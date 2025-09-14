ÅÔÆâºÇ½Ü¡Ö¿åÊÕ¤Î¥Æ¥é¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×5Áª¡ª»Ä½ë¸·¤·¤¤½©¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÏÎÃ¤ò´¶¤¸¤ë·Ê¿§¤È¡È¥¢¥Ú¥í¡É¤òÓÏ¤à
ÎÃ¤ò¶Ë¤á¤¿¿åºÝ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¯¤Þ¤É¤í¤à»êÊ¡¤Î»þ´Ö¡£¤½¤³¤Ç»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Î¿åÊÕ¤Î¥Æ¥é¥¹¤ò¸·Áª¡£
º£Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·Å¹¤«¤éÂç¿Í¤Î±£¤ì²È¤Þ¤Ç¡¢´¥ÇÕ¤Î½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡ª
£±¡¥2025Ç¯²Æ¡¢¼Ç±º¤ËÃÂÀ¸¡£¿åÊÕ¤Î¹âÁØ¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀÅ¼ä¤È³èµ¤¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë
¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥ÈÅìµþ¡×¡÷¼Ç±º
»ë³¦¤ò¼×¤ë¤â¤Î¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢°µ´¬¤Î¥·¡¼¥Ó¥å¡¼¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥ÈÅìµþ¡×35³¬¤Î²°³°¥Æ¥é¥¹¡£ÏÑ´ß¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÈÅÔ²ñÅª¤Ê·Ê¿§¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¡¢ÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ç¿´¤òµÙ¤á¤Æ
£¹·î£±Æü¤Ë¡ÖBLUE FRONT SHIBAURA¡×¤¬³«¶È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê³«È¯¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¥¨¥ê¥¢¡¦¼Ç±º¡£¤³¤³¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë90¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬¤³¤Î²Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤¿¡£
ÅìµþÏÑ¤ÎÏÑ´ß¤Ë·ú¤Ä¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥ÈÅìµþ¡×¤Ï¡¢ÅìÂ¦¤Ï¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ä¤ªÂæ¾ì¡¢À¾Â¦¤Ë¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤òË¾¤à¡¢Åìµþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀä·Ê¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ëÎ©ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â°µ´¬¤Ê¤Î¤¬¡¢35³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿²°³°¥Æ¥é¥¹¡£
¿´ÃÏÎÉ¤¤³¤É÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿²Æ¤ÎÃë´Ö¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯Ë¢¼ò¤Ï³ÊÊÌ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼ÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡Ö¥×¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¡Ê¡ï2,000¡Ë¤È°ì½ï¤Ë
ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ê³¤¤ÈÅÔ²ñ¤Î·Ê¿§¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿ÈóÆü¾ï¤ÎÄ¯¤á¡£
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼½¸ÃÄ¡ÖBAR Studio¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤âµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
ÁÔÂç¤Ê¥·¡¼¥Ó¥å¡¼¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤é´¥ÇÕ¤¹¤ë¡¢Þ¯Ã¦¤ÊÃë²¼¤¬¤ê¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯¿ì¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¼Ç±º¤ÎÅ·¶õ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¡¢¹Á¶è¤Î¥Á¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¿·ÄêÈÖ¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¿åÊÕ¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Û¤í¿ì¤¤¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¥¤¤ÇÍ¾±¤¤ò¿¼¤á¤Æ
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´²¤²¤ëÁ´Ä¹20m¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¥«¥Ð¥Ê¤¬¤¢¤ê¤ª¤³¤â¤êµ¤Ê¬¤Ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç»êÊ¡¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤ò¡£
Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢²°³°¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥×¡¼¥ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥¸¥à¡¢¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¥¹¥Ñ¡Ê120Ê¬¡ï68,000¡Ë¤âÊ»Àß¡£
ÊÉ°ìÌÌ¤¬Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¥´¡¼¥ë¥É ¥¹¥¤¡¼¥È¡×¡Ê88Ö¡Ë¡£
