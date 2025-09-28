朝食にもデザートにもぴったり！ガスト・デニーズ・ロイホ...ファミレスチェーン3社のパンケーキまとめ。
朝食やデザートに食べたくなるパンケーキ。ふらっと立ち寄りやすい、身近なファミレスチェーンでも本格おいしいパンケーキを食べることができます。
この記事では、ガスト・デニーズ・ロイヤルホストのおすすめパンケーキを紹介。どれも生地からこだわった満足度の高いものばかりですよ。
ふんわりもっちりしててやみつきになるわ...
●ガスト「チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ」（590円）
焼き立てのパンケーキに、マスカルポーネクリームとバナナがトッピングされています。ガストのパンケーキは、米粉が入っていてふんわりとくちどけが良いのが特徴。ソースは、チョコソースか蜂蜜入りのメープルシロップをお好みで選ぶことができますよ。
SNSでは「ガストのチョコバナナパンケーキは、パンケーキの頂点といっても過言ではない」「もう他のパンケーキに浮気できない」「ガストはなに頼んでもおいしいけど、パンケーキは群を抜いてウマい」といった感想が。表面はサクッと、なかはしっとりとした食感のコントラストも魅力です。
●デニーズ「ガーデンパンケーキ〜国産小麦粉きたほなみ使用」（1496円）
デニーズのパンケーキには、国産小麦「きたほなみ」が使用されています。小麦本来のおいしさともっちりふわふわな食感が魅力。フルーツ、バニラアイス、ミルクジェラート、ホイップがトッピングされていて、いろいろな組み合わせが楽しめますよ。
「いつ食べてもおいしいのよー！」「昨日も食べたのに...また食べに来ちゃう魅惑の食べ物...」「デニーズに来たら必ずたべちゃう」とSNSでも評判。食後やちょっとしたデザートにはハーフサイズがおすすめです。
●ロイヤルホスト「パンケーキ」（638円）
ロイヤルホストで長年高い人気を誇るパンケーキ。表面はさっくりとしていて、なかはキメ細かくしっとりとしています。シンプルにバターとメープルで楽しめ、朝食やブランチにもぴったりですよ。
「優雅にモーニングしたい時はこれに決めてる」「結局やっぱりこれが 1番美味しいわ」「ロイホのパンケーキの素晴らしさはもっと世に広まるべき」とファンが多いメニュー。コーヒーや紅茶と一緒にゆったり味わってみて。
ファミレスによってシンプルなものからトッピングが豊富なものまで、好みのパンケーキが楽しめます。頑張ってる自分へのご褒美や、パワーチャージしたいときにもぴったり。各社こだわりのパンケーキをぜひ食べ比べしてみて。
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部