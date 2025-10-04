やりすぎ感なくイメチェン♡【40・50代】のおしゃ見え！「プチウルフヘア」

抜け感のあるヘアスタイルを楽しみたいけど、レイヤーを効かせたウルフは少し派手……という人におすすめなのが「プチウルフ」です。ボブやミディをベースにした控えめな段差が、自然なくびれや動きを生み出し、大人世代の髪に軽やかさをプラス。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、落ち着きとこなれ感を両立できるプチウルフをご紹介します。

明るめベージュでつくる軽やかウルフ

レイヤーボブに明るめのベージュを合わせたプチウルフ。ベースは自然な外ハネで、ぷつっとしたライン感を残さず柔らかに仕上げています。トップはやや長めに残してふわっと内に入れ、レングスの差を活かしたくびれ感を演出。女性らしさを損なわず、動きと立体感が引き立つデザインです。

くすみベージュの洗練ウルフ

トップの毛先をグッと内に入れ込むように仕上げた、くすみベージュのボブウルフ。ベースの外ハネは控えめで、まとまりのある落ち着いた印象を与えます。大人世代の上品さを活かしながら、こなれた雰囲気を演出できるスタイルです。

フェミニンに揺れる暖色プチウルフ

こっくりとした暖色ブラウンが映えるミディアムのプチウルフ。ベースはしっかり残して肩で外ハネさせるため、伸ばしかけの人にもなじみやすい仕上がりです。さらに、トップの毛先をゆるっと巻いて動きをつけることで、フェミニンな印象に。柔らかさと女性らしさを兼ね備えたデザインです。

オリーブグレージュのきっちりウルフ

オリーブグレージュのミディアムプチウルフ。毛先は外に、トップは内に入れたワンカールで、きっちりとまとまる美しいシルエットを実現しました。落ち着いた色味ながらも透明感があり、洗練された雰囲気に。知的さと大人の余裕を感じさせる仕上がりで、ビジネスシーンにも映えるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里