「ほぼ日手帳2026」ロフト限定版に「がまくんとかえるくん」登場 全7種アイテムが10月1日に発売
「ほぼ日手帳2026」（2025年10月1日発売）のロフト限定版に、児童書「がまくんとかえるくん」のシリーズが登場することが発表された。
【写真】「ほぼ日手帳2026」がまくんとかえるくんシリーズを見る
アーノルド・ローベルによって描かれた世界で人気の児童書「がまくんとかえるくん」。仲よしのふたりのかえるを主人公にしたユーモラスな友情物語は、世代を超えてたくさんの人に愛され続けている。
そんな「がまくんとかえるくん」の世界を存分にたのしむことができる、手帳カバーとweeks、ほぼ日の下敷きやカードレターセットが新登場。
オリジナル（A6）サイズの手帳カバーは、おてがみが届くのを待ちわびるふたり。カバーイラストには『ふたりはともだち』というおはなしの「おてがみ」という有名な物語のひとコマを用いている。タイトルや文章は刺繍にて表現されている。
カズン（A5）サイズの手帳カバーには、仲よく本を読むふたりの様子がイラストとして採用。『ふたりはともだち』という本の表紙と、その本に収録されている「はるがきた」という物語のひとコマを用いられている。
週間手帳weeksの表紙には『ふたりはいっしょ』という本のもくじに使われているイラストを採用。ふたりの日常のひとコマがカードになったカードレターセットも展開される。
（文＝リアルサウンド ブック編集部）