「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに大阪市此花区にある人工島、夢洲で、4月13日より開催されてきた大阪・関西万博も10月13日の閉幕まで1か月を切り、ラストスパートの段階になってきた。

多くの批判があった大阪・関西万博

大阪では1970年以来55年ぶりに開催された万国博覧会。今回は158か国、7つの国際機関、4つの日本国・地域パビリオン、そして13の企業のパビリオンが集う本格的な博覧会となった。2021年に開催された東京五輪が57年ぶりの開催。あたかも「夢よ、もう一度」的な五輪、万博の開催は日本が活力にあふれていた時代を反芻するような発想で、開催に要する費用の問題を含め、開催については多くの批判が繰り返しなされてきた。

とりわけ、大阪を本拠にする日本維新の会が中心となって開催を進めてきたことが政府自民党との政治的な争いを招いたともされ、実際開催期間中でも、大阪や関西の盛り上がりとは裏腹に東京をはじめ関西以外の地方では人々の間であまり話題にも上らないともいわれた。



大阪・関西万博でのミャクミャク（4月13日撮影） ©CFoto／時事通信フォト

来場者数もなかなかの健闘ぶり

私自身はこれまで3回、現地を訪れてみたが、大阪市内の飲食店に入ると、お客さんや従業員の間の会話でも万博の話題が尽きず、東京人の私からみるとその盛り上がりぶりに驚くばかりであった。

開催前に懸念されていた入場券の販売枚数については8月8日時点で、運営収支上の損益分岐点とされた1800万枚を突破。9月5日現在で販売累計枚数は2071万枚、9月6日現在で累計来場者数は2030万人に達している。当初、チケット販売数については目標達成がほぼ不可能などとメディアで懸念されていたが、来場者数目標（2820万人）はともかく、なかなかの健闘ぶりだといえよう。

東京ではほとんど話題になっていない催しで、これだけの集客力を発揮したのはなぜだろう。実際に会場に足を運んでみて実感するのが、パビリオン入館を待つ長蛇の列で関西弁が飛び交っていることだ。特に目立ったのが3人程度の中高年の女性グループの姿や定年を迎えた老年夫婦の姿だ。現地で聞いてみると、みんな通期パスを購入し、何度も訪れているという。

効果的だった大屋根リングの存在

通期パスの価格は1枚3万円。つまり4回以上入場すれば元がとれる算段だ。地元の方にとっては、一日では見切れないパビリオンを何度も通って見るにはちょうどよいチケットだったようだ。実際、通期パスの売れ行きは良く、累計販売枚数は9月5日時点で40万4000枚に達している。

彼らは、数十分から数時間も待つことへの対応策として、日傘はもちろん、水分補給、携帯椅子など万全の準備態勢。待つ間に女性たちは井戸端会議をしながら、会場での滞在自体を楽しんでいるように見えた。

全周約2キロ、最高部が地上20m、世界最大の木造建築物として話題となった大屋根リング。建設費用が350億円もかかることが判明し、閉幕後の取り壊し、再活用を巡って大議論となったが、リングは万博会場の中でも際立つ存在だったといえる。夏の大阪の暑さは尋常ではないが、リング下は大阪湾からの海風が抜け、日陰ともなることから、多くの入場者がリングの下を休憩所にすることができる。

またリングの上に登れば、夕方に大阪湾に沈む夕陽はここが大阪の人工島ではなくどこかのリゾート地にいるような不思議な高揚感をもたらしてくれた。

メディアを賑わせたいくつかのトラブル

ただいっぽうで、開幕以来いくつかのトラブルがメディアを賑わせたのも確かだ。開幕直後は会場内で一度にたくさんの人が携帯電話を利用することから通信障害が発生。通信各社が対応に追われ、移動型基地局を設置することとなったが当初の想定に問題があったとの指摘が相次いだ。

おそらく全くの想定外であったのが5月に大量発生したシオユスリカだ。人間の血は吸わない虫であるが、特に水面に近いリングの柱部分に大量にへばりつく姿が拡散されるとネット民を中心にドン引き状態をもたらした。

また8月13日には、大阪市内と夢洲をつなぐ唯一の地下鉄、大阪メトロ中央線の電気系統トラブルが帰宅する3万人の足を直撃。1万1000人が現地で夜明かしをする事態となった。このほかにも噴水ショーなどを行う会場内のウォータープラザでレジオネラ菌が検出される、一部のパビリオン建設にあたって工事代金の支払いが行われていないといった指摘が相次いだ。

「並ばない万博」を掲げてはいたが…

「並ばない万博」を掲げた割には、「ものすごく並ばされた万博」だったというイメージを多くの人が抱いたことだろう。あらかじめ入場時刻を決めて入場する仕組みは当初はそれこそ「並ばない」で入場できる期待を抱かせたが、実際は入場券を握りしめて、会場エントランスを通過するのに1時間近くかかるのが実態だった。手荷物検査機の数が少ないために入場口の数に限りがあり、検査機前であきらかに人のオーバーフローが生じていた。どう考えても当初の計算が甘かったとしか言いようがない。

暑さ対策も貧弱だった。入場前に結局並ばされるのにも関わらず、エントランスゲート前は広大なアスファルト広場。夏の太陽ががんがん照り付ける中、日傘を握りしめ、水分補給をしながらじっと並ぶ姿は、外国からの来場者には修行僧のようなものに見えたに違いない。日傘がぶつかり合い険悪な空気になるのを何度も目撃した。エントランス前にテントを張るなどの対策が期間中全くなされなかったのも残念だった。

パビリオンに入館する長蛇の列への対応はもう少し工夫できたのではないか。たとえば各国の楽器演奏やダンス、大道芸など、列に並ぶ退屈さを少しでも和らげる工夫ができたのではないかと思えた。

笑顔で終わりたい万博

こうしたトラブルや会場運営においての改善点は多かったものの、万博本来の姿である、各国の観光、物産などの紹介、企業の環境などへの取り組み姿勢、そして未来の科学技術に対する関心の醸成などはよく体現された素晴らしい催しであったと感じる。大屋根リングも少なくとも一見の価値はある。その先の利用法については大いに議論すればよいと考える。

いろいろ批判は多かった催しだが、閉幕までの最終コーナー、笑顔で終わりたいものだ。最後に主催者は、東京五輪の時のように終わったら知らんぷりをせずに、万博という催しをきちんと総括し、良かった点、改善すべき点などを国民に報告していただきたいものだ。

（牧野 知弘）