ÆÃÊÌ¥Õ¥í¥¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¥´¡¼¥ë¥É¡×¤È¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Î½ÉÇñ¼Ô¤Ï42³¬¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¥´¡¼¥ë¥É ¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¤â²Ä¡£
Ä«¿©¤«¤é¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Þ¤Ç£µ¤Ä¤Î»þ´ÖÂÓ¤òìÔÂô¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥ÈÅìµþ
½»½ê¡§¹Á¶è¼Ç±º£±-£±-£± BLUE FRONT SHIBAURA SÅï
TEL¡§03-4321-1111
ÎÁ¶â¡§³«¶ÈµÇ°¥×¥é¥ó£±Çñ£±¼¼¡ï139,165¡Á
Éô²°¿ô¡§217¼¼
£²¡¥£·ÀÊ¸ÂÄê¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ç¶ùÅÄÀî¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¡¢»É·ãÅª¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¦
¡ØVINOMONDO¡Ù¡÷¿åÅ·µÜÁ°
£²³¬¤Î¥«¥Õ¥§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤ª¼ò¤ä¡Ö¥ô¥£¥Î¥â¥ó¥É¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡££³³¬¤Ï¸Ä¼¼¡¢£´³¬¤Ï¥é¥¦¥ó¥¸
¶ùÅÄÀî¤Î¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¤Î¥Ó¥ë¤Ë¡¢º£Ç¯£¶·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØVINOMONDO¡Ù¡£
¿åÅ·µÜÁ°¡¢³ý¾ìÄ®¡¢ÌçÁ°ÃçÄ®¤Î¤É¤Î±Ø¤«¤é¤â¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï©ÃÏ¤Î¥É¥óÆÍ¤¤Ë¤¢¤ëÎ©ÃÏ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë±£¤ì²È¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¥ï¥¤¥ó¡õ¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥«¥Õ¥§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ó¥ë¤ËÆþµï¤·¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç²á¤´¤»¤ë¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È²£ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í·Í÷Á¥¤ä²°·ÁÁ¥¡¢Àî¤ò¸Ù¤°±ÊÂå¶¶¤Î²¼Ä®É÷¾ðÉº¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Û¤Ã¤È¿´¤¬´Ë¤Þ¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥³¥ë¥¿ ¥°¥é¥¹¡ï1,650¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡×¡ï800
¤µ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÆÃÅùÀÊ¤¬¡¢£²³¬¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ë¤¢¤ë£·ÀÊ¤Î¥ê¥Ð¡¼¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥È¡£
Àî¤ÈÅ¹¤Î´Ö¤ò³Ö¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¸Î¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¶ùÅÄÀî¤¬¤¹¤°´Ö¶á¤Ë¡£
¥¢¥Ú¥í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä«¥ï¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¡Ö·Ü¤Î¥é¥°¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¥é¥Ó¥ª¥ê¡×¡Ê¡ï1,540¡Ë¤Û¤«¡¢ÆüÃæ¤Ï¥Á¡¼¥º¤ä¥Ï¥à¤Ê¤É¥ï¥¤¥ó¤Î¥¢¥Æ¤òÍÑ°Õ¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¥¢¥é¥«¥ë¥È¤È¥³¡¼¥¹¤òÁª¤Ù¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤â¡ÊÍ½ÌóÀ©¡Ë¡£
£±³¬¤ÏÌó500¼ï¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×·ó¥ï¥¤¥ó³ÑÂÇ¤Á¤Ç¡¢¤Õ¤é¤ê¤È·Ú¤¯°ìÇÕ³Ú¤·¤á¤ë
¤³¤Î³«Êü´¶È´·²¤ÎÀÊ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ï¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÎÓ ¸ùÆó¥ª¡¼¥Ê¡¼·»Äï¤¬¸·Áª¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥³¥ë¥¿¤äÇò¡¢ÀÖ¤ò¥°¥é¥¹¤Ç10¼ï°Ê¾å¤«¤éÁª¤Ù¤ë¾å¡¢£±³¬¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ï¥¤¥ó¤ò¹ØÆþÈñ¥×¥é¥¹È´ÀòÎÁ¡ï1,100¤Ç°û¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¤¡£
ÁáÂ®¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤¡¼¥¹¥È¥µ¥¤¥É¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡¢¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£³¡¥Âì¤Î²»¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¡¢¤¢¤Î¸¸¤Î¡Ö¤¦¤Á¤å¤¦¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¹¬Ê¡¤¬¤¢¤ë
¡ØBalcony by 6th¡Ù¡÷¿ÀÃ«Ä®
Å¹Æâ¤âÎÐ¤Î¸«À²¤é¤·¤¬¤¤¤¤¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Î¤Û¤«¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¸Ä¼¼¤âÊ»Àß
¹Á¶è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤Î£³³¬¤Î¿á¤È´¤±¤Ë¡¢ÎÐË¤«¤Ê¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ØBalcony by 6th¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ï2023Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄÅ¹¤·¤¿Í³ÚÄ®¡Ø6th by ORIENTAL HOTEL¡Ù¤Î¿·Å¹ÊÞ¡£
