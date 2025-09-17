楽天で「ご当地グルメの“訳あり福袋”」を買ってみた！箱いっぱいの豪華12点を全部見せ
新型コロナウイルスの影響によって生じた需要低迷や、在庫過多への対策として広まった「訳あり福袋」をご存じでしょうか。賞味期限の近い商品が入っていることから、通常販売額より安価に商品を楽しむことが出来るだけでなく、何が届くかワクワクできる楽しみがあるのが魅力的で、筆者の家ではさまざまな「訳あり福袋」を定期的に購入しています。
今回紹介するのは、楽天市場で販売されている「家族団らんわくわくセット」という福袋。なんと、総額7500円以上の岡山県の商品を中心に詰め合わせた福袋で、価格は5000円（税込）でした。こういった「訳あり福袋」は、何が入っているのか分からない“ワクワク感”が楽しみなのですが、正直ガッカリしたことがあるのも事実です。今回の「家族団らんわくわくセット」はレビューの良さから魅力を感じて購入したので、実際にどんな商品が入っているのかすべてお見せしようと思います！
◆期待通りのラインナップがズラリ！
注文してから、家族でどんな商品が届くのかずっとワクワクして待っていました。大きな段ボールに入って届いた「家族団らんわくわくセット」を家族で開封したのですが、関東在住の筆者家族はどれも見たことのない商品で、かなりテンションが上がりました！ 口コミでもあった通り、スナック系から、甘いお菓子、おかずやおつまみなどその名の通り家族みんなが楽しめるラインナップが最高でした！
◆にんにくせんべい
岡山県発の商品で、地域のお土産としても人気の「にんにくせんべい」は、パンチの効いたにんにく風味のおせんべいです。食べるとにんにくの香りがガツンと広がり、ビールやお茶のお供にピッタリのご当地スナックで、にんにく好きの息子が気に入っていました。
◆たまねぎスナック
「たまねぎスナック」は、カリッと軽い食感でほんのり甘みと塩気があるのが特徴です。香ばしい香りと玉ねぎ特有の旨味が後を引く、ついつい手が止まらなくなるタイプのお菓子です！
◆ひるぜん焼きそば風味 ポテトチップス
岡山県のご当地グルメ「ひるぜん焼そば」をモチーフにしたポテトチップス。鶏肉とキャベツの風味をイメージした濃いめの味付けが美味しく、味噌ベースの甘辛いソースを再現しています。Bｰ1グランプリ受賞グルメの味を手軽に楽しめますよ！
◆コロロン桃太郎
サクサクのパフにホワイトチョコクリーム、マスカットクリームをかけたお菓子です。岡山県産のシャインマスカットの甘い香りが広がり、なんといっても軽やかなサクサク食感が美味しいです！桃太郎のパッケージも可愛らしいですね。
◆今日のねこもよう ショコラサンドクッキー
ねこ型に抜いたクッキーの周りをパキパキ割って、楽しみながら食べる新感覚のショコラサンドクッキーです。
遊び心のある可愛らしいクッキーなので、子どもと一緒に食べると盛り上がること間違いなしです！猫好きにはたまらないかわいさで、食べるのが勿体ないほどですよね。
◆レモンスカッシュくず餅
夏にぴったりの爽やかなレモン風味のくず餅です。お餅の中にはレモンソースが入っていて、しっかりとレモンを感じることができます。冷やして食べると更に美味しいのでオススメです。
◆落合羊羹
「落合羊羹」は、岡山県の中北部真庭市の落合地区を中心とした地域の銘菓、郷土菓子なんだそう。ようかんの表面の糖分が薄く糖化して白く硬くなるのが特徴で、表面がカリカリしていることに驚きました。
外はカリカリ、中はもっちりとした新食感のようかんで、やみつきになる美味しさでした。
◆うどんの恋人
どこかで見たことあるような……？ と思って調べてみると、「白い恋人」のオマージュ商品の香川バージョンなんだそう。パッケージを見た感じ、うどんが入っているかと思いきや、ホワイトチョコの個包装ラングドシャが入っていました。
