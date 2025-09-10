健康診断や人間ドックでおなじみの検査の一つである「血液検査」。検査を受けるにあたって「採血」をした際、「気分が悪くなった」経験がある人は少なくないのではないでしょうか。実際、SNSなどでは「採血の後は頭がクラっとする」「毎回しばらく休ませてもらってる」といった声がありますが、一方で「全然平気だわ」「何本も採血した後でもスタスタ歩いてる」など、そうした経験がない人もいます。

採血で「気分が悪くなる人」と「平気な人」の違いはどこにあるのか……eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんは「原因といえるものがあります」と指摘します。この両者の違いについて、詳しく教えていただきました。

一時的に血圧が低下し…

血液検査といえば、特に持病などのない人でも、年に1回は健康診断で受けているという人が多いことと思います。

血液検査を受けると、肝臓や腎臓といった臓器の異常を調べたり、血糖値やコレステロール、中性脂肪、尿酸などの数値を調べたりすることができ、さまざまなことが分かります。健康診断で特に異常を指摘されず健康な人は、年に1回の健康診断での血液検査で十分です。

一方、何か症状があるなど不調のときには、病院で血液検査を行い、不調の原因を調べます。例えば、糖尿病などで定期的に病院に受診している人は、1〜2カ月に1回は血液検査をすることが多いです。かかっている病気によって血液検査の頻度は変わります。

そんな血液検査の際に必ず行われるのが「採血」ですが、採血をしている最中、あるいは終わった後に気分が悪くなったり、頭がクラっとしたりしたことがある、という人もいるのではないでしょうか。

採血の途中や直後は、一時的に血圧が低下することで、気分不良やめまい、失神などの不調が現れることがあります。これを「迷走神経反射」と呼びます。採血に対する恐怖心からの過度な緊張が原因なので、採血に対する苦手意識の強い人は、なるべくリラックスすることが大切です。

一方で、何本も血液を採っても、特に気分が悪くなることはなく、「全然平気」な人もいます。先述の迷走神経反射が起きない限り、気分が悪くなることはありません。迷走神経反射の頻度は1％未満なので、たいていの人は採血をしても平気ということになります。

なお、苦手意識があって迷走神経反射を起こす人でも、体調がいいときには起こさないこともあります。逆に、「体調がいい人は迷走神経反射が起こらない」ということはないので、覚えておくとよいでしょう。

最後に、なるべく気分が悪くならないようにするため、採血時にできることをお伝えします。

迷走神経反射を起こしたことがある人は、ベッドに横になって採血することが多いです。横になることで気分がリラックスしやすいこと、針が見えないので恐怖心が薄れること、もし失神しても安全なことが理由に挙げられます。気分が悪くなった経験のある人は、採血時に伝えておくとよいですよ。