»³ËÜÍ³¿¤Î¡È3·åËü±ß¡É°ïÉÊ¤ËÁûÁ³¡Ö¤ªÂ·¤¤¡©¡×¡¡Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°Ä¾Á°¤ËÈ¯¸«¡Ö¤¢¤ì¡©¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÎ×¤à
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ÎÅë¾èÁ°¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¤ªÂ·¤¤¡©¡×¤È¡¢Æ±Î½¤È¤Î¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¤ËÃíÌÜ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ø¸þ¤±¤ÆÎ¥Î¦¡ª¡×¤È¤·¡¢19Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¹õ¤ÎÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ç¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æº¸¼ê¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥Ð¥ó¤ò·È¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Î¥«¥Ð¥ó¤Ï2024Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£ P9¡×¿·¿§¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥«¥é¡¼¤È¸«¤é¤ì¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð188Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ïÉÊ¤À¡£¡Ö»³ËÜ·¯¤ÎLV¤Î³ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÖÃæ¡¢¡ÖÍ³¿¤¯¤ó¤Î¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¥¥±¤È¤ªÂ·¤¤¡©¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¥ä¥Þ¥â¡¼¥í¤¯¤ó¡¢¥¥±¤ÈÆ±¤¸¥Ó¥È¥ó»ý¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤ÈÆ±¤¸¥«¥Ð¥ó¤Ç¤Ï¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¥±¤Î¥«¥Ð¥ó¤Ï¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï»³ËÜ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï4·î¤Î°ÜÆ°»þ¤«¤é¤Ï2¿Í¤Ï¤è¤¯»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç²þ¤á¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤«¤éÅ¨ÃÏ¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÎ×¤à¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½éÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐÈÄ¡£»³ËÜ¤âÂè2Àï¤«3Àï¤ÎÀèÈ¯¤¬Ç»¸ü¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë