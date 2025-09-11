「テレビに映ることが不可能」坂上忍がブログで明かした“異変”に集まる心配…8月の「左肩脱臼骨折」とは「別の問題」と告白

9月7日、タレントの坂上忍がブログを更新。仕事の復帰日が決まったことを報告したが、そこにつづられていた内容に、心配の声が集まっている。

「坂上さんは、8月18日に出演した『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、『ロケ現場で駐車場から歩くとき、車のストッパーに気づかなくてコケた』『左肩、脱臼骨折している』と告白していたんです。脱臼したのは3日前で、マネージャーにも言わず、番組にはハライチ・澤部佑さんの代打MCとして出演しました。番組の途中で、いきなり事実を明かし、スタジオを驚かせていました。その後、自身のブログで、病院で検査を受けた結果、手術を受けることになったと報告しています」（芸能記者）

その後、無事に手術が終わり、9月7日のブログでは《おかげ様で、仕事復帰日が決まりました。》と明かしている。だが、続けて、こうも語った。

《ただ、ちょっと複雑なのですが…..。この復帰というのは、左肩の術後の状態ではなく…..。実は、術後に別の問題が起きまして…..。それによって、どう見てもテレビに映ることが不可能な状態（見栄え）になってしまった為…..。要するに、そちらの方のOKを頂いたということなのです。》

左肩に関しては、数日後に抜糸できるという。「テレビに映ることが不可能な状態」の詳細は明かされなかったが、《もうね、大変でした。なんでこんなことになっちゃったんだろうって…..》とブログでぼやくほど。なお、11日には現場復帰を報告。《当然、まだ万全とは言えないのですが…..。医師からの許可が、降りましたので…..》と現状を伝えていた。

これには、ブログのコメント欄では、脱臼と同時に“別の問題”が起きていたという坂上を心配する声が相次いでいる状態だ。

MCを務めていた昼の帯番組『バイキングMORE』（フジテレビ系）が終了してからは、3年間で5億円をかけ、保護猫・保護犬の施設を運営し、動物愛護に取り組んできた坂上。テレビの仕事は月に15日までと決め、残りの時間は動物たちの保護と世話に奔走してきた。

「見栄え的にテレビに出られない、ということは、なにかしら炎症でも起きてしまったのか、まったく別の傷を負ってしまったのか、詳細はまだわかりません。しかし、テレビで見る機会が減ったとはいえ、坂上さんは動物の保護活動で相当、多忙な日々を送っているはずです。脱臼は思いがけないハプニングだったのでしょうが、この機会にゆっくり体を休めて、また元気な姿を見せてほしいですね」（前出・芸能記者）

大切な動物たちのためにも、安静にしてほしいものだ。