【ガチ調査】ふるさと納税マニアがリアルにリピートする、本当にもらってよかった返礼品62選
【写真でチェック】こんなに届くの⁉ 大人気返礼品ハラミ2kgを開封してみた
実質2,000円でさまざまな返礼品がもらえるふるさと納税。
2025年10月からふるさと納税のポータルサイトのポイント付与制度がなくなる…！ということで、この9月中に寄付したいという方、多いですよね。でも、急いで寄付して失敗したくはない…。そこで、レタスクラブ編集部スタッフのふるさと納税マニアたちがリピートする「間違いない」返礼品をご紹介したいと思います！また、ふるさと納税の達人厳選の返礼品も併せてご紹介！ぜひ参考にしてくださいね。
■【編集部スタッフ編】リアルにもらってよかった返礼品＜フルーツ＞
▶︎ 2026年 先行予約 山梨 県産 ☆総合1位獲得★ 【高評価 ★4.62】シャイン 10000円 ぶどう シャインマスカット 令和8年 フルーツ 王国山梨 人気 ランキング 果物 2房 冷蔵 1.0kg以上 種なし 大粒 高級 甘い 【2026年8月中旬〜10月上旬頃順次発送】
山梨県甲府市
寄付金額：10,000円（送料無料）
「ここ数年、毎年、実家の両親への贈り物として購入。ちょっといいフルーツは高齢の親世代にぴったりだと思います。『おいしいから毎年楽しみ』と言ってくれてます。ふるさと納税だと、相手も気を遣わずに受け取ってくれるのもいい点です。」（スタッフKu）
▶︎【2025年9月発送開始予定の予約受付】りんご 約 5kg 北上産 岩手県産 リンゴ 林檎 黄王 つがる ジョナゴールド 星の金貨 スリムレッド ふじ フジ シナノゴールド 王林 冷蔵 季節限定 数量限定
岩手県北上市
寄付金額：15,000円
岩手のりんごの詰め合わせ。品種はおまかせ！
「りんごといえば、長野、青森というイメージだったのですが、温暖化の影響か、おいしいりんごを食べたいと思うと北の産地のものを選ぶことが多くなりました。家庭用リンゴでしたが、甘さ・酸味のバランスが良かったです。」（スタッフAm）
▶︎2026年発送☆【夏イチゴ】奇跡のひと粒「夏瑞」2パックセット
北海道東神楽町
寄付金額：12,000円（送料無料）
夏なのに甘くておいしいという「夏イチゴ」！かなり大粒のようですね。
「夏いちごはおいしさにびっくりしました。一度寄付してみてください！おいしいです！」（スタッフS）
▶︎いちご あまおう 大木町 約270g×4パック 合計1080g 【2026年1月〜3月に順次出荷予定】
福岡県大木町
寄付金額：9,000円
あまおうが2箱（1パック約270ｇ×4パック）、福岡県大木町町内の生産者から届く返礼品。
「産直で届くいちごはどんな味わいなんだろうと興味があり、寄付したところかなり大きい食べ応えのあるいちごが届きました。目で見るだけで幸せな気持ちになります。」（スタッフAm）
▶︎［和歌山名産］南高梅約5kg（サイズ混合）★2026年6月より順次発送［TM176］
和歌山県和歌山市
寄付金額：17,000円
梅酒に梅シロップ、梅干し…と季節の梅仕事に和歌山の南高梅を返礼品で手に入れて使えるというのはいいですね◎
「ちょうどいい時期に届くので、子どもたちと仕込みます。1年に1度のお楽しみ。5kgあるのでたくさんシロップができます。お酢が効いたものやあえて完熟のものなど種類を作ったり、かき氷にかけても。」（スタッフYa）
■【編集部スタッフ編】リアルにもらってよかった返礼品＜肉類＞
▶︎【累計4000万個突破！】＼個数が選べる！／鉄板焼ハンバーグ デミソース 10個〜20個 温めるだけ
福岡県飯塚市
寄付金額：10個10,000円、20個16,000円（送料無料）
4,000万個売れたハンバーグ。レビューも17,000件越えの星4.67と間違いない一品。アレンジも自在、個包装も嬉しいですね♪
「ハンバーグ好きの娘に。好評なのでリピートしたい。ボリュームもあってソースも濃厚で湯煎するだけなのにちょっと特別感が出ます。納税した分は、大好きな街・福岡に役立ててほしい。」（スタッフC）
「主婦の味方。忙しいときに便利です！そしておいしい！」（スタッフS）
▶︎九州産黒毛和牛 ハンバーグ 140g×10個・12個「個数・配送月選べる！」個別真空 ギフト「2025年 令和7年」
