大雨災害で事実上の廃線状態、JR津軽線の非電化区間　北海道新幹線との乗り換え駅が同じ駅名にならなかった理由

本州の最北端にある駅「三厩（みんまや）駅」と青森駅間を結ぶJR津軽線。2022（令和4）年8月の大雨災害により甚大な被害を受け、それ以来「蟹田駅〜三厩駅」の間は列車の運行が見合わせになったまま、今日を迎えている。地元自治体による復旧断念を受けて、2027（令和9）年に青森駅〜蟹田駅間を除く非電化区間は、廃止されることが決定している。北海道新幹線の開業（2016／平成28年3月）とともに、活路を見い出せるのではないかという期待感もあったが、現実は厳しいものとなった。廃線が確実となった津軽半島を支えてきたローカル線の軌跡をたどることにしたい。

※トップ画像は、JR津軽線の廃止予定区間をゆく2両編成の国鉄型気動車（キハ40系）＝2016年3月12日、青森県外ヶ浜町

「ガニ線」の愛称で親しまれるローカル線

JR津軽線は、青森駅（青森市）を起点に終点の三厩駅（外ヶ浜町）までの55.8kmを結ぶ、本州の最北端を走るJR東日本が運行するローカル線である。開業は、戦後の1951（昭和26）年のことで、まず青森駅〜蟹田駅間が開通し、1958（昭和33）年の蟹田駅〜三厩駅間の開通によって津軽線は全通した。地元からは「ガニ線」の愛称で親しまれ、この“ガニ”とは途中駅の蟹田（かにた）駅の「蟹」に由来するもので、津軽なまりの「ガニ」を付した愛らしいネーミングで呼ばれる。

2022（令和4）年8月の大雨災害により、大平（おおだい）駅〜津軽二股駅間で発生した路盤（線路）崩壊や、土砂が流入などで甚大な被害を受け、現在も蟹田駅〜三厩駅間で運転を見合わせている。この区間の復旧には、6億円超の費用がかかる見込みで、地元自治体とJR東日本は「廃止の可能性」を含めて協議を行ってきた。その結果、復旧を断念することになり、2027年（令和9）年の春に蟹田駅〜三厩駅間を廃止することが決まっている。

北海道新幹線が走る青函トンネルの入口にある「青函トンネル入口広場」からは、“津軽海峡”を背にして走るJR津軽線を眺めることができたが、今となっては過去の話になってしまった＝2015年7月4日、青森県今別町

ローカル線には国鉄型気動車が良く似合う。JR津軽線・蟹田駅〜中小国駅間で＝2016年3月12日、青森県外ヶ浜町

残された青森駅〜蟹田駅間

JR津軽線の線路構成は少々複雑で、現状では旅客が乗る列車は蟹田駅までの運行となるが、北海道へと渡るJR貨物が運行する貨物列車は、蟹田駅よりも先（終点方）にある「新中小国信号場」というところまで走っている。この貨物列車は、この信号場から北海道新幹線が走る青函トンネル（JR海峡線）へと、線路はつながっている。このため、青森駅から新中小国信号場間は「電化」されており、そこから分岐して三厩駅へと向かう区間はディーゼル（非電化）区間となっていた。

かつて、北海道新幹線が開業するまでは、津軽線には青森駅と函館駅を結ぶ特急列車が走っていた。蟹田駅は三厩駅行きの普通列車と、函館駅行きの特急列車の分岐点でもあった。蟹田駅までクルマで来て、特急電車に乗り換えて函館へと渡る人が多くいた。しかし、現在では新幹線の開業とともに特急列車は廃止され、北海道へと渡る人の流れも大きく変わってしまった。

JR津軽線には、寝台特急カシオペアも走っていた＝2015年7月5日、青森市飛鳥岸田

閑散としていた新幹線との乗り換え駅

北海道新幹線には、本州最北端の新幹線駅として「奥津軽いまべつ」駅がある。この駅ができる前は、青函トンネルへとつづくJR北海道の路線として津軽海峡線の「津軽今別駅」があった。この駅と隣接するように、津軽線の駅「津軽二股駅」がある。この二つの駅は、同じ場所にありながら、異なる駅名を名乗っていた。

駅の開業は、国鉄（現JR東日本）の津軽二股駅が1968（昭和33）年であり、1988（昭和63）年に津軽海峡線（青函トンネル）の開業とともに津軽今別駅が誕生した。同じ場所にありながら、異なる駅名を名乗った理由は、海峡線が計画された当初は駅ではなく「新津軽二股信号場」としていたものを、地元からの要望により”駅”を造ることになり、その際の陳情により駅名を「津軽今別駅」としたため、先に開業していた津軽二股駅とは異なる駅名となったのだ。北海道新幹線の開業後も、それぞれに独立した駅のままであり、列車の時刻も相互に接続を取るようなダイヤにはなっていない。よって乗り換え案内が行われることもなく、それゆえに異なる二つの駅が存在することを、知らない人も多いのではなかろうか。

