【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ガロウ】 2026年5月 発売予定 価格：10,450円 【リボルテック アメイジング・ヤマグチ サイタマ】 2026年7月 再販予定 価格：10,450円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ガロウ」を2026年5月に発売する。価格は10,450円。

また、「リボルテック アメイジング・ヤマグチ サイタマ」を2026年7月に再販する。価格は10,450円。

「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ガロウ」はアニメ「ワンパンマン」に登場するヒーロー狩り「ガロウ」をアクションフィギュア化したもの。筋肉質なボディは腰の細く引き締まったプロポーションを重視した造形で、山口式独自の可動ギミックも搭載して、劇中のあらゆるアクションを再現可能。

さらに、敵の力を受け流し攻撃に転じる「流水岩砕拳」のエフェクトパーツは、専用手首の指先にボールジョイントによる取り付け方式で、向きを変えることで、独特のアクションを自由に表現することができる。表情交換用フェイスは5種類付属する。

リボルテック アメイジング・ヤマグチ ガロウ

2026年5月 発売予定

価格：10,450円

サイズ：高さ約165㎜

付属品：

・オプション顔×5

・オプション手×10

・エフェクトパーツ×2

リボルテック アメイジング・ヤマグチ サイタマ

2026年7月 再販予定

価格：10,450円

サイズ：全高約155㎜

付属品：

・オプションフェイスパーツ×6

・オプションハンドパーツ×5

・パワーエフェクトパーツ×３種

・ディスプレイスタンド×１

(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。