佐賀県唐津市
寄付金額：10,000円〜12,000円（送料無料）
みんな大好きだけれど作るとなるとちょっと手間のかかるハンバーグ。ヘトヘトで帰宅しても、焼くだけでジュワーっとおいしいハンバーグが食べられます…！九州産牛肉と豚肉から作られています。
「肉汁たっぷりのおいしいハンバーグ。冷凍のまま焼くことができるのもありがたい。冷凍庫に常備しておき、ちょっと特別な夕食にしたいときでも特に買い物に行かなくても一品完成するのが便利」（スタッフY）
▶︎ 【訳あり】 【発送月選べる】【塩竈の藻塩 使用】 訳あり 厚切り 牛タン 不揃い 1kg （500g × 2袋）
宮城県東松島市
寄付金額：9,000円（送料無料）
贅沢な厚切り牛タンもふるさと納税で♪
「普段なかなか食べられない厚切り牛タンを心ゆくまで食べられます。大容量なので牛タン大好きな息子が、思い切り食べられる！！とお気に入り。500gずつ分かれているので、二度牛タンパーティを楽しめます。友達が来た時のおもてなしにも活躍してくれました。」（スタッフKu）
▶︎訳あり 飛騨牛すき焼き用切り落とし（不揃い・大容量）1kg
岐阜県高山市
寄付金額：23,000円、定期便3回 69,000円 （送料無料）
通常配送・定期便が選べる飛騨牛の切り落とし。配送時期も選べます！
「幸せになれる味です！ 高いお肉ってやっぱりいいですね…。訳あり、とはありますがお味にはなんの影響もないですし、普段はなかなか買わないような良いお肉をいっぱい食べられてハッピーになれます！」
▶︎厚切り牛ハラミ 2kg（500g×４パック） ハラミ 秘伝 黒たれ 焼肉 定番 人気 BBQ バーベキュー おつまみ 味付け ジューシー お肉讃歌 花巻市
岩手県花巻市
寄付金額：12,000円（送料無料）
牛ハラミがどーんと2kgと大満足の返礼品です。
「最初は復興支援でこれにしたのですが、忘れた頃に届く2キロの肉が嬉しくて続けています。4パックに分かれているので食べきれる量だけ使えるのもいいです。厚切りなのにやわらかいので子どもたちも喜んで食べます。」（スタッフM）
▶︎満足度9割以上 国産 牛肉 切り落とし 900g 〜 1.8kg 定期便
大阪府泉佐野市
寄付金額：10,000円〜144,000円
炒め物や丼ものなど大活躍の牛肉。定期便も選べます！
「冷凍肉があると大助かり！薄くて使いやすいお肉は、油っぽさがなくてさっぱりと食べられます。小分けパックになっているから、使う分だけ解凍できてすごく便利。そのまま焼いても美味しいし、好みの味付けにアレンジもできます」（スタッフS）
▶︎＼お届け回数が選べる／ しゃぶしゃぶ用豚バラ1.2kg! ブランド豚コンテスト優秀賞受賞 みらい豚バラ薄切り 400g×3パック＜離島・沖縄配送不可＞ 村下商事
茨城県つくば市
寄付金額：1回お届け 10,000円、3ヶ月定期便 30,000円、6ヶ月定期便 59,000円、12ヵ月定期便 117,000円（送料無料）
脂に香りと甘みがある「味麗豚（みらいとん）」のしゃぶしゃぶ用豚バラ。
「いいお肉が、冷凍庫に入っている嬉しさを体験したくて買ってみました。フルーツや海鮮は特別感がしすぎて一瞬でなくなったりするのですが、こちらのお肉は日常がワンランクアップするような感じがしてよかったです」 （スタッフD）
■【編集部スタッフ編】リアルにもらってよかった返礼品＜魚介・海苔類＞
▶︎100gの小分けが便利 いくら 醤油漬け 小分け 100g×4パック （鱒卵） ＜ワイエスフーズ＞
北海道森町
寄付金額：4パック 15,000円、6パック 21,000円、12パック 32,000円、18パック 48,000円（送料無料）
鮭のいくらとはまた違った味わいの鱒のいくら。
「息子が大好きで毎年欠かさず頼みます（頼まされます）。日常でイクラを大量に買うのはお財布的にツライので、『ふるさと納税だから味わえる贅沢』として楽しんでます。解凍するだけで家族の気持ちが上がる夕食（イクラ丼）になるので、かなり助かります。」（スタッフKu）
▶︎無着色辛子明太子切子MIX（1キロ）【辛子明太子】
福岡県新宮町
寄付金額：10,000円（送料無料）
みんな大好きな明太子！明太子がひとつあるだけで、白いご飯と食べるのはもちろん、いつものメニューのバリエーションが増えますね。
