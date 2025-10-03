にこやかに撮影…している場合じゃない！猫写真家が捉えた「絶賛バトル中の猫たち」衝撃的な瞬間

「今まで見たことない」「見ていて笑っちゃう」――あの糸井重里さんや黒柳徹子さん、藤あや子さんらも絶賛のベストセラー猫写真集『必死すぎるネコ』シリーズをはじめ、コミカルで愛おしい猫たちの決定的瞬間を収めた猫写真集を多く世に出し、話題を集めている猫写真家・沖昌之さん。

「カメラを持った人間がウロウロしているなんて、猫にとっては不自然極まりないこと」

怖がらせたり不安な気持ちにさせないようにと“猫中心”の配慮を欠かさない沖さんだからこそ、その撮影された写真には、厳しい環境下で暮らしていることから警戒心の強い外猫たちのイメージが大きく覆されるような、躍動感やユーモア溢れる生き生きとした猫たちの姿が映っています。

そんな沖さん、2025年10月3日〜10月9日までの間、富士フイルムフォトサロン 名古屋にて【沖 昌之写真展「これネコ それネコ？」】を開催！

そこでFRaU webでは、昨年話題を集めた【沖昌之写真展「ネコなんです。」】で多くの猫好きの心をキュンとさせた、経緯深い猫たちの写真とそのエピソードをインタビューのうえ、お届けします。

“仲良し猫”のオブジェをバックに、絶賛“戦闘中”の猫たち

人間「撮るよ〜！ はい、チーズ！」

一方その頃、猫たちは……

この写真は、台湾の猴硐（ホウトン）っていう猫村で撮影した1枚です。

ここは昔炭鉱の村として栄えていた場所なんですけど、猫ちゃんがたくさんいる場所だったということもあり、今では猫で町おこしをしていて。

ブロック塀に猫の絵が描かれていたり、猫耳がついた台湾名物のパイナップルケーキがお土産屋さんで売られていたり、それを猫耳を付けたおばちゃんが日本語で販売していたり……（笑）。世界各国の猫好きの方が遊びに行くようなところになっているんです。

そんな“猫の楽園”みたいなこの場所で、コロナ以前に“猫ツアー”みたいなイベントをやっていて、参加者の皆さんと猫がいる様子を遠くから見守りつつ、「あそこに猫がいますね。じゃあこうやって撮ってみましょう」と実演しながら撮影したりしていたんです。

そんな猫ツアーの最中に、この2匹の仔猫ちゃんたちに出会いました。

この仔たちは出会った時から、もう明らかに戦闘モードに入っていて、お互いに威嚇し合っていたんですよ。

それを見ながら「あ、これは何か起こるな」と思ったので、「この仔たち、きっと何かすると思うので、とりあえず皆さん撮ってみてください！」と声をかけて、僕自身も「猫のオブジェをバックに撮影したら猴硐（ホウトン）らしい1枚が撮れるなぁ」と思いながらカメラを構えていたんです。

そうしたら、ちょうど仲良しのカップルがそのオブジェの前で撮影をし始めて、その手前で猫2匹がいかにも一波乱ありそうな感じで画角に収まって、今すぐにでも何かが起こりそうだったので「よし、狙ってみよう」とシャッターを切ったら、その瞬間に飛びついた！っていう（笑）。

この後はもう、茶トラの仔がバーッ！と逃げて、もう1匹の仔が追いかけて行って……。遠くまで走り去っていくその様子をただ見ていることぐらいしかできませんでした。

「もう行っちゃった……」っていう感じで、本当に一瞬の出来事でした。

オブジェの前で撮影をしている男性も、まさか背後でこんな光景が繰り広げられているとは思わなかったでしょうね。女性も全く気づいていないですしね（笑）。

「まぁ、元気出せニャ…」猫写真家が捉えた「肩を組んで歩く2匹の猫たち」衝撃的な瞬間