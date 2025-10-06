ÌµÎÁ¤Î²»À¼ÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖAudacity¡×¤Î¥í¥´¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ìÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô
ÌµÎÁ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹²»À¼ÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¡ÖAudacity¡×¤¬¡¢2021Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿Audacity 3¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢Audacity 4¤ò2026Ç¯½éÆ¬¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆAudacity¤Î¥í¥´¤âºþ¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
How We're Redesigning Audacity For The Future - YouTube
https://www.theverge.com/news/792368/if-you-can-get-past-the-terrible-logo-audacity-4-looks-pretty-great
Audacity¤òÅ¸³«¤¹¤ëMuse¤ÇÀ½ÉÊÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇAudacity 3¤«¤éAudacity 4¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤ÈÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1999Ç¯¤ËAudacity¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿º¢¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ä²»À¼ÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÀß·×¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇAudacity¤Î³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Audacity¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤Ç»È¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢70¡ó¤ÎAudacity¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¯¥¤¥Ã¥¯Ï¿²»¤ä¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÊÑ´¹¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯ÊÔ½¸¤Ê¤ÉÃ±½ã¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÊÔ½¸¥¿¥¹¥¯¤ËAudacity¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢60¡ó¤¬²»³Ú¤ÎÏ¿²»¤ä¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¥·¥ó¥°¤ä¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ë»Å¾å¤²¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ºîºî¶È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï30¡ó¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï20¡Á25¡ó¡£¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤Î³Ø½ÑÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï5¡ó¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢Audacity¤ÏÃ±¤Ê¤ë²»À¼ÊÔ½¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ©ºî¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³Ú´ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢²»³Úµ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÂçÎÌ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¥¡¼¥ê¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¡¢³«È¯¥Á¡¼¥à¤ÎÂÎÀ©¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥¡¼¥ê¡¼»á¤ÏAudacity 3¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âè1¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÊÔ½¸¼Ô¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¸þ¤±¤Ë¿·µ¡Ç½¤òÂ¿¿ô¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¡¢Âè2¤Ë¡Öµ»½ÑÅªÉéºÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢Âè3¤ËGUI¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òQt¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¡¢Âè4¤ËAudacity¤ò»ë³ÐÅª¤ËÌ¥ÎÏÅª¤«¤Ä»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢Âè5¤Ë¾ÍèÅª¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê²»³Úµ¡Ç½¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¡¢Âè6¤Ë¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¡¼¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAudacity 4¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤âºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤¬½¾Íè¤ÎAudacity¥í¥´¤Ç¡¢¥í¥´¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÊÑ¹¹¤Ï²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥í¥´¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥ê¡¼»á¤¬¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÃæ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¿·¤·¤¤Audacity¥í¥´¤¬°Ê²¼¡£¥¡¼¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Audacity¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÑ¹¹¼«ÂÎ¤Ï2024Ç¯¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢Audacity 4¤Î¿·¤·¤¤¥í¡¼¥É²èÌÌ¡£
Muse¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¥í¥´¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁ´ÂÎÅª¤Ëºþ¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Audacity¤â¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊï¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖAudacity 4¤Ë´Ø¤¹¤ëº£²ó¤ÎÈ¯É½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤Îºþ¿·¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬ºÇ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤Î´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤¿ÊÑ¹¹¤Ï¡¢³èµ¤¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤êÉÔ³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Reddit¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤Audacity¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÄÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥´¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤À¤È»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ìÈÌÅª¤Ç¸ÄÀ¤â¤Ê¤¯¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÎÀº»Ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½°Õ¸«¤¬¿ôÂ¿¤¯µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£