「冷凍庫に常備。『訳アリ』とされていますが、味も形も全く遜色なしです。凍ったまま一腹ずつバラせるので、小分け冷凍も簡単。ほんのり柚子風味でご飯が進みます。明太子パスタを作る時にも惜しげもなくたっぷり使えます！」（B）
▶︎【お届け時期が選べる】 まぐろ ネギトロ 天然 粗びき 1.3kg以上 冷凍 小分け 粗びきまぐろたたき 150g×9袋
静岡県焼津市
寄付金額：10,000円（送料無料）
星4.86というかなりの高評価のネギトロ。小分けになっているので便利！
「冷凍ネギトロはかなり便利！流水解凍するだけでネギトロ丼、手巻き寿司のネタとして、他にもいろいろ使い道があります。かなりラクに、子どもが超喜ぶネギトロ丼を作れるので、冷凍庫にあるだけで心に余裕がもてます。「粗挽き」が食べ応えとゴージャス感があってお気に入り。」（スタッフKu）
▶︎海苔 高レビュー 訳あり 一番摘み 海苔 120枚 有明海産 全形40枚入り×3袋 初摘み 小分け チャック 定期便 選べる わけあり おにぎり 恵方巻 節分 寿司 大容量 くまモン リピート 《45日以内に出荷予定(土日祝除く)》長洲町
熊本県長洲町
寄付金額：60日以内に出荷予定（土日祝除く）13,000円、3か月定期便 39,000円、6か月定期便 78,000円、12か月定期便 156,000円（送料無料）
おにぎりや手巻き寿司などに欠かせない海苔♪
「海苔大好きな我が家なので、何年もこちらをリピートしています。パリッとしていて本当に美味しい！手巻き寿司やおにぎり、サラダやパスタなど、気兼ねなく海苔をたっぷり使えるので重宝しています。」（Ko）
▶︎港町パスタソース 4種×各3パック計12パック パスタソース 食べ比べ 簡単 時短 手軽 / 阿部長商店 / 宮城県 気仙沼市
宮城県気仙沼市
寄付金額：12,000円（送料無料）
いわしやさばが入ったパスタソース。パスタだけではなく、いろんなアレンジも♪
「ふるさと納税で毎年リピ買いしてます。箱パッケージもかわいくギフトでもローリングストック用にもおすすめです。」（スタッフE）
■【編集部スタッフ編】リアルにもらってよかった返礼品＜スイーツ・甘味＞
▶︎【志布志市制20周年記念】【発送時期が選べる】【訳あり・業務用】薩摩おいも棒セット(計900g or 1.8kg)
鹿児島県志布志市
寄付金額：6,000円〜48,000円（送料無料）
サイズが不揃いの大学芋。900gか1.8kgかを選べ、定期便もあります。
「とにかくおいしくて便利！息子のお弁当の保冷剤代わりに大活躍。小さめのスティックタイプなので、お弁当に入れやすいし、食べやすい。おやつはもちろん、一品足りないときや、小腹が空いたとき、アイスのトッピングに…と使い勝手抜群です。大容量なので気兼ねなく食べられるのもいい。」（スタッフKu）
▶︎羽二重 くるみ 30個入り (15個入り × 2箱)
福井県勝山市
寄付金額：14,000円（送料無料）
福井の人気銘菓のくるみの羽二重餅。10個入り6,000円、20個入り10,000円も。
「羽二重餅が絶品です。羽二重餅とシュー生地、くるみが重なっていて、和洋菓子のよう。元々大好きなお土産品でしたが、消費期限が短く、福井県内の限られた店舗でしか買えないものだったので、ふるさと納税の返礼品になっていると知り、注文しました。料理研究家さんたちのSNSでも最近話題に。」（スタッフA）
▶︎フロム蔵王 Hybrid NEO スーパーマルチアイスBOX 24個 6種 各4個
宮城県白石市
寄付金額：12,000円（送料無料）
クッキー＆クリーム・キャラメルマキアート・リッチミルク・ベルギーチョコレート・仙台いちご・宇治抹茶の6種が4個ずつ入ったアイスのセット。
「ランキングの常連なのでずっと気になっていたのですが、今年初注文。食後でもさくっと食べられる、でも満足感もあるサイズ感がちょうどよかったです。味を選ぶ楽しみもあるし、子どもが苦手な味が入ってないのもよかったです」（スタッフKu）
▶︎国産純粋はちみつ(みかん蜜) 600gから2000g(A14-1)
和歌山県有田市
寄付金額：600g 10,000円、1200g 17,000円、2000g 30,000円（いずれも送料無料）
みかんで有名な有田市からはみかんの木から採れた国産純粋蜂蜜。
