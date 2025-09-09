「ワンパンマン」より「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ガロウ」が予約開始「サイタマ」の再販も決定
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ガロウ】 2026年5月 発売予定 価格：10,450円 【リボルテック アメイジング・ヤマグチ サイタマ】 2026年7月 再販予定 価格：10,450円
(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ガロウ」を2026年5月に発売する。価格は10,450円。
また、「リボルテック アメイジング・ヤマグチ サイタマ」を2026年7月に再販する。価格は10,450円。
「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ガロウ」はアニメ「ワンパンマン」に登場するヒーロー狩り「ガロウ」をアクションフィギュア化したもの。筋肉質なボディは腰の細く引き締まったプロポーションを重視した造形で、山口式独自の可動ギミックも搭載して、劇中のあらゆるアクションを再現可能。
さらに、敵の力を受け流し攻撃に転じる「流水岩砕拳」のエフェクトパーツは、専用手首の指先にボールジョイントによる取り付け方式で、向きを変えることで、独特のアクションを自由に表現することができる。表情交換用フェイスは5種類付属する。
価格：10,450円
サイズ：高さ約165㎜
付属品：
・オプション顔×5
・オプション手×10
・エフェクトパーツ×2
リボルテック アメイジング・ヤマグチ サイタマ
価格：10,450円
サイズ：全高約155㎜
付属品：
・オプションフェイスパーツ×6
・オプションハンドパーツ×5
・パワーエフェクトパーツ×３種
・ディスプレイスタンド×１
※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。