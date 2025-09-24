資材置き場でひとり鳴いていた子猫を保護。生まれて間もない子猫の可愛い様子が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は2万1000回を超え「元気に育ってほしいですね」「出会いは突然、だけど必然！もう猫好き道まっしぐらですよ」「爪もまだ出っぱなし。しっぽもアンテナ状態。可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：焼き肉をしていたら、資材置き場から『子猫の鳴き声』が聞こえて…『一家総出の救出劇』】

資材置き場にいた子猫を保護

TikTokアカウント「らん様！」に投稿されたのは、小さな保護子猫をお世話する様子。投稿者さんが家族で焼き肉をしていたところ、資材置き場から「ミャーミャー」と鳴き声が聞こえたそうです。

なんと、資材の一番下に子猫がいることがわかったのだそう。投稿者さんたちは、子猫の鳴き声が途切れていないかハラハラしながら、資材をどかして1時間かけて子猫を救出したそうです。

投稿者さんは、子猫用牛乳とスポイトを購入しに閉店間際のお店に向かったそうです。子猫はけがもなく、子猫用牛乳を飲んでくれたのだそう。投稿者さんは動物を飼う予定はなかったそうですが、子猫の母猫も現れず、よちよち歩きの子猫を放っておくこともできないので、子猫を家族に迎えることにしたそうです。

ミルクを飲む姿可愛い！

子猫は生後1～2週間頃だそうです。子猫用の粉ミルクと子猫用の哺乳瓶を購入して与えましたが、子猫は嫌がってしまったのだそう。

その後、哺乳瓶にも慣れてちゅっちゅと可愛い音をたてながら、たくさんミルクを飲むようになったそうです。ミルクでパンパンになったお腹が可愛い！

とても大切に育てられている子猫

子猫は「らん」ちゃんという名前をつけてもらいました。乳飲み子の子猫は数時間おきにミルクを与え、排泄のサポートもしてあげなければなりません。

投稿者さんは寝不足になりながららんちゃんのお世話をしているそうです。偶然発見・保護され、投稿者さん家族に大事にケアしてもらいながら大きくなっていくらんちゃんでした。

投稿には「ネコネコネットワークから派遣されて来たんですね。優しい飼い主さんを見つけて作戦成功」「猫様に選ばれましたね！もう可愛くてみんなメロメロになりますよ～(笑)」「赤ちゃん猫 ヤッタァとっても素敵で優しい飼い主さんGET！！お幸せにねぇ」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「らん様！」では、らんちゃんの成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「らん様！」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。