「はちみつは5回はリピートしてます！！！癖がなくどんな料理にも合わせやすいので、食パンやヨーグルト、お料理の甘み付けにも大活躍。一度食べたら忘れられない、とっておきの一品」（スタッフS）
▶︎かの蜂 ピュアハニー【AR500g×3個】便利なプッシュボトルタイプ
福岡県八女市
寄付金額：13,000円（送料無料）
濃厚な百花はちみつ。味とともに評判がいいのがボトルです。
「バランスの良いはちみつです。普段使いにぴったり。なんといってもボトルが秀逸です。ワンタッチで必要な量が出て液ダレなし。1回使うと手放せません。」（スタッフB）
▶︎十勝しんむら牧場 ミルクジャム 4種セット 140g×4個 北海道 スイーツ 放牧牛乳使用 レビューキャンペーン対象品
北海道上士幌町
寄付金額：15,000円（送料無料）
パンに塗るだけじゃなく紅茶にいれたりフルーツにかけたり。プレーン・バニラ・ショコラ・メープルの4種。
「濃厚なミルクジャムでパンにつけて食べると美味しいです。朝からスイーツを食べているような気分になれます。」（スタッフE）
▶︎あんこ つぶあん こしあん 310g キャップ付き 選べる 種類 個数
山梨県富士吉田市
寄付金額：1個 2,000円、2個 3,500円、3個 5,000円（いずれも送料無料）
ちょっとだけ使いたい時にも使い勝手のいいチューブのあんこ。つぶあん、こしあんもお好みにあわせて選べます♪
「つぶあんとこしあんが選べるチューブのトースト用あんこです。寄付金額2,000円から選べるので最後の金額調整に。バターといっしょにトーストに載せると美味しいです！」 （スタッフE）
■【編集部スタッフ編】リアルにもらってよかった返礼品＜その他食べ物＞
▶︎米 白米 パックご飯 200g×24個《特A産地》秋田県 仙北市産 あきたこまち パックごはん
秋田県仙北市
寄付金額：14,000円（送料無料）
災害用の備蓄にも常備しておきたいパックごはん。あきたこまちで、味もおいしいと評判です！
「保温ができない使いづらい炊飯器を使っているため、パックごはんのストックは必須の我が家。安いものは米が細かったりトレーの臭いが気になったりしますがこちらは気になりませんでした。」（スタッフD）
▶︎樽から生詰め！「カニ印 手詰め味噌（白・赤）」計3kgセット 合わせ味噌 みそ 白みそ 赤みそ 白・赤ミックス 各1kg 3種セット
大分県臼杵市
寄付金額：9,000円（送料無料）
お味噌汁をはじめ毎日の食卓には欠かせないお味噌もふるさと納税で。
「優しい甘さと深いコクがあって、いつものお味噌汁が格段に美味しくなります。」（スタッフS）
▶︎フライドポテト 冷凍 ポテト シューストリングポテト (選べる内容量/ 2.4kg 4kg 5.6kg )
北海道芽室町
寄付金額：2.4kg (3袋) 7,500円、4.0kg (5袋) 9,500円、5.6kg (7袋) 11,500円（送料無料）
みんな大好きなポテト！ドーンと届くのでパーティなどにも◎
「十勝産じゃがいものフライドポテト。SNSで見かけて注文してみました。表面に調味料が付いているタイプではなく、シンプルにじゃがいもをカットしてあるのみですが、カリッと揚がって中はしっとりホクホク。じゃがいもの旨みが強くて美味しいです。たっぷりの量で届きますが、あっという間に食べてしまいます。」（Ko）
▶︎【先行予約】 天のめぐみのこめ油 900g × 5本 セット
山形県天童市
寄付金額：11,000円（送料無料）
揚げ物もカラッと上がるこめ油の5本セット。栄養的にも優れているのでおすすめです。
「使い切る前に注文しているリピート品です。クセがなくて揚げ物や炒め物にはもちろん、サラダのドレッシングにも。バナナブレッドのようなお菓子作りにも使えます。紙ボトルなのも◎」（スタッフA）
▶︎話題のこめ油（国産） 紙パック 810g×6本【順次発送】
和歌山県かつらぎ町
寄付金額：12,000円
こちらは和歌山県のこめ油！
「以前にやはりふるさと納税でこめ油を返礼品をもらってから、はまっています。揚げ物にしても油がさっぱりしている感じがして、量もあるのでこころおきなく使っています。油のにおいが気になることがあるのですが、こめ油にはそういったことを感じたことがないので自分にはあっているようです。」（スタッフAm）
