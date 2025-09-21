娯楽大手ウォルト・ディズニーのボブ・アイガー最高経営責任者（ＣＥＯ）/Jesse Grant/Getty Images for Disney

（ＣＮＮ）米ＡＢＣテレビが昨年、広告主向けに行った年次プレゼンテーションで、コメディアンのジミー・キンメル氏は、上司にあたる娯楽大手ウォルト・ディズニーのボブ・アイガー最高経営責任者（ＣＥＯ）に目を向け、２０２０年に一度ＣＥＯを退任したアイガー氏の復帰について軽口をたたいた。

「ボブ・アイガー、この人はもう引退しているはずだ」とキンメル氏は冗談を言った。「どこかヨットに乗って、くつろいでいるべきだ」

真面目な話、今のアイガー氏にとって、そのヨットはおそらく、かなり魅力的に映るだろう。休むことを知らないアイガー氏にとって、引退生活を続けることは現実的な選択肢ではなかった。だが、同僚幹部のなかには、アイガー氏が今、トップに返り咲いたことを後悔しているのではと皮肉交じりにささやくものもいる。

かつてトランプ大統領に対抗して大統領選に出馬しようとしたこともあるアイガー氏だが、キンメル氏とトランプ氏の間に挟まれ、ディズニーの評判が危機にひんするなか、勝ち目のない状況に陥っている。解決策が公表されないまま丸３日が経過した。

ディズニーの当初のビジョンは、「メインストリートＵＳＡ」に掲げられた星条旗にいたるまで、まさに米国そのものだった。そして今では、ディズニーは世界中に米国文化を輸出している。しかし、他に米国らしいと言えるものは何だろうか。それは、（言論の自由を保障する）憲法修正第１条だ。政府の圧力によるキンメル氏への活動停止処分は、多くの消費者の目に、ディズニーを映画に出てくるような悪役へと変ぼうさせてしまった。

ディズニーは、清廉潔白なブランドを非常に大切にしており、ディズニーランドの地面にごみを放置しておくことさえ許さない。しかし今、言論の自由を訴えるデモ隊がテーマパークの外でピケを張っている。前夜にカリフォルニア州アナハイムで行われた集会には、「世界で最も幸せな場所――あなたが従う限り」と書かれたプラカードもあった。

ディズニーを悩ませている問題は

「ディズニープラス」や「Ｈｕｌｕ（フールー）」といった配信サービスに対するボイコットの呼び掛けがディズニーの収益に打撃を与えるとは考えにくいものの、ＡＢＣに対する抗議デモと継続的な報道は、長期的には評判が落ち込む可能性を示唆している。信頼できる世論調査の全てが、米国人の大多数はトランプ氏を支持していないことを示している。トランプ氏に屈服する、あるいは屈服しているように見えるメディアブランドは、米国の視聴者の大部分を遠ざける危険性がある。

広告業界のアナリスト、ブライアン・ウィーザー氏は「今後、より積極的に自己検閲を行うメディアは、視聴者の関心を失わせ、時事問題の視聴を『サブスタック』や『ブルースカイ』『ユーチューブ』などのデジタルプラットフォーム移行させる可能性がある」と指摘する。つまり、トランプ氏に屈服することは、テレビ放送の衰退を加速させる可能性がある。

アイガー氏やダナ・ウォルデン氏、そのほかのディズニー幹部は、きっとこのことを分かっているはずだ。ディズニーの従業員が動揺し、ハリウッドの制作者が憤慨し、友人や家族のなかには米国で今起こっていることに恐怖を感じている人がいることも知っている。

しかし、アイガー氏と幹部は、ディズニーが、スポーツ専門局ＥＳＰＮとプロフットボールＮＦＬのような保留中の契約に政府の承認を必要としていること、提携局も一蓮托生（いちれんたくしょう）であること、そしてトランプ氏に逆らえば深刻な経済的影響が出る可能性があることも認識している。さらに、キンメル氏との契約は間もなく終了し、深夜番組の事業は急速に縮小している。

筆者は、トランプ政権には放送局の免許に対する威嚇を実際に実行に移す権限が限られていることを繰り返し強調してきた。ディズニーの元ＣＥＯ、マイケル・アイズナー氏は昨日、こうした脅しを「攻撃的だが中身がない」と正確に表現した。

だが、調査会社モーニングスターのアナリスト、マシュー・ドルギン氏がワシントン・ポスト紙に語ったように、ディズニーが「多くの事業を展開し、連邦政府と提携し、多くの面で依存している巨大企業」だという事実は変わらない。また、ベテランのテレビリポーターのジョー・アダリアン氏が「アイガー氏の選択」と題したコラムで指摘しているように、二つの「トランプ氏支持のテレビ局グループ」は、キンメル氏に対する姿勢を変えない可能性がある。

したがって、アイガー氏がここで「勝つ」方法があるとしても、筆者にはまったく見当がつかない。

◇

本稿はＣＮＮのブライアン・ステルター記者の分析記事です。