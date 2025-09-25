ブラウンなのにやさしくて、スイート♡ 今年のトレンド「モカムース顔」のつくり方／うまくいくコツを特別にご紹介！
海外セレブや韓国アイドルたちがこぞってメイクに取り入れている注目カラー・モカムース。そこで今回は、中村里帆をお手本に、こなれ見えも叶ういいとこどりな「モカムース顔」のつくり方＆メイクがうまくいくコツをたっぷりとご紹介します！NEWKAWAIIなイットメイクをぜひチェックしてみて♡
秋のモカムース顔
NEWKAWAIIなイットメイクはコレ！
今年のトレンドカラーとして注目を集めた“モカムース”。そこから海外セレブや韓国アイドルたちがこぞってメイクにも取り入れ出して、さらにブームは加速！
ブラウンなのにやさしくて、スイート、そしてこなれて見える♡ いいとこどりのメイクを深掘りっ！
モカムースがうまくいくコツ
まずはこれさえおさえればOK
モカムースメイクの定義はさまざまだけど、Ray読者がめざしたいのは「ヌーディなのにちゃんと盛れる」ことと、「普通のブラウンメイクにならない」こと。そのための最適解を教えます！
Point チークまで込みでコントゥアリングをしっかりと
ラテカラーやミュートカラーともいわれる全体的にブラウン〜ベージュのワントーンメイクがベースだから、ともするとぼやっとした印象にもなりがち。
そこで、同じトーンのシェーディングカラーで、チークボーンや目まわりの陰影を強調してあげるのが大事！
【a】カネボウ アイシェイドグラディエント EG2 2,750円／カネボウインターナショナルDiv.
▶︎自然な発色の濃淡ブラウンパウダーだから、眉〜目まわり全体の陰影づけに最適。
【b】ピュア コンプレクション ブラッシュ 11 3,630円／RMK Division
▶︎あえてチーク感が出ないヌーディなベージュでスタイリッシュに。
【c】ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー 04424 6,050円／NARS JAPAN
▶︎すっと肌にとけ込むような発色で、みずみずしいツヤ感のブロンズゴールド。
Point 盛れるコツはモカムースの範囲で色幅を広げること
少しだけ黄みや赤みに傾いたベージュや透け感のある濃いブラウンなど、目元・チーク・リップの各パーツで色みや質感に変化をつけると、自然とメイクに抑揚が生まれて脱ブナンがかなう！
組みあわせ次第でモカムースメイクのバリエも広がるよ。
【d】アフターグロー リップシャイン 279 4,180円／NARS JAPAN
▶︎光沢感の強いグロッシーなモカカラー。
【e】シグニチャー カラー アイズ 03 7,700円／SUQQU
▶︎イエロートーンのブラウンパレットは、適度に主張しながら肌なじみもよく仕上がる優秀アイテム。
Point あくまで全体のトーンを優先！ナチュラルにメリハリづけ
つい締め色を使いたくなるところだけど、いっきにコンサバ見えするので注意！
顔全体のモカムーストーンを崩さないように、ラインやマスカラはソフトな茶系でまとめるのが◎。
さらに、逆に眉は存在感をなくして他のパーツを目立たせるというのも手。
【f】ニューデップスデュアルカラースティック 03 1,980円／hince
▶︎顔の細かい陰影を再現するのに便利な影色＆ハイライトカラーがセットになったマルチペンシル。
【g】フェザー ウィスプ マスカラ 03 4,180円／RMK Division
▶︎モーヴニュアンスのブラウンマスカラで一部分だけ赤みを差し込めば、抑揚が生まれる！
【h】ヴィセ フラッフデザイン アイブロウカラー BR-1 1,100円（編集部調べ）／コーセー
▶︎ハイトーンっぽい明るい眉にカラーリング。
メイク手順
目元は、eの右上を上下まぶたにつけたのち、左下を二重幅に重ねる。fを目尻のきわから少し延長しラインを引く。
a全体をブラシで混ぜて、眉下から目のくぼみに沿うように鼻脇にノーズシャドウをしっかりと入れる。さらに、残ったaを鼻先のくぼみにも軽く入れる。
上下まつ毛にgを塗り束っぽく仕上げる。
チークのbをほお骨に沿ってこめかみ方向へ広範囲につけたのち、cのハイライトを目頭と唇の山にオン。眉全体にh、唇にはdのグロスをつける。
完成♡
ムースのようなマットさが秋っぽいお上品メイクの完成♡ 眉〜目まわりの陰影を強調してあげることでやわらかく温かみのある印象に仕上げてくれる。