¿å¾ì¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤¬¹¤¬¤ë¡£Âì¤Î¤·¤Ö¤¤Î²»¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ËÎ®¤ì¤ë¥á¥í¥¦¤Ê²»³Ú¤È¹ç¤ï¤µ¤ê¿´ÃÏÎÉ¤µÈ´·²¡£¥Ñ¥é¥½¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÀÊ¤â¤¢¤êÆü¤è¤±¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê
ìÔÂô¤Ê¤Û¤É¹¡¹¤È¤·¤¿¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÂì¤¬Î®¤ì¤ë¿å¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÂì¤Î¿å¤·¤Ö¤¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨ÎÃ¤·¤²¤À¡£
¤µ¤é¤Ë´ã²¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö³°Ì³¾Ê ³°¸ò»ËÎÁ´Û¡×¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÄí±à¡£±ó¤¯¤Ë¤Ï¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î¸÷·Ê¤â¤¢¤ê¡¢ÅÔ²ñ¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀöÎý¤Î·Ê¿§¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£
¥Æ¥é¥¹¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤å¤¦¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¢¥Ï¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¢¥³¥í¥Ê¥Ó¡¼¥ë¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡¢¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢ÇòÀÖ¥ï¥¤¥ó¤¬90Ê¬°û¤ßÊüÂê¤Ç¡ï4,400
Ãë²¼¤¬¤ê¤äÍ¼Êý¸ÂÄê¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢£¹¼ïÎà¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¥é¥¹¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥×¥é¥ó¡£
¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤ÇÆþ¼êº¤Æñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤Á¤å¤¦¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éºÇ¹â¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È ¥È¥ê¥å¥Õ¡õ¥Á¡¼¥º¡×¡ï1,500¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤Æ¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿µíÆù¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¡ÖTHE¥Ó¡¼¥ÕTACOS¡×£±P¡ï900
£±ËÜ¤Ä¤Þ¤ß¤À¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È ¥È¥ê¥å¥Õ¡õ¥Á¡¼¥º¡×¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¤Ä¤¤Ä¹µï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ê¹â¤Î²Æ»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
£´¡¥¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿É½»²Æ»¤Î¡ÈÅ·¶õ¥Æ¥é¥¹¡É¤ÇÃë¤âÌë¤â¹âÍÈ¤òÌ£¤ï¤¦
¡ØTWO ROOMS¡Ù¡÷É½»²Æ»
Å¹Æâ¤â³«Êü´¶È´·²
É½»²Æ»¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥é¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡ØTWO ROOMS¡Ù¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó16Ç¯´ÖÂ¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿Æ±Å¹¤¬¡¢º£Ç¯£´·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï³«¶È»þÆ±ÍÍ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡ÖEight Inc.¡×¡£¸½Âå¤Î¶õµ¤¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÂ¤¤ê¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥¢¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë
¼þÊÕ¤Î³«¤±¤¿·Ê¿§¤ä¿åÊÕ¤ÎÎÃ¤ä¤«¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Æ¥é¥¹¤ÎÀÊ¿ô¤¬Áý¤¨¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤ÎÆâÁõ¤â¤¹¤Ù¤Æ¿·Áõ¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ç½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÆâÁõ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤è¤êÞ¯Ã¦¤Ç¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬Á¯ÅÙÈ´·²¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¡£ËÜÆü¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¥ª¥ó ¥¢¥¤¥¹¡×¡ï950¡¢¥é¥¤¥à¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡Ö¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥é¥¤¥à¡Ê¹âÃÎ¡Ë¥¤¥¯¥é¥Ý¥ó¿Ý¡×¡ï1,250¡££±¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½
¤µ¤é¤ËÆâÁõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥Ë¥å¡¼¤â°ì¿·¡£