一日に停車する列車の運行本数は、新幹線が上下線合わせて14本で、津軽線の津軽二股駅も上下線合わせて10本しかなかった（運転見合わせ前）。目的もないままに一度駅を降りてしまうと、津軽二股駅前には「道の駅いまべつ半島プラザ・アスクル」があるだけで、ほかにこれといって何もなく、次の列車まで何時間も待ちぼうけとなるのは必至であった。

新幹線開業直後は、駅前から津軽鉄道の津軽中里駅（青森県中泊町）へと向かうバスが運行されていたが、現在は廃止となっており、事前予約制の乗合タクシーが運行されるのみである。駅前の「道の駅」も、北海道新幹線が開業する前は、現在のような飲食店や土産物店を併設する店構えではなかった。

JR津軽線・津軽二股駅のホーム。後ろの建物は駅舎ではなく、今別町が運営する道の駅「いまべつ半島プラザ・アスクル」である＝2011年5月19日、青森県今別町

北海道新幹線の駅舎（奥津軽いまべつ駅）から見たJR津軽線の津軽二股駅（写真の中央左にホームが見える）。真ん中に写るシェルター状の通路（階段）は、海峡線時代にあった津軽今別駅のホームへと通じていたが、今は撤去され現存しない＝2016年5月19日、青森県今別町

津軽今別駅の遺構

北海道新幹線の開業に伴い、津軽線との接続駅であった海峡線の津軽今別駅は、2015（平成27）年8月10日から全列車が通過扱いとなり、2016（平成28）年3月25日限りで廃止された。その後しばらくは、津軽二股駅から津軽今別駅へと続くシェルター（階段通路）だけが「旧駅遺構」のように残されていたが、現在は姿を消している。しいていえば、駅構内の片隅に海峡線開業時から存在する津軽二股保線基地があり、そこには保守用車（モーターカー等）の車庫が現存するなど、当時の面影がわずかに残されるにとどまる。

この保線基地の隣接地には、新たに北海道新幹線用の保守基地が建設され、周辺は一変している。これらの敷地の外れには、北海道新幹線が開業するまで「防災代用車両」なる客車が留め置かれていた。そんなことを思い出した方も、おられるのではないだろうか。

JR津軽線の津軽二股駅の線路を横断すると海峡線の津軽今別駅へと通じるシェルター（階段通路）があった＝2011年5月19日、青森県今別町

海峡線の津軽今別駅を通過する青森駅行きの特急電車「白鳥」号。現在、この場所には北海道新幹線の「奥津軽いまべつ駅」が建っている＝2011年5月19日、青森県今別町

津軽二股保線基地の片隅に置かれていた「防災代用車両」。これは青函トンネルの非常時に備えた救援用車両だった＝2011年5月27日、青森県今別町

「防災代用車両」オハフ51形5004。元々は津軽海峡線の「快速・海峡号」で使用していた車両を転用したものだった＝2012年8月12日、青森県今別町

JR津軽線の今

現在、津軽線として旅客営業を行っているのは「青森駅〜蟹田駅間」のみで、蟹田駅〜三厩駅間は代行バスによる代替輸送が行われている。青森駅〜蟹田駅間を走る列車は、過去には気動車（ディーゼルカー）で運転するものもあったが、今はすべて電車になっている。北海道へと渡る貨物列車は、蟹田駅からそのまま新中小国信号場まで進み、そこから北海道新幹線（海峡線）へと乗り入れて青函トンネルを通り、函館（五稜郭）へと向かう。

大雨災害前の津軽線は、青森駅から新中小国信号場まで進み、そこで海峡線と分岐して津軽線の線路はそのまま直進して、三厩駅へと向かっていた。津軽線の新中小国信号場から三厩駅までは、架線のない非電化区間であり、その風光明媚な景色のなかを、のどかに国鉄型の気動車が走る姿はローカル線ムード満点の世界観だった。

「廃線」が確実なものとなってしまった蟹田駅〜三厩駅間。ここに、二度と列車が走ることがないと思うと、鈍く光るレールがなんだか寂し気に思えてならない。それは、“鉄分”過多ゆえの性分だからであろうか。

津軽線の廃止予定区間をゆく国鉄型気動車（キハ40系）。後方の高架橋には現在、北海道新幹線が走っている＝2012年8月12日、青森県今別町

津軽二股駅〜大川平（おおかわだい）駅間をゆく在りし日の津軽線。ここを列車が走ることは二度とない＝2016年3月12日、青森県今別町

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。

【貴重画像】JR津軽線を走る懐かしの国鉄型気動車など懐かしい鉄道車両の数々（11枚）