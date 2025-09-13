»ø¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ÙËöÂç¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¶ÛÄ¥¤ÎÀµÂÎ¡×¤È¡ÖÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤Î¾ò·ï¡×
°ÙËöÂç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡ÊÁ´£²²ó¡Ë
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤Ë400£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç4²ó½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£²²ó¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë°ÙËöÂç¤µ¤ó¡££²ÅÙÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿2005Ç¯¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡Ö¶ÛÄ¥¤ÎÀµÂÎ¡×¤È¡ÖÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
2005Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¤Ç¡¢²á¹ó¤Ê¾ò·ï¤Î¤Ê¤«Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ÙËöÂç¤µ¤ó¡¡photo by¡¡AFLO SPORT
¡½¡½2²óÌÜ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿2005Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¤Ï¡¢Ä´»Ò¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ÙËöÂç¡Ê°Ê²¼¡¢°ÙËö¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤À¤±¤Ç¸À¤¦¤È¡¢°Õ³°¤È¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Î¤¢¤Ã¤¿2004Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¤È¤«»î¹ç¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤â¤±¤Ã¤³¤¦¹â¤¯¤Æ¡£2005Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤ÏÄ´»Ò¤¬¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë·è¾¡¤À¤±¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯Áö¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½·è¾¡¤Ï¡¢¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤êÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
°ÙËö¡¡¤¢¤ì¤Ï10²óÁö¤Ã¤¿¤é¡¢9²ó¤Ï6¡¢7ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¢¤ÎÆü¡¢ËÍ¤Ï¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ£³ÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¥ì¥Ù¥ëº¹¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿À·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
°ÙËö¡¡ËÜÅö¤Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¬±«¤Î±Æ¶Á¤Ç³«ÊüÅª¤Ê³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¶¥µ»¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¼¼ÆâÄÌÏ©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËËÍ¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÎÁ°¤ËÁö¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿200m¤Î½à·è¾¡¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ËÍ¤é¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌÏ©¤òÄÌ¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤¿¤Î¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Á°¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·è¾¡¤âÃæ»ß¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ÎÄÌÏ©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢µ²±¤Ë¤¢¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÄÌÏ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢3¿ÍÆ±»þ¤Ë¤ÏÊÂ¤ó¤ÇÁö¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¶¹¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ç8¿Í¤¬¤º¤Ã¤È¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤È¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±Åö»þ¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ»ß¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÙËö¡¡¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤ê¤ä¤á¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢°ìÈÖ¼ã¤¤19ºÐ¤À¤Ã¤¿Í¥¾¡¸õÊä¤Î¥«¡¼¥í¥ó¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¸«¤ë¤«¤é¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬¥×¥Ä¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¡¢Àº¿ÀÀï¤ÇÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬4¡Á5¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¶¥Áè¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½1ÅÙ¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Î¤¢¤È¡¢°ÙËö¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î£·¥ì¡¼¥ó¤«¤é¡Ö¤¦¤·¤í¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³Î¿®¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº¿ÀÌÌ¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÙËö¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£²ÂæÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Þ¤Ç¤ÏºÇÂ®¤Ç¹Ô¤¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ËÌá¤·¤ÆÂè3¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éºÆ¤Ó¾¯¤·¾å¤²¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É4°Ì¤Î¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤È¤Ï0ÉÃ08º¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æº£»×¤¦¤Î¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¼þ¤ê¤Çµ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢¿Í¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡¢½¸Ãæ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢ËÍ¤Ï27ºÐ¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥Ð¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï½é·è¾¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2°Ì¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ÏËÍ¤ÈÇ¯Îð¤¬¶á¤¯¤Æ¡¢Èà¤ÈËÍ¤À¤±¤¬·Ð¸³¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·Ð¸³¤¬¤Ê¤»¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÎ¦¾å¶¥µ»¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¡Û
