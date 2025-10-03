長寿化のなか、定年後のキャリアはかつてなく多様化しています。もし街で、現役時代とはまったく違う姿で働く元上司に遭遇したら……ある男性のケースについてみていきます。

もしかして、あの部長が…玄関先での予期せぬ再会

都内で1人暮らしをしている山田翔太さん（28歳・仮名）。夜7時ごろに会社を出て、最寄り駅で食事を済ませ、夜9時ごろに帰宅するのが、彼のよくある日常パターンです。この日は、夜8時までに帰宅できるよう、急いで帰宅したそうです。

「ふるさと納税のお肉が届く日だったので。絶対に夜8時前に帰宅できるよう急ぎました」

無事、夜7時半過ぎには帰宅。そして、夜8時を回ったころにチャイムが鳴ります。「来た来た」と思って玄関ドアを開けると、山田さんは息をのみました。「ご注文の品をお届けにきました」と配達員。どこか声に聞き覚えがあったといいます。額には汗。夜とはいえ、30度を超えている暑い日です。その顔をまじまじと見ていると、ハッと気づきました。間違いなく2年前に定年退職した田中（元）部長（仮名・62歳）でした。

山田さんの脳裏を駆け巡ったのは、かつて社内で「鬼部長」として名を馳せた田中部長の姿です。常に厳しい表情を崩さず、妥協を許さない仕事ぶりは、多くの部下を震え上がらせました。一方で、仕事のイロハを教えてくれたのも田中部長でした。山田さんはそんな部長を人知れず尊敬していたといいます。そんな元上司が、なぜ今、ここで配達員として目の前にいるのか…リストラ、再就職の失敗、ローンの返済…。山田さんの頭には、ネガティブな言葉ばかりが浮かびます。

「…ぶ、部長ですか？」

かろうじて絞り出した声に、相手は顔を上げ、山田さんを認めると、意外にも満面の笑みを浮かべました。

「おう、山田か！ 奇遇だな！ このマンションだったのか」

その表情には、山田さんが想像したような悲壮感は一切ありません。むしろ、現役時代には見せたことのないような、快活さに満ちています。絶句する山田さん。かろうじて「なぜ、配達員を？」と質問すると、田中さんは楽しそうに語り始めました。

「定年後、しばらくは悠々自適な毎日を楽しんでいたんだが、どうにも体がなまってしまってね。健康のためにと思って始めたんだが、これが面白いんだよ」

田中さん曰く、この仕事は発見の連続だそうです。毎日違う道を走り、これまで知らなかったお店や近道を見つける。配達先でお客さんから「ありがとう、助かります」と直接声をかけられることが、現役時代には感じなかったやりがいにつながるのだとか。

役職や肩書、部下からの評価といった重圧から解放され、純粋に「働くこと」そのものを楽しんでいるようでした。

「健康維持」「生きがい」…多様化するシニアの就労目的

定年後に新たな働き方を模索するシニアは少なくなく、彼らが働く目的は、必ずしも収入だけではありません。

総務省によると、2025年、65歳以上人口は3,619万人で、総人口に占める割合は29.4％と過去最高を記録。また65歳以上の就業者数は、21年連続で増加し930万人と過去最多となり、就業者総数に占める65歳以上の就業者の割合は13.7％と過去最高を記録しました。

働く高齢者が増えるなか、その理由もさまざまです。内閣府の調査によると、高齢者が収入を伴う仕事をしている理由として、55.1％が「収入のため」と回答する一方で、20.1％が「働くのは体によいから／老化を防ぐから」と回答。また12.4％が「仕事の知識・能力を生かせるから」、4.8％が「仕事が面白いから」と答えています。圧倒的に「働く理由＝収入を得るため」ではあるものの、健康や生きがいを理由に働く人も少なくありません。

重要なのは、現役時代に培ったマネジメント能力や専門スキルを活かすことだけが、セカンドキャリアの成功ではないということです。むしろ、田中さんのように「健康のため」「新しいことを知るのが楽しい」といった、自身の「好きなこと」や「興味」を軸に仕事を選ぶことが、より豊かなシニアライフに繋がるケースもあります。

こうしたポジティブなセカンドキャリアを築くためには、現役時代からの準備が鍵となります。社内の人間関係に終始するのではなく、早期から社外のコミュニティに参加したり、仕事とは直接関係のない趣味を深めたりすることで、自身の新たな可能性や社会との新しい接点を見つけることができるでしょう。

肩書がなくなったとき、自分に何が残るのか…それを考えることが、豊かな人生後半戦の第一歩となりそうです。

［参考資料］

総務省『統計トピックスNo.146 統計からみた我が国の高齢者−「敬老の日」にちなんで−』

内閣府『令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果』