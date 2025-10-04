「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が3日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（金曜後11・15）に出演。テレビ出演について語った。

この番組では出演者同士“ひっかかっていること”をぶつけ合う。永野から“テレビに弱み握られてる？”と聞かれ「あのちゃんってラジオでしゃべったときに“テレビの地位にすがりついてる気持ちはない”って言ってたじゃん。あのちゃんくらい人気があって武道館とかやってるなら…徐々にテレビ出なくなってアーティストとかの方に行くのかな」と指摘される一幕があった。

「5年前、出始めの時にめっちゃ叩かれて」と前置きして「それでボクはテレビ全く興味なかったし、芸能界自体やる気なかった」と回顧。「でも、そんなにボクが出ちゃいけない、あるいはボクみたいな人間が出ちゃいけない場所なんだと思うと、出てもオーケーにしたいと思った」と“反骨精神”が原動力になっていたと明かした。

「2年前くらいからようやく仕事を選ぶように」なったと説明。「今日も本当に迷った」とぶっちゃけて笑いを誘った。