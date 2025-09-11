トヨタ新「“3列7人乗り”ミニバン」発売！ 「リッター22キロ」の低燃費＆キラリと光る“専用装備”もある「4WD仕様」！ 高級感ある内装に「キャプテンシート」を標準採用！ 「ヴォクシー」最高級モデルとは？

進化した最高級モデルとは？

トヨタは2025年9月2日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発表し、同日より発売しました。

今回の改良では、ボディカラーの整理や一部オプションの標準装備化など、小規模ながら商品力を高める内容が盛り込まれています。

【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”トヨタ新「“3列7人乗り”ミニバン」です！（17枚）

そのなかで最も高額となるモデルは、どのような仕様なのでしょうか。

進化した最高級モデルの気になる仕様とは？

初代ヴォクシーは2001年に姉妹車「ノア」とともに登場しました。

ノアが落ち着いた雰囲気を持つのに対し、ヴォクシーは個性的で存在感の強いフロントデザインが特徴で、両車のキャラクターは明確に分けられていました。

なお、3代目モデルの途中までは、ネッツ店専売車種であることを示す専用エンブレムがフロントに装着されていました。

当初、ヴォクシーはネッツ店、ノアはカローラ店というように販売チャネルが分かれていましたが、2020年5月にトヨタ全店舗で全車種を取り扱う新体制に移行。

現行型は2022年1月に約8年ぶりのフルモデルチェンジを受けた4代目で、全グレードが3ナンバーサイズへと統一されています。

日本自動車販売協会連合会（自販連）が公表する「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、2025年7月の販売台数は7803台で、ヴォクシーは第7位（軽自動車を除く）にランクインしました。

2025年9月2日の一部改良では、ボディカラーを4色に整理するとともに、オプション内容の見直しや装備の標準化を実施。

さらに福祉車両（ウェルキャブ）には省スペース設計のショートスロープ仕様が追加されました。

そんなヴォクシーのなかで最も高額なグレードが「HYBRID S-Z E-Four」です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1925mm、ホイールベースは2850mmで、全車に専用のエアロパーツを装備。

またHYBRID S-Zグレードでは、フロントバンパー内部にLEDの薄暮灯が追加されたり、ステンレスのドアベルトモールディングが装備されている点が特徴です。

足元にはダークグレー塗装の16インチアルミホイールを採用。

ボディカラーは4色から選択可能で、インテリアカラーはブラックに統一されています。

S-Zグレードは7人乗り仕様で、シート素材には合成皮革とファブリックを組み合わせています。

2列目には折りたたみ式大型サイドテーブルやアームレストを備えたキャプテンシートを標準装備。

ステアリングは本革巻きで、マルチインフォメーションディスプレイは下位グレードの4.2インチに対し、S-Zでは7インチが搭載されています。

両側にワンタッチスイッチ式パワースライドドアを標準装備するほか、従来オプションだったETC2.0ユニットや10.5インチディスプレイオーディオPlusも全車標準化。

デジタルインナーミラーはオプションで設定され、ハイブリッド車には外部給電アタッチメントが標準装備されます。

また、運転席・助手席にはシートを素早く温める「快適温熱シート」を備え、寒い季節に重宝します。

安全装備としては、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準搭載。

「トヨタ チームメイト」のうち、スイッチ操作で駐車を支援する「アドバンスト パーク」はパノラミックビューモニターとのセットオプションで、渋滞時支援システム「アドバンスト ドライブ」もオプション設定です。

パワートレインは1.8リッター直列4気筒エンジンに前後モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用し、駆動方式は電気式4WD「E-Four」。

燃費はWLTCモードで22.0km／Lを記録しています。

価格（消費税込み）は421万9600円で、最安グレード「S-G 2WD」（324万6100円）との差額は97万3500円となっています。