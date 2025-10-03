Amazon プライム感謝祭に充電器やモバイルバッテリーなど「Anker製品」が登場へ【10/4から】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中からAnkerをご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

モバイルバッテリーと充電器が一台に。最大65W出力でPCにも充電可能


Anker

Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) (9600mAh 65W出力モバイルバッテリー搭載 USB充電器)【独自技術Anker GaN採用/Power Delivery対応/PSE技術基準適合/USB-C入力】iPhone MacBook Android その他機器対応

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



3台まとめてこれひとつ。「Prime Wall Charger」


Anker

Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



4ポート充電器とUSB-C & USB-Cのケーブルセット


Anker

Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル ダークグレー【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple Watchホルダー付き。3-in-1のマグネット式ワイヤレス充電ステーション


Anker

Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Dock Stand) マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーションワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 ホワイト

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コンパクトで持ち運びにも便利。3-in-1のマグネット式ワイヤレス充電ステーション


Anker

Anker 3-in-1 Cube with MagSafe: マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/USB急速充電器付属/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付/MFi認証/iPhone 16 / 15 / 14 / 13 Apple Watch対応

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スマホとワイヤレスイヤホンを同時充電。2-in-1のマグネット式ワイヤレス充電ステーション


Anker

Anker MagGo Wireless Charger (2-in-1, Stand) Qi2対応 マグネット式 2-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力 MagSafe対応 iPhone 16 / 15 / 14 / 13 ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



MacBookなど様々な機器に急速充電できる電源タップ


Anker

Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) (USBタップ 電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (グレイッシュブルー)

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スリムでMAX140Wの高出力。6台まで同時充電できる電源タップ


Anker

Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



超薄型で強力吸引。Anker Eufyのロボット掃除機


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 (ロボット掃除機)【スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0 / Wi-Fi対応/超薄型/強力吸引/自動充電/BoostIQ搭載】ホワイト 予約タイマー カーペット

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



360°撮影で死角なし。Anker Eufyの屋外防犯カメラ


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy SoloCam S340（屋外防犯カメラ）【ソーラー充電 / 360°撮影可能/パンチルト / 460万超高画素 / 3K画質 / 防犯対策/デュアルレンズカメラ / 8倍ズーム / ワイヤレス対応/連続給電可能/バッテリー搭載 / 2.4 GHz Wi-Fi / IP55 防塵防水/追加料金不要 】

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大12台に同時給電ができるポータブル電源


Anker

Anker Solix F3000 Portable Power Station 大容量 ポータブル電源 3072Wh 高出力AC 合計最大3000W 長寿命10年 リン酸鉄 コンパクト パススルー アプリ遠隔操作 防災 節電 停電対策 アンカー

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



3つの形にトランスフォームする次世代掃除機


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum 3-in-1 E20 (ロボット掃除機)【自動ゴミ収集ステーション/スティック掃除機/ハンディクリーナー/毛絡み除去システム/障害物回避/アプリ操作/落下・衝突防止 / 最大24ヶ月保証】

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


Anker

Anker USB急速充電器 120W ライチュウモデル (USB PD 充電器 USB-A & USB-C 3ポート)

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple 11インチiPad Pro(M4):Ultra Retina XDR ディスプレイ、 256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、LiDAR スキャナ、Wi-Fi 6E、Face ID、一日中使えるバッテリー - スペースブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
