上位2人による決選投票が確実とみられる中、一体誰が勝利するのでしょうか。最新情報について党本部前から中継です。

総裁選は小泉氏、高市氏、林氏の三つ巴の戦いになりそうです。決選投票に進むためにカギを握る党員票の開票がすでに始まっています。

自民党本部にある東京都連の開票センターでは、午前10時から党員票の開票作業が始まり、集計が行われています。

これまでの取材で高市氏が北海道など9つの都道県でリード、小泉氏が青森県など2つの県でリードしていることがわかっています。

また、国会議員票をめぐっても動きが出ています。

党内で唯一残る派閥の会長、麻生最高顧問が「党員票で1位になった候補を応援する」と周辺に伝えたということです。これまでの情勢で高市氏が党員票では先行していて事実上、高市氏の応援に意向を示した形です。

高市氏には「追い風」となるとみられます。

高市陣営は「党員票でリードし党員の意思を無視していいのかと議員のさらなる支持を拡大したい」と話しています。

これに対して小泉陣営の幹部は「党員票で例え負けても決選投票では議員票を積み増し逆転は十分可能だ」と自信を見せています。

ある首相経験者は「最後の最後まで展開がみえない」と話すなど先が読めない展開が続いています。