▶︎よつば乳業 よつ葉バター ( 加塩・食塩不使用・減塩 が選べる ) 150g 6個 セット
北海道士幌町
寄付金額：11,000円（送料無料）
じゃがいもと牛の町、士幌町からはよつ葉バターの返礼品。
「よつ葉バター好きです。ストック分は冷凍。加塩、食塩不使用、減塩から選べるので、食塩不使用と減塩を交互に注文しています。パンに塗ると最高！チーズとの詰め合わせや、カップ入りの食べ比べセットもおすすめです。」（スタッフA）
▶︎【数量限定】山岳木工 バターケース ＋ バターナイフ (樹種：桜)
岐阜県高山市
寄付金額：23,000円（送料無料）
市販の200gのバターがすっぽり入るバターケースは、冷蔵庫の中でも硬くなりすぎないのだとか！
「桜の木をくり抜いて作られるバターケースとナイフのセットです。『飛騨の伝統技術と北欧のものづくりを融合させている』という点に惹かれ、応援したくて寄付先に選びました。冷蔵庫を開けるたびにちょっと気分があがります。」（スタッフB）
■【編集部スタッフ編】リアルにもらってよかった返礼品＜飲み物＞
▶︎ドリップバッグコーヒー 淡路島アソートセット 6種 120袋 飲み比べ ドリップバッグ コーヒー ドリップコーヒーファクトリー 【10/1〜寄付金額改定】
兵庫県淡路市
寄付金額：11,000円（送料無料）【10/1〜寄付金額改定】
ふるさと納税ブレンドやオリジナルブレンド、マイルドブレンドなど6種類のブレンドで120杯分。実質2,000円とすると一杯約17円という計算に…！ 10月1日からは原材料高騰などにより寄付金額が変更されるそうなので、9月中がおすすめです。
「毎朝飲んでます。パッケージがシンプルで飽きないのと、選ぶ楽しみがあります。消費量が多いので120袋届くと安心できます」（スタッフY）
▶︎プレミアム焼酎 一どん1.8L＆薩摩すんくじら1.8L 2本セット
鹿児島県南さつま市
寄付金額：21,000円（送料無料）
焼酎とえば九州。抽選による限定販売でしか手に入らないという「一どん」と、つうに人気という「薩摩すんくじら」のセット。焼酎好きにはたまらないですね。プレゼントにも良さそうです♪
「父の故郷なのと、『一どん』は通常は抽選販売ですが、ふるさと納税なら入手できるので。おすすめです！」（スタッフH）
▶︎キッコーマン ココア 豆乳飲料 200ml 36本セット 200ml 2ケースセット
岐阜県瑞穂市
寄付金額：11,000円（送料無料）
次にご紹介するのは豆乳。おいしくタンパク質が摂れちゃいます。岐阜県瑞穂市で製造されているんですね。
「子どもたちが毎朝飲んでいます」（スタッフC）
31▶︎高評価 サントリー からだを想う オールフリー ( 機能性表示食品 ) 350ml 500ml (選べる 1箱 2箱 / 単品 定期便 )
群馬県千代田町
寄付金額：9,500円〜225,000円（送料無料）
350mlか500ml、24本か48本、単品か定期便と細かく選べるノンアルコールビール。機能性表示食品で内臓脂肪を減らすローズヒップ由来成分配合。
「ビール大好きなのですが、どうしても夜は家事や仕事をするために飲めないのでオールフリーを飲んでいます。私は定期便2回にしました。重いものと毎日飲むものはふるさと納税送っていただけるのがありがたいです」（スタッフD）
■【編集部スタッフ編】リアルにもらってよかった返礼品＜トイレットペーパー・ティッシュペーパー＞
▶︎エリエール トイレットティシュー コンパクトシングル 8ロール×8パック 64ロール 1.5倍巻 82.5m
静岡県富士宮市
寄付金額：16,000円（送料無料）
最初は毎日使うトイレットペーパー。ついうっかりストックがないときは焦りますよね。スペースに余裕がある方にはおすすめの一品。1.5倍巻きなのも嬉しい！
「我が家は毎年コレ。必需品、安心のメーカー品、災害時の備蓄にも安心、買いに行くのはかさばるのでまとめて送っていただけるのはありがたいです！」（スタッフO）
▶︎トイレットペーパー ダブル スコッティ フラワーパック 3倍長持ちトイレットロール ダブル 香りつき 75m×4ロール×6P
埼玉県草加市
寄付金額：10,500円（送料無料）
