒÀ½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼²ó¼ý¥µ¡¼¥Ó¥¹
https://connectinternationalone.co.jp/collectservice/
¢§Â¾¼ÒÀ½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼²ó¼ý¥µ¡¼¥Ó¥¹
https://connectinternationalone.co.jp/othercollectservice/
Åö¼Ò¤Ï¾®·¿½¼ÅÅ¼°ÅÅÃÓ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍJBRC¤Î²ñ°÷´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¤´ÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢»ñ¸»¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊºÆÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ó¼ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎô²½¤¬¿Ê¤ó¤À¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡È¤ï¤¯¤ï¤¯¡É¤¬¹¤¬¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÉáÃÊ¤Î»ÈÍÑ»þ¤äÊÝ´É»þ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤´»ÈÍÑ»þ¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÃí°ÕÅÀ¤ò¡¢Âç¤¤¯4¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Åö¼ÒHP¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¹â²¹¡¦Äã²¹´Ä¶¤Ë¼å¤¤¤Ç¤¹
ÆÃ¤Ë¿¿²Æ¤Î¼ÖÆâ¤Ê¤É¡¢¹â²¹´Ä¶¤ËÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¾×·â¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
ÀºÌ©µ¡´ï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÄÄ¥¡¦ÊÑ·Á¡¦¾Ç¤²À×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡¢²áµî¤ËÍî²¼¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Â¨»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
ÉÕÂ°ÉÊ¤â¤·¤¯¤Ï60W¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÎÏ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ïe-MarkerÅëºÜ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Îô²½¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹
Ä¹´ü´ÖÌ¤»ÈÍÑ¤Ç¤â¡¢È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ï½¼ÊüÅÅ¡¦ÅÀ¸¡¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥³¥à
¡ ¶áÇ¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð¡¦È¯Ç®»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¿¤¯¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿´¶ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÂÐºö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º¬ËÜÅª¤Ë¤è¤ê°ìÁØÈ¯²Ð¤·¤Ë¤¯¤¯°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑÄº¤±¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ÈÍÑ»þ¡¢½¼ÅÅ¤äÇÑ´þ¤¹¤ëºÝ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¡¢Àµ¤·¤¤»È¤¤Êý¡¢ÇÑ´þÊýË¡¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÉáÃÊ¤Î»ÈÍÑ»þ¤äÊÝ´É»þ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â²¹´Ä¶¤Ç¤Î»ÈÍÑ¡¢ÊÝ´É¤ÏÈò¤±¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÍî²¼¤µ¤»¤¿¤ê¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£ËÄÄ¥¡¢±ÕÏ³¤ì¡¢°Û½¡¢°Ê¾åÈ¯Ç®¤¢¤ëºÝ¤Ï»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¡£½¼ÅÅ»þ¤ÏÌÜ¤Î¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤¦¡£
Xiaomi
UGREEN