¡½¡½£²ÅÙÌÜ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤¾¡×¤È²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢2006Ç¯¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÉõ°õ¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÙËö¡¡¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÊâ¿ô¤¬¤±¤Ã¤³¤¦½ÅÍ×¤Ç¡¢¸º¤é¤»¤ë¤È¥¿¥¤¥à¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Êâ¿ô¤ò£²Êâ¸º¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2001Ç¯¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤È¤Îº¹¤¬4¡Á5m¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀèÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î5m¤òµÍ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤ËÂ¤òÂ®¤¯¤·¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥É¤â¿¤Ó¤Ê¤¤¤È¡¢Êâ¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£5ÂæÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï13Êâ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë14Êâ¤ò2²óÆþ¤ì¤Æ8¡¢9¡¢10ÂæÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï15Êâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2²ó¤ò14Êâ¤Ë¤Ç¤¤ì¤ÐÊâ¿ô¤¬¤Õ¤¿¤Ä¸º¤é¤»¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç4m50cm¤¯¤é¤¤½Ì¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð5²ó¤Ë1¡Á2²ó¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ËÇ÷¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤·¤¿¤é47ÉÃ4¡Á5¤¬¸Â³¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â·ë¶É¡¢2007Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÂçºåÂç²ñ¤ÎÇ¯¤ËÄ´»Ò¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2008Ç¯¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Ä´»Ò¤¬²¼¤¬¤êµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2007Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÂçºåÂç²ñ¤Ï¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°ÙËö¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤Ç¤·¤¿¡£5·î¤ÎÂçºå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÂæÏÑ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇµÞ¤ËÁö¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°úÂà¤·¤ÆÎ¦¾å¤«¤é³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¿¦¶È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤â²¿¤«¼è¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤éº£¤ÎÁª¼ê¤Ë²ñ¤¦»þ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÁ´Éô¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÎ¦¾å¤Ë¤Ï¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°ÙËö¡¡ËÍ¤Ï¤¿¤Ö¤óÎ¦¾å³¦¤«¤é°ìÈÖ±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î´Ö¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó10Ç¯¿¶¤ê¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê·Ð¸³¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¦¾å¶¥µ»¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤âÁ´Éô¤¬¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«¡¢Î¦¾å¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ³Ø¤ó¤À¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¡ÚÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤È¤Ï¡©¡Û
¡½¡½µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤Î¾ò·ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
°ÙËö¡¡ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤»¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤È¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤¬"¶²¤ì"¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬¥Ð¥ì¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢¡ÖÃË»Ò¤ÏÂç¤é¤«¤Ç¹ë·æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï¹ë·æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜÍè¤Î¿À·Ð¼Á¤Ê¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Û¤É¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¡¢¥É¡¼¥ó¤ÈÈô¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£º£¤ÎÁª¼ê¤Ï¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡ÖÊÑ¤ËÇØÉé¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«¡¢¡Ö³Ú¤·¤à¤ó¤À¡×¤ÈÁö¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÁª¼ê¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¿´¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÀº°ìÇÕÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤·¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤ÎÉñÂæ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÇ½¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÙËö¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ËÍ¤â2001Ç¯¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¼þ¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2001Ç¯¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤ÊÆ¼¥á¥À¥ë¤Ç¡¢2005Ç¯¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿·ë²Ì¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÙËö¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±¤¸Æ¼¥á¥À¥ë¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Íý²ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¶ÛÄ¥¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸¸¥¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¼Ò²ñÀ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼þ¤ê¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¿Í¤¬¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¼Ò²ñ¤«¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Î¦¾å¤ß¤¿¤¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¥µ»¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¶¥µ»ÎÏ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀÜ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ´·¤ì¤¿¼Ò²ñ¤òÄ¶¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò³Ø¤Ó¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤¬Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2005Ç¯¤ÎÂçºåÂç²ñ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¶ÛÄ¥¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ÙËö¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
°ÙËö¡¡ÂçºåÂç²ñ¤Î»þ¤Ë¤½¤ì¤ò°ìÈÖÂç¤¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½èÍý¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏËÍ¤é¤Î»þÂå¤è¤ê¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
Profile
°ÙËöÂç¡Ê¤¿¤á¤¹¤¨¡¦¤À¤¤¡Ë
1978Ç¯£µ·î£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éÎ¦¾å¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï400£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÇÆüËÜ¹â¹»¿·µÏ¿¤ÈÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âç³Ø£´Ç¯»þ¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¸ÞÎØ¤Ë¤Ï£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ë¤â£´ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£²²óÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢2012Ç¯¤Ë°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶È¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Û¤«¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¶áÃø¡Ø½ÏÃ£ÏÀ¡§¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î½ÏÃ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£