こちらは3倍巻きのトイレットペーパー。4ロール×6パックの24ロールなので、72ロール分になります。
「必需品はふるさと納税で。愛用品なのでありがたいです」（スタッフS）
▶︎【日用品ランキング2位獲得】リピーター多数 トイレットペーパー エコロジープレミアム ダブル 96ロール (12R×8P)
静岡県富士市
寄付金額：12,000円（送料無料）
ふんわりやわらかいと評判のこちらのトイレットペーパー。
「繊細な子供のオシリのため、柔らかさを売りにしているこちらのトイレットペーパーにしてみました。本当にふんわりしているのでいい選択でした！」（Ka）
▶︎エルモアティシュー200組5箱×12パック(60箱)【離島・沖縄県不可】
栃木県佐野市
寄付金額：13,500円（送料無料）
こちらは箱ティッシュの返礼品。
「一年に一度ふるさと納税でこれを頼むだけで、日常的にティッシュを買う頻度が本当に下がります…！ 生活では絶対に使うものなので、あって困るものではない…のですが、場所は取るのでそこだけはちょっと場所の確保などは必要かなぁと。それを差し引いても毎年頼む程度には愛用品です！」（スタッフT）
■【編集部スタッフ編】リアルにもらってよかった返礼品＜電化製品＞
▶︎アラジン 2枚 グラファイト トースター 選べるカラー 2枚焼き ホワイト グリーン ブラック
兵庫県加西市
寄付金額：33,000円（送料無料）
特許技術で0.2秒で高温になるアラジンのトースター。
「去年これを頼んだのですが、QOLが爆上がりしました！本当に良いトースターってこういうことを言うんだなぁというくらい、パンやお菓子を食べるのが楽しくなりました。揚げ物の温め直しなどにもオススメです！」（スタッフT）
▶︎SIXPAD Power Gun Pocket
愛知県名古屋市
寄付金額：47,000円（送料無料）
コンパクトなマッサージガン。6色から選べるのも◎
「片手が空けばいつでもどこでもマッサージができる優れもの。肩こりやちょっとした疲労などは解消できるので、本当に手放せません！」（スタッフK）
▶︎ReFa CURL IRON PRO32
愛知県名古屋市
寄付金額：84,000円（送料無料）
ふるさと納税にヘアアイロンもあるんですね！
「最近はReFaのアイロンなしでは生きていけない髪質になってしまったので、ふるさと納税に商品があって助かっています。アイロンをすると何とか良い感じの髪型に仕上がります。今年は脱毛系などのReFa商品を狙っています！」（スタッフK）
■【編集部スタッフ編】リアルにもらってよかった返礼品＜アミューズメント＞
▶︎横浜アンパンマンこどもミュージアム 入館チケット 2枚/3枚 選択可
神奈川県横浜市
寄付金額：2枚セット 18,000円、3枚セット 26,000円（いずれも送料無料）
横浜市からはアンパンマンミュージアムの入館チケット。アンパンマン好きなお子様がいるご家庭は必見ですね。
「アンパンマンミュージアムはチケット高額なので超ありがたかったです!注文からたった数日で届く配送の早さにもびっくり。紙のチケットがすごく可愛いですし、事前予約なしでそのまま入館できて有効期限も約1年間と長いので、ゆっくり計画を立てられるのが素晴らしい。」(スタッフS)
■【達人厳選】おすすめの返礼品
次にご紹介するのは、よりお得で、節約できる寄付のしかたやおすすめの返礼品に精通しているふるさと納税の達人イチオシの返礼品を雑誌レタスクラブ2025年5月号よりご紹介します！※＜レタスクラブ 2025年5月号＞より抜粋
▷森口恵美さん
ふるさと納税プランナー、ファイナンシャルプランナー。 節約のために積極的にふるさと納税を取り入れ、暮らしに役立つ返礼品の目利きに定評がある。webサイト「ふるさとメモ」やインスタグラムなどで、最新情報を発信中。
※こちらの返礼品の情報は4月1日時点のものとなり、寄付金額等、内容が変更になる場合があります。
■【達人厳選】毎日の食卓に「食べ物」
▶︎【讃岐うどんの老舗こんぴらや】＜訳あり＞＜太さが選べる＞半生うどん 並
香川県まんのう町
寄付金額：4,000円
国産小麦を100％使用し、昔ながらの製法で作られたもちもちとしたコシが特徴の本場の讃岐うどん。太さも並か極太かを選べます。
▶︎野菜のプロ40年が届ける こだわり野菜セット 7〜8品目詰め合わせ
長崎県時津町
