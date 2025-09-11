この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が公開した動画「空前のレトロブーム」で、合同会社ストーリーマネジメント代表の下矢一良氏が、昭和・平成レトロのブームの背景、Z世代の消費心理、現代のPR手法について解説した。下矢氏は『商品自体はレトロだが、PR手法は最新のデジタル戦略が成功の鍵』と指摘し、ファッション、おもちゃ、音楽、グルメなどで過去の流行が再燃している現状を語った。



下矢氏は、ブームをけん引しているのは10代後半〜20代前半のZ世代（一般に1990年代後半〜2010年代前半ごろの生まれ）だと述べた。「俺らからすると懐かしいなぐらいの感じですが、こういう世代の方々からすると、まだ生まれてないやん」と語り、Z世代にとってレトロは「懐かしい」ではなく「新鮮」だと分析した。また、消費心理として「気持ちが上がるか」「エモい（情緒的で心を動かす）かどうか」が重視されるとした。



レトロブームが起きている理由は3つある。第1に、Z世代の価値観として「エモさ」と手間を重視する傾向がある点。レコードやフィルムカメラなどアナログならではの「手間」は新鮮な体験になり、デジタルカメラやスマートフォンでは得にくい価値があると説明した。第2に、社会不安の緩和として平和な時代への憧れがある。物価高や先行きの不透明感があるなか「今がよろしくないから」という心理が働き、安定していた過去を追体験しようとする傾向がブームを後押ししているという。第3に、SNS（Social Networking Service）の影響力だ。面白い画像や商品があれば一気に拡散され、「Instagramで広まったのが大きな要因」と指摘した。



中小企業がブームに乗るためのPR（Public Relations、広報）手法として、まず「ニュースは自分で作る」という能動的な情報発信を挙げた。看板商品が売れた際に「◯分で完売」といった具体的な数値をSNSやプレスリリースで発信すると、メディアに拾われやすいと述べ、靴下メーカーのTabioがルーズソックスの完売情報を自ら発信して検索流入が大きく増えた事例を紹介した。次に、「映える」ビジュアルを用意する重要性も示した。文章だけでなく、在庫切れの陳列棚の写真や、商品が映えるように編集した画像、適切なハッシュタグなどを揃え、「バズりやすい工夫」をすることが有効だとした。ロッテの「昭和レトロのナウいプリン」では、純喫茶を想起させる写真を多数添えたプレスリリースがネット系メディアで多く取り上げられたと説明した。



下矢氏は、自社にレトロな商品がないと感じる企業でも、ヒット商品の仕掛けや戦略を分析し、行動をまねることで「新たなブームを生み出せる可能性もある」と述べ、能動的な仕掛けとSNS活用が成功のポイントだと結んだ。



