¥Õ¥¸¥â¥ó¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¥Ö¥Á¥®¥ì»ö·ï¤Î¿¿Áê¡Ö»ö·ï¤è¡©¤¢¤ó¤Ê¤ó¡×¡Ö²¶¤Î¼þ¤ê¤À¤±¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤À¤·¤Æ¡Ä¡×À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËËÖÈ¯¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¤¬°¤¤¤Í¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤¬£³Æü¤Ë¼«¿È¤é¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£Æ£Õ£Ê£É£×£Á£Ò£Á¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¡£ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤Ç¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ï¼«¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¤¬°¤¤¤Î¤è¡Ä¡£²¶¡¢¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥ó¡¢¥Ü¥Ó¡¼¤ä¤Ã¤¿¤Î¡£ºÂ¤ê°ÌÃÖ¤¬¡£¤Û¤ó¤Ç¥Ü¥Ó¡¼¤¬¤â¤¦²¿¤«¤è¤¦Ê¬¤«¤é¤ó¥¬¥ä¤ò¤º¤Ã¤ÈÈô¤Ð¤·¤Æ¤Æ¡£²¶¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤è¡£¡Ø¥Ü¥Ó¡¼²¿¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤Ê¤é¥Ü¥Ó¡¼¤¬¡Ê¥Õ¥¸¥â¥ó¤Î¼êÁ°¤Ë¤¤¤¿¡Ë¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥ó¤ÎÆ¬¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤Ê¤ó¤À¡ª¤ªÁ°¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ¬¤òÄÏ¤Þ¤ì¾å¤«¤é²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥ó¤Ï¥Ü¥Ó¡¼¤ÎÏÓ¤ò¶¯¤á¤Ë¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤ò¡Ë½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿À¼¤¬¡Ø¤¦¤¦¡¼¡¼¤ó¤Ã¡ª¡Ù¡£¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥ó¤ò¥¥ì¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤È½Ò²û¤·¡Ö¥Õ¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤¬¤Õ¤¶¤±¤Æ¥Ü¥Ó¡¼¤È¥±¥ó¥«¤·¤À¤·¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«²£¤Ë¿¿¤óÃæ¤ËÇò¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¤¤ë¤¾¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥ó¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ã¼ê¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥ó¤¬¥Õ¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤Ë¥¥ì¤¿¤¾¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤À¤·¤Æ²¶¤Î¼þ¤ê¤À¤±¡£¥Ü¥Ó¡¼¤¬°¤¤¤Í¤ó¡£»ö·ï¤è¡©¤¢¤ó¤Ê¤ó¡×¤È¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£