寄付金：5,000円
された鮮度のいい野菜が冷蔵便で届く
青果店を営むプロが珍しい野菜ではなく、時津町で栽培された定番野菜を厳選！
「新鮮でおいしく、使いやすい旬の野菜がたっぷり届くので助かります」（森口さん）
▶︎黒豚餃子60個
12個入り×5パック
鹿児島県肝付町
寄付金： 5,000円
肝付町産の黒豚肉や、鹿児島産黒酢、鹿児島産黒糖、国産野菜など具材にこだわた餃子。60個入りと120個入り、そしてお届け回数も1回か3回かも選べます。
「皮がパリッ、中はモチッとしたおいしさ。これが5000円の寄付金額で60個ももらえるのはうれしい！ 冷凍庫に常備されていると助かります」（森口さん）
▶︎[岩手県花巻市]白金豚ファミリーセットA（1.2kg）（モモスライス・カレー用角切り）
岩手県花巻市
寄付金額：5,000円
かむほどに甘みが広がる貴重な「プラチナポーク」
花巻市を代表するブランドポーク「白金豚」の、一般には流通していないレストラン用のお肉をお届け。
「料理に使いやすいもも肉が1.2kgももらえます。カレーやシチューに大活躍間違いなし！」（森口さん）
▶︎【揚子江×味匠ハマダ コラボ】豚まん (10個)・福岡牛サーロインステーキ (180g×2枚)
福岡県北九州市
寄付金額：21,000円
北九州市の返礼品の中でも特に人気の高い豚まんとステーキのコラボ。
「小倉の名店『揚子江』のこだわりの豚まん10個と、北九州の地で創業30年以上の『味匠ハマダ』の福岡牛サーロインステーキ用肉180gが2枚ももらえてボリュームたっぷり！ 豚まんは子どものおやつにも使えて便利ですね」（森口さん）
▶︎国産有機醤油詰め合わせ
兵庫県多可町
寄付金額：15,000円
まろやかで香り高い「国産有機醤油（こい口）」2本と、しょうゆ本来のきりっとした味わいの「国産丸大豆醤油（こい口）」の1本セット。
「それぞれ味わいが違うのでお好みで刺身や煮物などで使い分けても。どんな料理もおいしく仕上がります」（森口さん）
▶︎淡路島たまねぎどっさりジャンボハンバーグ 200g×12〜25個
兵庫県淡路市
寄付金額：12個 12,000円
淡路島産たまねぎの甘みを生かしたハンバーグ！1つ200gというボリュームも◎25個 21,000円もあります。
「おいしいことで有名な淡路島のたまねぎがたっぷり入ったハンバーグ。とてもジューシーでビッグサイズだから、食べ応えもばっちりです。大人はもちろん、食べ盛りの子どもがいる家庭にも人気」（森口さん）
▶︎【牡蠣のうまみを凝縮！】牡蠣のオリーブオイル漬け 120g×2個入り1セット＜有限会社寺本水産＞
広島県江田島市
寄付金額：120g 2個入り1セット11,000円
瀬戸内のかき！
瀬戸内で育てられた新鮮な生食用かきのうまみをギュッと凝縮したオリーブオイル漬け。2個入り×2セット 20,000円、2個入り×3セット 29,000円も選べます。
「かきが大粒で、このままはもちろん、パスタに混ぜたり、フランスパンとワインで食べたりとアレンジしてもおいしい！ 残ったオイルも活用できます」（森口さん）
▶︎鹿児島黒牛ビーフカレー
鹿児島県肝付町
寄付金額：10パック 10,000円
丹念に育てた鹿児島黒牛と野菜をじっくり煮込んだカレー。長期常温保存もできます。30パック 30,000円も選べます。
「ストックしてあると便利。子どもも食べやすい辛さでおいしいです。具材がトロトロに煮込まれているので、野菜や肉を用意してトッピングするのもおすすめ。非常食にも◎」（森口さん）
■【達人厳選】暮らしに必要な「日用品」
▶︎トイレットペーパーダブル 48個 & BOX ティッシュ15箱 2種セット
岩手県一関市
寄付金額：10,000円
トイレットペーパーは、東北の古紙再生紙を100%利用、また、質感にもこだわって作られています。
「生活必需品の2種を、一度にもらえるのがありがたいです。買い物の手間も減らせて、置き場所を取り過ぎないのもいい！」（森口さん）
▶︎椿油化粧品 基本2点セット
（美容オイル〈椿油〉＆お試しサイズ洗顔石鹸)無添加コスメ TBKcosme基礎化粧品 美容オイル 30ml×1本、洗顔石鹸 15g×1個
佐賀県唐津市
寄付金額：19,000円
加唐島の天然ヤブツバキの実から抽出したオーガニック100％の美容オイル（椿油）と、その椿油を35％配合した洗顔石けん。