¡ÈÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î½Ü¤ÎÁÇºà¡É¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥â¥À¥ó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡£ÁÇºà¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¡ÖTWO ROOMS¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¡×¡Ê¡ï2,100¡Ë¤Ë¡¢ÈéÌÜ¤ò¥Ñ¥ê¥Ã¤È¿È¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¤¤¿¡Ö°ËÃ£·ÜÈ¾¿È¤Î¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡×¡Ê¡ï5,500¡Ë¤ò¡£¡Ö¥¢¥Ú¥í¡¼¥ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥Ä¡×¡ï1,800¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥ë¥¬¥ê¡¼¥¿¡×¡ï2,000
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¤À¤±¤Ç¤â12¼ïÎà¤½¤í¤¨¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²ÌÊª¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢Ãç´Ö¤È¥ï¥¤¥ï¥¤Áª¤Ö»þ´Ö¤â¤Þ¤¿°ì¶½¡£
¶âÍË¤ÎÌë¤Ï¥¸¥ã¥º¤ÎÀ¸±éÁÕ¤äDJ¤¬Æþ¤ê³¤³°¥²¥¹¥È¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â»È¤¤Êý¤Ï¼«Í³¼«ºß¡£
ÅÔ²ñ¤Î·Ê¿§¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¹âÍÈ´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤°ì¸®¤À¡£
£µ¡¥¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¤¢¤È¤Î£²¸®ÌÜ¤òÅ¹±ü¤Î¥Æ¥é¥¹¥Ð¡¼¤Ç²á¤´¤¹¥µ¥×¥é¥¤¥º´¶
¡ØSUD restaurant¡Ù¡÷ÃÝ¼Ç
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥Æ¥é¥¹¡¢¥Ð¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡¢£³¤Ä¤Î¸Ä¼¼¤¬
ÉÍ¾¾Ä®¤äÂçÌç¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤¬»ê¶á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ëÃÝ¼Ç¡£
¤½¤³¤ËÅìµþÏÑ¤Î³¤¤È¡ÖÉÍÎ¥µÜ²¸»òÄí±à¡×¤ÎÎÐ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¥Æ¥é¥¹¤¬Àø¤à¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
¥é¥ó¥Á¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÁ°¤â¡¢³¤¤ò´¶¤¸¤ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ÇË¢¼òÊÒ¼ê¤Ë¥¢¥Ú¥í¥¿¥¤¥à¤ò¡£¡ÈÉÍÎ¥µÜ¡É¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¾¡¤É¤¥¨¥ê¥¢¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¥·¡¼¥Ó¥å¡¼¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë
¤³¤³¡ØSUD restaurant¡Ù¤Ï¡¢¾®¶â°æ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡ØTERAKOYA¡Ù¤Î»ÐËåÅ¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Î´Ö ¸÷ÃË¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç20Ç¯°Ê¾å¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÎÁÍýÄ¹¤ÎÌÚÅèÎ´Ê¸¤µ¤ó¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¥³¡¼¥¹¤Ò¤È»®ÌÜ¤Î¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡ÈÅìµþ¥í¡¼¥«¥ë¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£ÅìµþÅÔÅç¤·¤çÉô¤ÎÁ¯µû¤ä¡¢Â¿Ëà¤Î¥«¥â¥ß¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬ËþºÜ¡£¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¡ï6,600¡Á
¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÅç¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¡É¤Ç¤¢¤ëÃÝ¼Ç¤ÎÎ©ÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åìµþ½ôÅç¤ä¡¢Â¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤Ê¤ÉÅìµþ¤Î¿©ºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¡£
ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾º²Ú¤µ¤»¤¿ÈþÌ£¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ø¤È°ÜÆ°¡£¤½¤³¤Ç¡¢Àä·Ê¤Î¥·¡¼¥Ó¥å¡¼¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢¿è¤Ê±é½Ð¤Ë¹âÍÈ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Ä¬É÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¿©¸å¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥é¥¹¤Ç°û¤ßÄ¾¤·¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£
Ê»Àß¤¹¤ë¥Ð¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ä£²¸®ÌÜ¡¢¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¡£¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥½¥Õ¥¡¤òÀß¤¨¤¿¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£¡ÈÉÍÎ¥µÜ¡É¤ÎÎÐ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥é¥Ç¥£¥¹¥Ã¥É¡×¡Ê¡ï1,650¡Ë¤Ê¤É¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤â
ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁ¥Ãå¾ì¤ò±ýÍè¤¹¤ëÍ·Í÷Á¥¤¬Î¹¾ð¤òÍ¶¤¤¡¢ÅÔ¿´¤Ëµï¤Ê¤¬¤é¥×¥Á¥È¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆ±Å¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
