74kg¢ª47kg¡¢8¥«·î¤Ç·ãÊÑ¡ª 40ºÐ¤Ç¶Ú¥È¥ì¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¸µ¡ÈÇÑ¿Í¥²¡¼¥Þ¡¼¡É½÷À¡Ä¡Ö¿ä¤·µåÃÄ¤ÎÆüËÜ°ì¡×¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿
¤«¤Ä¤Æ74kg¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤ò¡¢8¥«·î¤Ç47kg¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿½÷À¤¬Threads¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¹¤´¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û8¥«·î¤Ç74kg¢ª47kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿
Åê¹Æ¼ç¤Ï¡¢40ºÐ¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ë¡É¾Â¤ë¡ÉAyumi¤µ¤ó¡Ê@ayumi.ax¡Ë¡£
¸µ¡¹¤Ï±¿Æ°¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿Ayumi¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡ÖÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡×¤Ø¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2021Ç¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥ºÆüËÜ°ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
40ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿2021Ç¯Ëö¡¢¼å¾®¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤¬ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Ayumi¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È»ä¤â²¿¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î´¶Æ°¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤·¡¢¶Ú¥È¥ì¤È¸ºÎÌ¤ËÄ©Àï¡£¸«»öÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÊó¹ð¤òµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤ÈµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åö½é¤Ï±¿Æ°¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì·Ð¸³¤â¥¼¥í¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡È¼«Âð¤À¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂ³¤±¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥à¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡£Ayumi¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥à¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ËèÆü¸òÂå¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¼õ¤±¤é¤ì¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¤½¤Î¾ì¤ÇÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢Ayumi¤µ¤ó¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤è¤êÆ°¤±¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¾¯¤·¿É¤¤¤¬³Ú¤·¤¤¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥à¤È¡¢Ã´Åö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
8¥«·î¤Ç27kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Ayumi¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Ö¶ì¤·¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄäÂÚ´ü¡©¡¡Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤â¤È¤â¤È¡ÈÇÑ¿Í¥²¡¼¥Þ¡¼¡É¤À¤Ã¤¿Ayumi¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¡Ö¥ê¥¢¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎ½ÅÂ¬Äê¤ä¿©»ö´ÉÍý¤ò¡È¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¡É¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ì¤·¤¤¤Ï¤º¤Î¸ºÎÌ¤ò¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©À¸³è¤â¡¢°ÊÁ°¤ÏÅâÍÈ¤²¤äßÖÈÓ¤Ê¤ÉÌýÊ¬¤ÎÂ¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡ÖÌîºÚ¤ä¾ø¤·Êª¤¬Âç¹¥¤¡×¤Ë¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸º±ö¤ÇÀå¤òÀµ¾ï¤ËÌá¤·¤Æ¡¢ÌîºÚËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÌ£³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¹©É×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¶Ú¥È¥ì¸òÎ®²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ç¤¤¿¿·¤¿¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëAyumi¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢½÷À¤¬·É±ó¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¡×¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÈÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÂô»³¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤äÍ§¿Í¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂº·É¤Ç¤¤ë¤Ò¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¸òÎ®²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»×¹Í¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢40Âå°Ê¹ß¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤±¤ÉÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ayumi¤µ¤ó¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¤³¤³¤¬¤Þ¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼»ÅÊ¤äÀµÏÀ¤ò¸À¤Ã¤Æ¼«¸ÊËÉ±Ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Î¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¡¢Â¾¿Í¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×