「椿油は肌にやさしく、もっちりとした保湿力があります。石けんはこれ1つでメイクも落とせて、肌もしっとり。敏感肌の人にもおすすめ」（森口さん）
▶︎シャンプー トリートメント ヘアケア サロン仕様 ダメージ スカルプ 選べるセット
美容室仕様 泡シャンプーとトリートメント
金のシャンプー 300ml、白金のトリートメント 200g
山梨県富士吉田市
寄付金額：\10,000
富士山の天然水配合し、ヘアケア雑誌の「ベストシャンプー10傑」にも選出されたシャンプー＆トリートメント。
「きめの細かい泡で出るので頭皮にやさしく、泡立ちもいいので使いやすい！ トリートメントと一緒に使うと、まとまりのあるつややかな髪に仕上がると評判です」（森口さん）
■【達人厳選】いざというときに備える「防災グッズ」
▶︎つや姫パックライス 24パック
山形県三川町
寄付金額：14,000円
常温で長期保存可能な山形県のお米「つや姫」を炊き立てのおいしさのままパック。備蓄やアウトドアにも◎
「1パック150gと、茶碗1杯分のちょうどいいサイズ。電子レンジを使えば2分で食べられ、熱湯調理も可能で非常時にも便利。賞味期限は6カ月以上なので、年に1〜2回入れ替えながら常備しておくと◎」
▶︎お湯を注ぐだけ！ノンカップ麺詰合せ20食
ねぎ入りそば、きつねうどん、らーめん（ねぎ入りしょうゆ味）、らーめん（しおやさい味）×各5食
岐阜県関市
寄付金額：\13,000
国産小麦粉、国産そば粉、国産でん粉を使用。カップがないのでゴミも減らせます。
「お湯を注ぐだけの手軽さがおすすめ。味も、そば、うどん、ラーメン2種と、全部で4種類のセットなので、飽きずに食べられるのもうれしい」（森口さん）
▶︎SunSoaker（サンソーカー）携帯充電用太陽電池シート A4-3F
熊本県南関町
寄付金額：19,500円
非常用の電源確保に。USB端子つきでスマホやタブレットなどに充電が可能。
「コンセントがない場所や、電気が止まってしまったとき、電源を確保するための必需品です。280gと軽量で、厚さも1mmとコンパクト。折り畳むとA4サイズになり、持ち運びも便利です」（森口さん）
▶︎使い方簡単非常用簡易トイレ
神奈川県藤沢市
寄付金額：\10,000
が備えられる！
凝固剤とビニール袋がセットになった、60回分の簡易トイレ。
「1人1日5回とすると、4人家族なら約3日分。水が使えないときに自宅のトイレに設置して使えるので、衛生面でも安心です。常温で、直射日光の当たらない所に置いておけば、10年の長期保存が可能なのもありがたい」（森口さん）
■【達人厳選】1点豪華に！「家電・雑貨」
▶︎アラジン グラファイト ミニグリラー
CAG-MG7A グリーン
兵庫県加西市
寄付金額：43,000円
編集部セレクトでもトースターをご紹介したアラジンの特許技術「遠赤グラファイト」搭載で、炭火のような焼き上がりが楽しめる卓上調理器。
「人気の返礼品であるアラジンシリーズの中でも、特に注目しているのがこちら。コンパクトで省エネ設計ながら高火力。しかも煙を抑える機能もあるので、気軽におうち焼き肉ができます」（森口さん）
▶︎匠ブランジェトースター2枚焼き ツインバード ブラック TS-D486B
新潟県燕市
寄付金額：88,000円
パン職人・浅井一浩氏と共同開発したオーブントースター。ボタン1つでパンをおいしく焼き上がります。
「スタイリッシュな見た目と、本格的なパン焼きの機能は、パン好きにはたまらない返礼品です」（森口さん）
▶︎ドクタースムージー
2024年製 400mL
兵庫県加西市
寄付金額：31,000円
医師が開発した、もっと効率よく栄養補給できるスムージーメーカー。1台3役。
「真空技術を取り入れているので、スムージーの泡立ちが少なく、なめらかでおいしくなり、果物などの酸化も防止。さらに、お手入れがラク！」（森口さん）
いかがでしたか？各サイトでポイントがもらえるのは 残り1週間。楽しみつつ、後悔のない寄付ができるように、ぜひ参考にしてみてくださいね！
※返礼品の到着には時間がかかる場合があります／状況により受付停止されている場合があります／返礼品の寄付金額は記事の配信時点のものとなり、変わる可能性があります
文＝mm